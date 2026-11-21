Thực hiện Tiểu dự án 1 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn” thuộc Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, UBND xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã xác định ba nhóm nhiệm vụ gồm hướng nghiệp cho học sinh, bồi dưỡng giáo viên và nâng năng lực tuyên truyền, tư vấn tại cơ sở.

Kế hoạch bố trí trong quý III/2026 gồm 5 lớp với quy mô dự kiến 370 người, thời lượng một ngày mỗi lớp. Nội dung tập trung vào khả năng lựa chọn nghề nghiệp, tiếp cận chính sách và kết nối học nghề với việc làm.

Xã Đông Trà Bồng triển khai hướng nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững.

Đối với học sinh THCS, xã xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng hướng nghiệp gồm 2 lớp cho 180 em. Nội dung giúp học sinh khám phá bản thân, nhận biết sở thích, thế mạnh và tìm hiểu xu hướng thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số.

Từ những thông tin này, học sinh có thêm cơ sở lựa chọn tổ hợp môn khi vào lớp 10 hoặc tìm hiểu các hướng học nghề phù hợp. Việc định hướng từ bậc THCS giúp các em chủ động chuẩn bị cho quá trình học tập và nghề nghiệp tương lai.

Cùng với đó, chương trình bồi dưỡng giáo viên được bố trí một lớp, quy mô 50 người. Nội dung chú trọng cập nhật thông tin thị trường lao động và phương pháp tư vấn, giúp giáo viên hỗ trợ học sinh nhận diện năng lực, cân nhắc ngành nghề theo sở thích và điều kiện thực tế.

Đối với đội ngũ cơ sở, kế hoạch dành 2 lớp cho 140 người là trưởng thôn, thành viên ban công tác mặt trận và cán bộ hội, đoàn thể tham gia truyền thông giảm nghèo. Chương trình tập trung nâng kỹ năng tuyên truyền, tư vấn chính sách về học nghề gắn với việc làm.

Đây là lực lượng có điều kiện nắm bắt nhu cầu của người dân, hỗ trợ phổ biến thông tin và kết nối với các đơn vị chuyên môn. Bồi dưỡng đội ngũ này góp phần đưa chính sách giáo dục nghề nghiệp đến gần những người cần hỗ trợ.

Thông qua các nhiệm vụ hướng nghiệp và tư vấn, Đông Trà Bồng hướng tới nâng khả năng tiếp cận giáo dục nghề nghiệp, giúp người dân lựa chọn hướng học tập, việc làm phù hợp, tạo nền tảng phát triển sinh kế và giảm nghèo bền vững./.