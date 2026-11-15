Dòng tiền yếu, chứng khoán tuần tới có giữ đà hồi phục?

Hồi phục nhưng dòng tiền vẫn dè dặt

Thị trường chứng khoán trải qua tuần giao dịch với những nhịp tăng giảm đan xen. VN-Index có thời điểm lùi sát 1.700 điểm trong phiên đầu tuần, sau đó bật tăng 28,75 điểm trong phiên 10/11. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện khi chỉ số tiến lên vùng 1.750 điểm.

Kết thúc tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.734 điểm, tăng 9,5 điểm, tương ứng 0,55% so với tuần trước, chấm dứt chuỗi hai tuần giảm liên tiếp. Dù vậy, diễn biến này chưa cho thấy thị trường đã thực sự lấy lại xu hướng tăng.

VN-Index khép lại tuần giao dịch tăng 0,55% so với tuần trước. Ảnh minh họa.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ. Theo số liệu từ Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), khối lượng giao dịch trên HoSE giảm 14,7% so với tuần trước. Độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực khi 19/35 nhóm ngành giảm điểm. Trong khi cổ phiếu bất động sản, du lịch và giải trí, bảo hiểm, điện có diễn biến tích cực, các nhóm dầu khí, chứng khoán và công nghệ thông tin vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Đáng chú ý, VN-Index tăng nhưng VN30 lại giảm 0,08%, xuống 1.844 điểm. Điều này cho thấy sự phục hồi chưa lan tỏa đồng đều, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dòng tiền vẫn chủ yếu tìm kiếm cơ hội riêng lẻ thay vì quay lại trên diện rộng.

SHS đánh giá thị trường đang tích lũy trong biên độ hẹp, thanh khoản dưới mức trung bình và chưa có nhiều động lực vượt trội để kết thúc giai đoạn điều chỉnh kéo dài. Nhà đầu tư nên cân bằng danh mục, chỉ xem xét gia tăng tỷ trọng khi VN-Index vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn và xác nhận tăng trưởng trở lại.

Mục tiêu 1.800 điểm trong tháng 11

Về triển vọng tháng 11, Chứng khoán Thiên Việt (TVS) đánh giá VN-Index có khả năng hướng tới vùng 1.780 - 1.800 điểm. Bối cảnh vĩ mô trong nước và thế giới đã có một số cải thiện, trong khi định giá thị trường đang ở mức thấp so với lịch sử.

Ở trong nước, TVS lưu ý động thái điều hành của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến thanh khoản ngoại tệ và hỗ trợ giảm lãi suất. Thống kê cho thấy, trong 13 lần Ngân hàng Nhà nước mua ngoại tệ giai đoạn 2016 - 2023, VN-Index tăng sau một tháng ở 11 lần.

VN-Index tăng trung bình 4,4% sau 1 tháng giao dịch, sau khi NHNN mua USD trong quá khứ. Dữ liệu: TVS.

Bên cạnh đó, định giá VN-Index đã về gần mức của giai đoạn COVID-19 và bất ổn năm 2022. Đây là những cơ sở để kỳ vọng thị trường có thể hồi phục trong tháng 11.

Tuy nhiên, ở góc nhìn ngắn hạn, TVS vẫn duy trì quan điểm VN-Index tích lũy trong vùng 1.720 - 1.740 điểm trong các phiên tới. Điều này cho thấy mục tiêu 1.780 - 1.800 điểm là kỳ vọng cho cả tháng, không đồng nghĩa chỉ số có thể nhanh chóng chinh phục vùng này ngay trong tuần tới.

Trong khi đó, chuyên gia từ Chứng khoán ASEAN (ASEANSC) dự báo VN-Index nhiều khả năng tiếp tục tích lũy, rung lắc trong tuần tới. Vùng 1.720 - 1.730 điểm được xác định là hỗ trợ gần, còn 1.750 - 1.765 điểm là kháng cự cần vượt qua để mở rộng nhịp hồi lên 1.780 - 1.800 điểm.

Nếu chỉ số vượt vùng kháng cự cùng sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng thị trường, cấu trúc phục hồi sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu mất mốc 1.720 điểm, VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng 1.700 điểm. Chuyên gia cũng lưu ý diễn biến nhóm ngân hàng, chứng khoán và phiên đáo hạn phái sinh ngày 19/11.

Thận trọng hơn, Chứng khoán VIX cho rằng, thị trường chưa có nhiều thay đổi về xu hướng so với tuần trước. Trong hai tuần tới, vùng 1.680 - 1.700 điểm là khu vực hỗ trợ mạnh cần theo dõi. Nếu đánh mất vùng này, VN-Index có thể lùi về 1.600 điểm. Ngược lại, để phá vỡ xu hướng đi ngang, chỉ số cần chinh phục vùng kháng cự 1.800 - 1.820 điểm.

"Trong 2 tuần tới, thị trường chung sẽ khá nhạy cảm, nhà đầu tư cần tiếp tục “giữ vững tay chèo” do cơ hội đầu tư có thể xuất hiện nhiều hơn sau các kịch bản trên. Chú ý nhóm ngành bất động sản dân cư đang có sự tăng giá hồi phục kỹ thuật trên một số mã", chuyên gia từ VIX lưu ý.