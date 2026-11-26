Bảng chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,9% lên 57.499,16 điểm nhờ đà bứt phá mạnh mẽ của hãng chip Kioxia. Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI nhích 0,3% lên 4.711,21 điểm dưới lực kéo từ "gã khổng lồ" SK Hynix.

Dòng tiền quay trở lại nhóm bán dẫn đã tạm thời chặn đứng chuỗi biến động dữ dội gần đây xuất phát từ những hoài nghi về triển vọng sinh lời của làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI).

Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng ở Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,2% lên 22.226,88 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) đi ngang ở mức 3.476,88 điểm.

Sắc xanh cũng lan tỏa sang các sàn Sydney (Australia), Mumbai (Ấn Độ), Singapore, Bangkok (Thái Lan) và Jakarta (Indonesia). Ngược lại, các thị trường Wellington (New Zealand) và Manila (Philippines) lùi bước.

Giới phân tích đánh giá thị trường khu vực đang phản ứng khá bình tĩnh trước đề xuất của Mỹ về việc áp thuế suất lên tới 20% đối với 14 nền kinh tế đối tác lớn.

Mặc dù vậy, đà phục hồi của nhóm cổ phiếu rủi ro vẫn đứng trước thử thách lớn khi dữ liệu lạm phát Mỹ vừa leo lên mức cao nhất 3 năm, qua đó củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng tới.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 26/11, chỉ số VN - Index giảm 57,77 điểm (3,42%) xuống 1.629,68 điểm. Chỉ số HNX - Index giảm 0,89 điểm (0,39%) xuống 226,57 điểm.