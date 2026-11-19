VN-Index có giữ được vùng đáy tháng 10 hay không là nhờ các cổ phiếu lớn.

VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,83% (-14,12 điểm) về mức 1688,89 điểm, cao hơn mức đáy một chút. Chỉ số thấp nhất lúc 10h27, giảm 19,6 điểm (-1,15%), còn 1683,43 điểm. Như vậy sáng nay VN-Index đã hoàn toàn thủng mốc 1700 điểm. Dù vậy vùng đáy tháng 10 vừa qua có biên độ giảm sâu nhất tới 1677,19 điểm của phiên ngày 20/10. Vì vậy rất có thể diễn biến buổi chiều không xấu thêm vẫn có thể tính là chưa phá đáy.

Vấn đề là sức ép ở các cổ phiếu lớn đang tạo gánh nặng khó cưỡng lại. VIC sáng nay giảm 2,08%, VHM giảm 1,15% đã lấy đi tới hơn 9 điểm của VN-Index. Đó là chưa kể loạt cổ phiếu ngân hàng lớn cũng rất yếu: CTG giảm 1,15%, VPB giảm 1,43%, MBB giảm 1,33%. Hầu hết những cổ phiếu này vẫn đang chịu sức ép mạnh, giá vẫn chốt gần sát mức thấp nhất cho thấy bên bán vẫn đang khống chế được dao động trong khi bên mua rất thụ động chờ giá.

Rổ VN30 kết phiên sáng chỉ có 5 mã xanh và 19 mã đỏ, trong đó 11 mã giảm quá 1% giá trị. Chỉ số đại diện rổ giảm 0,88%. Nhóm xanh cũng có vài trụ là VCB tăng 0,2%, BID tăng 0,16%, GAS tăng 0,14%. Trong số này chỉ có GAS là hồi lên đáng chú ý. Trụ này chạm đáy cùng thời điểm với VN-Index, giảm tới 2,72% so với tham chiếu. Như vậy GAS hồi lại trong phiên sáng khoảng 2,94%. Một cổ phiếu dầu khí khác là BSR cũng phục hồi 2,55% và chốt tăng nhẹ 0,21%.

Cùng với số lớn cổ phiếu trụ đang chịu sức ép giảm mạnh, lại không có cầu chủ động nâng giá lên, biến động sẽ phụ thuộc hết vào lượng xả. Muốn VN-Index giữ vững thì ít nhất bên bán phải không xả hết khối lượng chặn mua, còn muốn tạo nhịp hồi, phải có dòng tiền mạnh vào đẩy lệnh mua nâng giá. Trong phiên đáo hạn phái sinh ở xu hướng giảm, điều này là không dễ dàng.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Độ rộng sàn HoSE sáng nay trọn phiên đều có sự áp đảo của bên đỏ, chốt với 89 mã tăng và 188 mã giảm. Tròn 100 cổ phiếu đang giảm quá 1% giá trị (tương đương 30% số mã có giao dịch) cho thấy tổn thất của nhà đầu tư vẫn có xác suất rất cao. Thanh khoản khá thấp vẫn khiến thị trường vẫn chưa kiểm chứng được sức ép từ bên bán lớn đến mức nào. Hầu hết các mã giảm sâu nhất vẫn có giao dịch nhỏ.

Ở phía tăng, chỉ khoảng chục mã đang được đỡ với thanh khoản tương đối tin cậy. Phần lớn mã xanh vẫn phải vượt qua vùng biên độ giảm đầu ngày nên mức phục hồi còn ít. PVD tăng 2,56% với 121,4 tỷ; VND tăng 1,79% với 89,4 tỷ; PNJ tăng 1,82% với 56,8 tỷ; HVN tăng 3,15% với 41 tỷ; PLX tăng 1,3% với 35,5 tỷ; GEE tăng 2,39% với 20,4 tỷ.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng ở HoSE sáng nay khoảng 525 tỷ đồng, tương đương sáng hôm qua, tập trung vào FPT -156,7 tỷ, VIC -69,9 tỷ, MBB -38,1 tỷ, HDB -29,6 tỷ. Phía mua ròng có MSN +14,9 tỷ, TCB +14,9 tỷ, HPG +11,9 tỷ là lớn nhất.

Phiên giảm mạnh thứ hai liên tiếp đang khiến danh mục của nhà đầu tư thua lỗ khá nhanh. Mặc dù VN-Index đang quay lại vùng đáy tháng 10 nhưng rất nhiều cổ phiếu đã thủng đáy tương ứng. Điều này khiến hành động riêng lẻ của các nhà đầu tư trở nên hỗn loạn tùy vào trạng thái danh mục cụ thể. Ngay cả khi các trụ được giữ giá thì hoạt động cắt lỗ vẫn sẽ phải diễn ra. Dù vậy ngưỡng thanh khoản thấp cũng “nuôi” kỳ vọng đây không phải là sức ép từ hoạt động giải chấp.