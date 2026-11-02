Dòng tiền và khả năng sinh lời trên thị trường hiện đều đang suy giảm, VN-Index có thể lùi về 1700 điểm

Ở thời điểm hiện tại, tổng vốn hóa thị trường trên cả ba sàn đạt khoảng 400 tỷ USD, tương đương 78% GDP năm 2025. Trong khi đó, GDP năm 2026 dự kiến tăng trưởng khoảng 9,5%. Như vậy, vốn hóa thị trường tương đương khoảng 71–72% GDP năm 2026.

Vốn hóa nhóm VN30 đạt 252 tỷ USD, chiếm 63% tổng vốn hóa thị trường. Riêng nhóm Vingroup có vốn hóa 104 tỷ USD, chiếm 26% toàn thị trường. Điều này cho thấy VN-Index đang chịu ảnh hưởng khá lớn từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Đây cũng là nhóm đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng rất tốt.

Sau khi cập nhật kết quả kinh doanh quý III, hệ số P/E của VN-Index đã giảm khá mạnh, xuống mức 11,2 lần. Mức này thấp hơn so với thời điểm đầu năm 2026, khi VN-Index ở khoảng 1.600 điểm. Điều này cho thấy xét theo định giá cơ bản, thị trường hiện hấp dẫn hơn so với thời điểm đầu năm.

Nhận định về xu hướng thị trường, ông Phan Tấn Nhật, Chuyên gia chiến lược cao cấp của Chứng khoán SHS cho rằng xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang trong trạng thái tích lũy tích cực. Vùng hỗ trợ gần nằm tại đường trung bình 20 phiên, trong khi kháng cự mạnh ở khu vực 1.800 điểm. Xét về trung hạn, VN-Index đang giao dịch quanh đường trung bình 200 phiên.

Đối với VN30, diễn biến tương tự nhưng kém tích cực hơn khi chỉ số.

Về dòng tiền, dòng tiền lớn vẫn đang trong xu hướng suy giảm và cần chờ đợi tín hiệu cải thiện. Dòng tiền ngắn hạn cũng giảm. Như vậy, dòng tiền trên thị trường hiện vẫn chưa cho thấy sự phục hồi rõ ràng.

Kết thúc tháng 10, giá trị giao dịch bình quân trên sàn HOSE đạt khoảng 15.688 tỷ đồng mỗi phiên. Thanh khoản đang trong xu hướng giảm kể từ sau khi đạt đỉnh gần 35.000 tỷ đồng trong tháng 1.

Trong tháng 10, thanh khoản của nhóm vốn hóa lớn tiếp tục giảm và mức giảm mạnh hơn so với nhóm vốn hóa vừa (Midcap). Trong khi đó, một số doanh nghiệp thuộc nhóm Midcap đã phục hồi khá tốt sau giai đoạn giảm mạnh. Đáng chú ý, nhóm thép ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực, qua đó hỗ trợ giá cổ phiếu phục hồi và thanh khoản cải thiện trở lại. Một số cổ phiếu thuộc nhóm xây dựng cũng có diễn biến tương tự, góp phần cải thiện thanh khoản của nhóm Midcap.

Ngược lại, thanh khoản của nhóm VN30 tiếp tục suy giảm, chủ yếu do nhóm ngân hàng và một số cổ phiếu dầu khí. Đối với nhóm vốn hóa nhỏ, thanh khoản cũng giảm nhưng không có ảnh hưởng lớn đến thị trường chung.

Xét theo từng nhóm ngành, ngân hàng, bất động sản và dịch vụ tài chính vẫn là ba nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thị trường. Tuy nhiên, cả ba nhóm đều ghi nhận thanh khoản suy giảm. Trong đó, dịch vụ tài chính giảm 13,9% so với tháng 9, bất động sản giảm 16,1%, còn ngân hàng cũng giảm nhưng mức giảm thấp hơn.

Nhìn chung, thanh khoản của phần lớn các nhóm ngành đều suy giảm. Một số nhóm ghi nhận sự cải thiện, nổi bật là tài nguyên cơ bản. Nhóm này có kết quả kinh doanh khá tích cực, hoạt động sản xuất và tiêu thụ bắt đầu sôi động trở lại, qua đó hỗ trợ thanh khoản cải thiện.

Nhóm vật liệu xây dựng cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Như mọi người đã biết, đầu tư công đang là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Theo số liệu mới nhất, đến cuối tháng 10, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đã đạt khoảng 75% kế hoạch. Đây là mức khá cao so với những năm trước. Nhờ đó, thanh khoản của nhóm cổ phiếu liên quan đến lĩnh vực này có xu hướng cải thiện. Trong khi đó, phần lớn các nhóm ngành còn lại vẫn ghi nhận thanh khoản suy giảm.

Trong ngắn hạn, dòng tiền vào nhóm ngân hàng đang suy giảm, khả năng sinh lời của nhóm này cũng giảm.

Áp lực lớn đối với thị trường hiện nay đến từ những yếu tố bất định trên thị trường thế giới. Chứng khoán toàn cầu đang chịu áp lực giảm khá mạnh, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Giá vàng và nhiều kênh đầu tư khác cũng suy giảm. Những diễn biến này tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư, khiến dòng tiền trên thị trường trong nước suy yếu. Một bộ phận nhà đầu tư cũng chịu áp lực cắt lỗ và dừng lỗ.

"Nhà đầu tư cần lưu ý rằng dòng tiền và khả năng sinh lời trên thị trường hiện đều đang suy giảm. Đối với những danh mục có tỷ trọng đầu cơ cao hoặc nắm giữ các doanh nghiệp có nền tảng yếu kém, nhà đầu tư nên cân nhắc cơ cấu lại danh mục, cân đối tỷ trọng và giữ sức mua để tập trung vào những doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng tốt. Đây sẽ là cơ sở giúp cải thiện hiệu quả đầu tư trong giai đoạn tới", ông Nhật nhấn mạnh.

Đối với xu hướng thị trường chung, VN-Index vẫn đang trong trạng thái tích lũy. Vùng hỗ trợ quan trọng được đề cập là 1.700 điểm, tương ứng với đường xu hướng nối các đáy tháng 3, tháng 7 và tháng 10/2026. Đây là mốc có ý nghĩa quan trọng đối với xu hướng trung và dài hạn.

Trong kịch bản tích cực, chúng ta cần chờ VN-Index phục hồi tại vùng hỗ trợ này và tiếp tục đi lên. Ngược lại, nếu chỉ số giảm xuống dưới vùng hỗ trợ, thị trường có thể xuất hiện thêm nhịp phục hồi kiểm định lại mốc 1.700 điểm.

Xét về định giá cơ bản, vùng 1.700 điểm được đánh giá là tương đối hợp lý so với mặt bằng định giá của thị trường. Kỳ vọng tại vùng này, các doanh nghiệp sẽ dần phân hóa dựa trên kết quả kinh doanh và khả năng phục hồi hoạt động kinh doanh.