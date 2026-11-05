Dòng tiền tìm đến cổ phiếu vừa và nhỏ, VN-Index giữ sắc xanh

Midcap hút tiền, VN-Index nối dài nhịp phục hồi

Dòng tiền phân hóa, midcap nổi bật

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 5/11 trong sắc xanh, nối tiếp diễn biến tích cực của phiên trước đó. VN-Index tăng 7,71 điểm, tương đương 0,44%, lên 1.640 điểm. Tuy nhiên, đằng sau mức tăng của chỉ số là sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và phần còn lại của thị trường. Dòng tiền không còn tập trung áp đảo vào nhóm blue-chip mà có xu hướng tìm kiếm cơ hội ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã có sự cải thiện sau nhịp phục hồi trước đó. Dù vậy, lực cầu chưa thực sự mạnh để tạo nên một phiên tăng đồng thuận trên diện rộng.

Điểm đáng chú ý trong phiên 5/11 là sự suy yếu tương đối của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù VN-Index tăng điểm, rổ VN30 không có sự cải thiện đồng đều. Thống kê giao dịch buổi chiều cho thấy có 13 cổ phiếu giảm giá so với phiên sáng, trong khi chỉ 12 mã tăng cao hơn. Một số cổ phiếu trụ như: VIC, CTG và MBB vẫn giữ được sắc xanh, nhưng đóng góp điểm số chủ yếu tập trung ở một vài mã.

Cụ thể, VIC tăng 1,71%, đóng góp khoảng 6,54 điểm cho VN-Index. CTG tăng 1,77%, đóng góp 0,9 điểm; STB tăng 2,22%, đóng góp 0,6 điểm; VPL và MBB lần lượt đóng góp 0,55 điểm và 0,53 điểm. Riêng ba cổ phiếu VIC, CTG và MBB đã mang về hơn 7 điểm, gần tương đương toàn bộ mức tăng của chỉ số.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện tại một số cổ phiếu ngân hàng và công nghệ. VCB giảm 1,09%, BID giảm 0,62%, trong khi FPT mất 1,86%. GAS và HPG cũng nằm trong nhóm gây sức ép lên chỉ số.

Đáng chú ý, dòng tiền có xu hướng tìm đến các cổ phiếu vừa và nhỏ thay vì tập trung chủ yếu ở nhóm blue-chip như những giai đoạn trước. Nhiều mã midcap ghi nhận mức tăng khá tích cực cùng thanh khoản hàng trăm tỷ đồng. Nhóm chứng khoán có VIX tăng 3,97%, VND tăng 1,79%; nhóm bất động sản ghi nhận DXG tăng 1,9%, DIG tăng 2,5%, KDH tăng 3,99%, TCH tăng 1,96%.

Ở nhóm bán lẻ, PNJ tăng 2,71%, MWG tăng 0,67%. Nhóm công nghiệp có GMD tăng 1,74%, VJC tăng 1,12%. Những diễn biến này cho thấy cơ hội vẫn xuất hiện ở nhiều nhóm ngành, dù mức độ phân hóa giữa các cổ phiếu ngày càng rõ.

Thống kê cuối phiên trên HoSE ghi nhận 168 mã tăng và 139 mã giảm, trong đó có 77 mã tăng trên 1%. Đáng chú ý, nhóm VN30 chỉ đóng góp 8 mã trong số các cổ phiếu tăng trên 1%. Điều này cho thấy sức bật của thị trường không hoàn toàn đến từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt mà đang được mở rộng sang các doanh nghiệp vốn hóa vừa và nhỏ.

Sự dịch chuyển còn thể hiện qua tỷ trọng giao dịch. Giá trị khớp lệnh của VN30 chỉ chiếm khoảng 50% tổng giá trị khớp lệnh trên HoSE, mức thấp nhất trong 25 phiên. Trong khi đó, tỷ trọng bình quân của nhóm này tuần trước đạt khoảng 55%, còn ba phiên đầu tuần này lên tới 57,7%.

Mặc dù VN-Index duy trì được sắc xanh, thanh khoản lại là yếu tố cần lưu ý. Tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 15.529 tỷ đồng, giảm 11% so với phiên trước. Tính trên cả ba sàn, giá trị giao dịch đạt khoảng 17.184 tỷ đồng.

Số tài khoản tăng, dòng tiền cá nhân tiếp tục là điểm tựa

Một yếu tố đáng chú ý khác là sự gia tăng mạnh mẽ của số lượng nhà đầu tư trong nước. Theo số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), trong tháng 10/2026, nhà đầu tư trong nước mở mới hơn 252.000 tài khoản, tăng khoảng 7.000 tài khoản so với tháng trước. Trong đó, phần lớn tài khoản mới thuộc về nhà đầu tư cá nhân, còn khối tổ chức chỉ tăng thêm 185 tài khoản.

Lũy kế từ đầu năm 2026, số lượng tài khoản chứng khoán trong nước tăng hơn 2,5 triệu. Đến cuối tháng 10, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 14,3 triệu tài khoản, tương đương trên 14% dân số.

Đáng chú ý, số lượng tài khoản tiếp tục tăng trong bối cảnh thị trường trải qua nhiều biến động. Riêng tháng 10, VN-Index có thời điểm xuống dưới 1.680 điểm trước khi phục hồi lên trên 1.740 điểm vào cuối tháng, trong khi thanh khoản bình quân trên HoSE vẫn ở mức thấp, chưa đến 12.500 tỷ đồng mỗi phiên.

Trái ngược với xu hướng gia tăng tài khoản trong nước, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Trong tháng 10, khối ngoại bán ròng hơn 24.000 tỷ đồng trên HoSE, nâng tổng giá trị bán ròng từ đầu năm lên khoảng 122.000 tỷ đồng. Đây là tháng bán ròng thứ 10 liên tiếp, bất chấp thị trường chứng khoán Việt Nam đã được nâng hạng lên thị trường mới nổi.

Trong phiên 5/11, khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 225 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường, trở thành điểm trừ đối với diễn biến giao dịch.

Nhìn chung, phiên tăng điểm ngày 5/11 cho thấy VN-Index đang có thêm điểm tựa từ sự cải thiện của tâm lý thị trường và dòng tiền ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm, sự phụ thuộc vào một số cổ phiếu trụ và áp lực bán ròng của khối ngoại vẫn là những yếu tố cần theo dõi. Để xác lập nhịp hồi phục bền vững hơn, thị trường cần sự đồng thuận của dòng tiền, đặc biệt là sự trở lại của lực cầu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.