Đối thoại thực chất, minh bạch thông tin để “nâng chất” thị trường trái phiếu Phát triển trái phiếu địa phương cần cung ổn định và cầu dài hạn Trái phiếu đô thị và bước chuyển trong huy động vốn hạ tầng

Dữ liệu cập nhật đến ngày 10/11/2026 theo FiinGroup cho thấy, từ đầu năm, các tổ chức phát hành đã thanh toán 219,2 nghìn tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp, tương đương 74,2% dòng tiền phải trả trong cả năm. Riêng tháng 11, nghĩa vụ thanh toán dự kiến khoảng 24,7 nghìn tỷ đồng, giảm 24,6% so với tháng trước nhưng tăng 80,7% so với cùng kỳ.

Sang tháng 12, dòng tiền phải trả dự kiến tăng lên 55,8 nghìn tỷ đồng, cao hơn 125,6% so với tháng 11 và tăng 30% so với cùng kỳ, đồng thời là mức cao nhất năm 2026. Năm 2027, tổng giá trị gốc và lãi trái phiếu phải thanh toán dự kiến khoảng 394,1 nghìn tỷ đồng, tăng 28,9% so với năm 2026. Trong đó, nhóm bất động sản là 182,7 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8%; nhóm ngân hàng 121,3 nghìn tỷ đồng, tăng 80,9%.

Về quy mô thị trường, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp giảm nhẹ trong tháng 10, sau 4 tháng tăng liên tiếp. Theo FiinGroup, dư nợ cuối tháng đạt 1,48 triệu tỷ đồng, giảm 0,1% so với tháng 9 nhưng vẫn tăng 7% so với cuối năm 2025, do phát hành mới giảm trong khi lượng trái phiếu đáo hạn tăng.

Cụ thể, giá trị phát hành tháng 10 đạt 46,7 nghìn tỷ đồng, giảm 38,3% so với tháng trước và 31,6% so với cùng kỳ, với khoảng 96% qua kênh riêng lẻ. Mức phát hành này thấp hơn tổng giá trị đáo hạn 23,6 nghìn tỷ đồng và mua lại trước hạn 24 nghìn tỷ đồng. Giá trị đáo hạn tăng 20,4% so với tháng 9, còn mua lại giảm 15,9%. Các chuyên gia cho biết, áp lực tái cấp vốn vẫn hiện hữu, đặc biệt ở nhóm bất động sản, trong bối cảnh tín dụng được kiểm soát chặt và chi phí huy động vốn tăng.

Hoạt động phát hành tiếp tục tập trung ở ngân hàng và bất động sản, chiếm hơn 91% giá trị toàn thị trường. Ngân hàng phát hành 35,1 nghìn tỷ đồng, giảm 22,5% so với tháng trước; bất động sản đạt 7,6 nghìn tỷ đồng, giảm 68,7%, đến từ Vingroup với 6,4 nghìn tỷ đồng và BCM với 1,2 nghìn tỷ đồng. Lãi suất phát hành bình quân của ngân hàng giảm xuống 8,1%/năm nhờ hai lô lãi suất thấp của SHB, trong khi bất động sản tăng lên 12,5%/năm theo các lô phát hành của VHM và BCM.

Lũy kế 10 tháng, giá trị mua lại toàn thị trường đạt 265,7 nghìn tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ; ngân hàng chiếm 233,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,6%, còn bất động sản đạt 20,9 nghìn tỷ đồng, giảm 58,9%.

Ở nhóm ngành còn lại, phát hành tháng 10 giảm 35%, còn khoảng 4 nghìn tỷ đồng, tương đương 8,6% toàn thị trường. Dịch vụ tài chính là nhóm duy nhất tăng trưởng, đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ các công ty chứng khoán như Rồng Việt, SHS và Kafi. Du lịch và giải trí phát hành 1,5 nghìn tỷ đồng, giảm 40%; nhóm tiện ích và xây dựng, vật liệu xuất hiện phát hành trở lại, quy mô lần lượt 320 tỷ đồng và 200 tỷ đồng.

Lũy kế 10 tháng, tổng giá trị phát hành đạt 509,1 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Trong đó, ngân hàng đạt 274,7 nghìn tỷ đồng, giảm 20,3%; doanh nghiệp phi ngân hàng đạt 234,4 nghìn tỷ đồng, tăng 48,9%, chủ yếu nhờ bất động sản tăng 73,7%.

Về dư nợ, nhóm bất động sản giảm 0,3% trong tháng 10, còn 481,3 nghìn tỷ đồng, do phát hành không bù đắp được lượng đáo hạn và mua lại. Một số nhóm khác cũng giảm, gồm du lịch và giải trí, xây dựng và vật liệu, ô tô và phụ tùng. Ngược lại, dư nợ ngân hàng tăng 1,1%, lên 703 nghìn tỷ đồng, khi phát hành mới vẫn cao hơn lượng đáo hạn và mua lại.

Hoạt động mua lại trước hạn giảm tháng thứ 2 liên tiếp, đạt 24 nghìn tỷ đồng trong tháng 10. Ngân hàng chiếm gần 94%, tương đương 22,4 nghìn tỷ đồng, giảm 16,5% so với tháng trước. Bất động sản mua lại 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng từ mức 227 tỷ đồng tháng 9 nhưng còn thấp so với dư nợ.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản tiếp tục cải thiện trong tháng 10, với giá trị giao dịch bình quân 8,8 nghìn tỷ đồng/ngày, tăng 9,9% so với tháng trước và là mức cao nhất từ trước đến nay.

Giao dịch trái phiếu bất động sản đạt 4,9 nghìn tỷ đồng/ngày, tăng 14,4%, trong khi ngân hàng ở mức 2,1 nghìn tỷ đồng/ngày. Hai nhóm chiếm gần 80% tổng giá trị giao dịch. Xét theo kỳ hạn còn lại, giao dịch nhóm 1 - 3 năm giảm 15,6%, còn nhóm 3 - 5 năm tăng 82,8%. Tuy vậy, thanh khoản vẫn tập trung chủ yếu ở trái phiếu kỳ hạn còn lại dưới 3 năm./.