Cổ phiếu bất động sản đảo chiều hút vốn, MBB duy trì đà mua ròng tháng thứ ba liên tiếp

Dữ liệu thống kê tháng 10/2026 của FiinGroup cho thấy chiến lược phân bổ danh mục của các quỹ đầu tư đang có sự xoay trục đáng kể khi dòng tiền tổ chức quay trở lại giải ngân vào nhóm cổ phiếu bất động sản. Trong tháng 10, nhóm ngành này được các quỹ mua ròng khoảng 336 tỷ đồng, đảo chiều tích cực so với trạng thái bán ròng 2.212 tỷ đồng của tháng 9. Các cổ phiếu bất động sản thu hút lực mua mạnh gồm TCH, DXG, KDH, VRE, IDC và VHM. Trong đó, TCH và DXG lần lượt được gom ròng 4,9 triệu cổ phiếu và 4,1 triệu cổ phiếu, cùng thiết lập chuỗi ba tháng liên tiếp nhận dòng vốn từ các quỹ đầu tư.

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, dòng tiền tổ chức thể hiện sự phân hóa và chọn lọc rõ ràng. Nổi bật là cổ phiếu MBB khi tiếp tục đi ngược xu hướng điều chỉnh chung của ngành, được 11 quỹ đầu tư mua ròng khoảng 3,4 triệu cổ phiếu trong tháng 10. Kết quả này đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp MBB duy trì sức hút với khối quỹ, trong đó lực mua chủ yếu đến từ các quỹ DCDS, VINACAPITAL VESAF và EVESG.

Ở chiều cơ cấu danh mục, nhiều quỹ đầu tư thực hiện giảm tỷ trọng tại một số mã ngân hàng khác, khiến toàn nhóm ngành ghi nhận mức bán ròng khoảng 1.212 tỷ đồng trong tháng 10 sau khi đã được mua ròng 1.034 tỷ đồng ở tháng 9. Cụ thể, OCB đứng đầu toàn thị trường về khối lượng bán ròng với khoảng 21,2 triệu cổ phiếu qua giao dịch của 5 quỹ, ghi nhận tháng thứ tư liên tiếp bị giảm tỷ trọng; nguồn cung bán ra chủ yếu đến từ quỹ PYN Elite với khoảng 21 triệu cổ phiếu, chiếm gần 99% tổng khối lượng bán ròng của mã này. Tiếp đó, cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ghi nhận 22 quỹ cùng bán ròng với tổng khối lượng khoảng 11,9 triệu đơn vị, đứng thứ tư toàn thị trường về khối lượng sau OCB, FPT và HPG, đồng thời là mã ngân hàng có số lượng quỹ bán ròng nhiều nhất trong nhóm 10 mã bị bán mạnh nhất. Ngoài ra, cổ phiếu STB cũng được 16 quỹ cơ cấu bán ròng khoảng 8,1 triệu đơn vị.

Các quỹ chủ động gia tăng tỷ trọng tiền mặt, duy trì quy mô tài sản ròng hơn 239.000 tỷ đồng

Hoạt động tái cơ cấu danh mục trong tháng 10 diễn ra cùng thời điểm các tổ chức quản lý quỹ ưu tiên phương án phòng thủ và cân đối nguồn tiền trước diễn biến rút vốn của nhà đầu tư. Theo báo cáo của FiinGroup, tổng giá trị rút ròng khỏi các quỹ trong tháng 10 đạt khoảng 3.700 tỷ đồng, tăng 30,7% so với tháng trước. Trong đó, nhóm quỹ cổ phiếu ghi nhận giá trị rút ròng khoảng 3.300 tỷ đồng, tăng 32% so với tháng 9. Riêng khối quỹ mở cổ phiếu bị rút ròng khoảng 2.100 tỷ đồng, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp ghi nhận dòng vốn rút ra và đưa giá trị rút ròng lũy kế từ tháng 8 đến tháng 10 vượt mức 3.800 tỷ đồng. Các quỹ chịu áp lực rút vốn lớn nhất trong tháng gồm PYN Elite với khoảng 1.347 tỷ đồng, VNEFUND với 324 tỷ đồng và K Vietnam Equity Fund với 83,5 tỷ đồng.

Trước biến động ngắn hạn của thị trường và nhu cầu thanh khoản, các đơn vị quản lý quỹ duy trì sự thận trọng trong giải ngân và chủ động nâng cao bộ đệm tiền mặt. Thống kê cho thấy có 20/37 quỹ mở cổ phiếu gia tăng tỷ trọng tiền mặt trong tháng 10, nối tiếp xu hướng từ 24/37 quỹ trong tháng 9. Điển hình là quỹ VLGF khi nâng tỷ trọng tiền mặt từ 11,9% lên 16,9%, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp tăng lượng tiền nắm giữ với quy mô tiền gửi ngân hàng tăng gấp 3,6 lần so với tháng liền trước.

Việc ưu tiên kiểm soát rủi ro và giữ tỷ trọng tiền mặt cao diễn ra khi hiệu suất ngắn hạn của khối quỹ cổ phiếu chịu sức ép chung từ thị trường. Trong tháng 10/2026, có 88/96 quỹ cổ phiếu ghi nhận hiệu suất âm với mức giảm bình quân 2,3%, đưa hiệu suất bình quân lũy kế 10 tháng đầu năm về mức âm khoảng 10% so với mức tăng 18% cùng kỳ năm 2025. Tính đến cuối tháng 10/2026, tổng giá trị tài sản ròng của 141 quỹ đầu tư vẫn giữ vững trên mốc 239.000 tỷ đồng, giảm gần 8.600 tỷ đồng, tương đương giảm 3,5% so với tháng trước và ghi nhận tháng thứ hai liên tiếp điều chỉnh quy mô trong quá trình tái cơ cấu danh mục.