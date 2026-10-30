Dòng tiền quá yếu, chỉ số giảm sốc

Tuy VIC, VHM ảnh hưởng lớn tới điểm số nhưng sắc đỏ cũng áp đảo hoàn toàn ở nhóm vốn hóa lớn.

Diễn biến giảm sáng nay khá sớm, trọn phiên VN-Index đi trong vùng đỏ và càng về cuối càng kém. Độ rộng ngay từ đầu đã thể hiện khả năng nâng đỡ của dòng tiền hạn chế, lúc 9h30 chỉ có 69 mã xanh và 160 mã đỏ, đến 10h30 là 88 mã xanh/198 mã đỏ và kết phiên là 81 mã xanh/225 mã đỏ.

Như vậy số lượng cổ phiếu giảm giá tăng dần theo thời gian, phù hợp với diễn biến lao dốc mạnh dần của VN-Index. Dĩ nhiên ảnh hưởng hàng đầu vẫn là nhóm trụ, với VIC giảm 2,9%, VHM giảm 2,42%. Chỉ riêng hai mã này đã lấy đi gần 14 điểm trong tổng mức giảm 25,26 điểm.

Tuy vậy rổ VN30 kết phiên sáng cũng chỉ còn 5 mã tăng nhưng tới 25 mã giảm, trong đó 15 mã giảm quá 1% giá trị. VPB giảm 1,94%, MBB giảm 1,27%, MCH giảm 2,11% là những cổ phiếu thuộc Top 10 vốn hóa. Ngoài ra VCB, BID, CTG, GAS cũng đỏ. Duy nhất HPG tăng yếu 0,47%. Nhóm xanh của rổ blue-chips không có mã nào lớn hoặc tăng đủ mạnh: SAB tăng 0,83%, FPT tăng 0,76%, VJC tăng 0,23%, BSR tăng 0,18%.

Thanh khoản rổ VN30 cũng cực thấp với 2.867,6 tỷ đồng, giảm 26% so với sáng hôm qua. Đại đa số cổ phiếu trong rổ vẫn đang dừng ở giá thấp nhất hoặc sát giá thấp nhất cho thấy khả năng nâng đỡ rất yếu chứ chưa nói đến cơ hội đảo chiều.

Phần lớn cổ phiếu còn lại ở nhóm vừa và nhỏ cũng trong tình trạng tương tự. Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE rất thấp và mức độ sụt giảm thanh khoản trong nhóm vừa và nhỏ còn rõ rệt hơn blue-chips. Cụ thể, sàn này giảm tuyệt đối 2.045 tỷ đồng thì mức giảm của VN30 chỉ chiếm 48%. Khi nhìn vào diễn biến của độ rộng, sắc đỏ loang rộng dần theo thời gian cho thấy cổ phiếu suy yếu dưới áp lực bán. Kết hợp với mức thanh khoản rất nhỏ, giá đang chịu ảnh hưởng lớn của việc thiếu dòng tiền mua.

Trong 225 cổ phiếu đỏ của VN-Index có tới 125 mã giảm quá 1%, tương đương 35,5% tổng số mã có giao dịch. Đây là xác suất rất lớn, phản ánh nguy cơ cao tổn hại tới danh mục nhà đầu tư. Điểm nổi bật là rất ít cổ phiếu thanh khoản lớn trong nhóm này, 6 mã khớp trên trăm tỷ đồng hầu hết đều là blue-chips VN30. Nhóm Midcap giảm sâu la liệt và chỉ có VIX khớp 110,4 tỷ đồng, giá giảm 1,21%. MSB giảm 1,27%, ORS giảm 6,1%, PNJ giảm 2,49%, GEX giảm 1,74%, VSC giảm 1,45% là những mã duy nhất khớp trên 50 tỷ.

Dù vậy thanh khoản thấp cũng là yếu tố rủi ro vì nhà đầu tư cầm tiền càng có lý do để không cần phải “tranh”. Các lệnh mua phần lớn là thụ động chờ giá, thậm chí lùi xuống các mức sâu mở đường cho biên độ giảm càng lớn. Hơn 59% số cổ phiếu đang chốt ở giá thấp nhất hoặc có chặn bán ngay trên giá thấp nhất.

Nhóm tăng giá ngược chiều hôm nay chỉ lác đác vài cổ phiếu đáng chú ý. Tuy cũng có 40 cổ phiếu ghi nhận tăng hơn 1% nhưng giao dịch đều nhỏ. KOS tăng 6,84% khớp 267,2 tỷ, PET tăng 3,59% với 48,2 tỷ, DXG tăng 1,21% với 37,3 tỷ, HDC tăng 2,23% với 21,9 tỷ, SGN tăng 6,87% với 5,5 tỷ là những cổ phiếu đáng chú ý nhất.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng quay lại trạng thái giao dịch yếu với mức mua vào chỉ 408,4 tỷ đồng trên HoSE và bán ra 807,5 tỷ. VIC bị bán ròng 186,9 tỷ đồng là lớn nhất, ngoài ra TCB -44 tỷ, MSB -24,5 tỷ. Phía mua ròng có VCB +24,3 tỷ, VJC +19,9 tỷ.

VN-Index chốt phiên sáng rơi xuống mức 1730,35 điểm và xuyên thủng mức trung bùng 20 phiên. Biến động lớn này khiến chỉ số đã trả lại hơn một nửa biên độ tăng kể từ đáy 8 phiên trước.