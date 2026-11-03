Dòng tiền phân hóa, VN-Index chính thức mất mốc 1.700 điểm

VN-Index mở cửa với đà biến động mạnh, chỉ số liên tục trồi sụt quanh mốc tham chiếu, có thời điểm vọt lên gần vùng 1.712 điểm trước khi áp lực bán xuất hiện. Từ vùng đỉnh đầu phiên, chỉ số trượt dài xuống mức đáy thấp nhất trong phiên quanh vùng 1.697 - 1.698 điểm vào khoảng 9h45. Sau đó, lực cầu bắt đáy bắt đầu tham gia giúp chỉ số đi lên dốc đứng. VN-Index chốt phiên sáng ở 1.709,87, vẫn giảm 0,05% (-0,85 điểm) nhưng độ rộng lại cho thấy sắc xanh áp đảo.

Trong phiên sáng này, ảnh hưởng đáng kể tới điểm số là VIC giảm 1,57% lấy đi hơn 6 điểm trong khi VIC là trụ đỡ điểm phiên hôm qua.

Bước sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán mạnh và suy yếu liên tục, sụt giảm sâu từ vùng trên 1.707 điểm xuống chạm đáy quanh mốc 1.690 điểm vào khoảng 14h35. Mặc dù xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn hạn vào những phút cuối phiên, chỉ số vẫn không thể lội ngược dòng và chính thức đóng cửa ngày giao dịch tại mức 1.699,62 điểm, giảm 11,1 điểm (tương đương -0,65%).

Các mã chính ảnh hưởng đến điểm của phiên chiều bao gồm VIC, VPL, VHM, VCB, HPG, BSR, FPT...

Kết phiên, tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt hơn 681 triệu cổ phiếu với tổng giá trị giao dịch đạt gần 13.807 tỷ đồng. Về giao dịch khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng trong phiên ngày hôm nay. Cụ thể, ở chiều mua ròng, khối ngoại tập trung giải ngân mạnh nhất vào cổ phiếu HPG với giá trị 227 tỷ đồng, tiếp theo là SHB với 126 tỷ đồng, VHM với 119 tỷ đồng, VIB đạt 47,5 tỷ đồng và MSN đạt 29,4 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng diễn ra tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, dẫn đầu là MBB với giá trị 255 tỷ đồng, VCB bị bán ròng 219 tỷ đồng, VIC với 114 tỷ đồng, BID ghi nhận 65,2 tỷ đồng và SSI bị bán ròng 55 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index phiên ngày 3/11 (Ảnh: Trading View).

Tổng quan toàn thị trường phản ánh một trạng thái giao dịch phân hóa mạnh mẽ với dòng tiền luân chuyển không đồng đều giữa các nhóm ngành.

Trong nhóm Tài chính, cổ phiếu LPB tăng 0,58%, SHB tăng 0,48%, trong khi VCB giảm nhẹ 0,19%, VPB giảm 1,62%, MBB tăng 0,8%, SSI tăng tích cực 1,59%, TCB đứng giá, MSB tăng mạnh 2,86%, VCI tăng 2,71%, VIX đứng giá, STB tăng tốt 2,3%, ACB giảm nhẹ 0,25%, VND giảm 0,38%, TPB giảm 0,79%, VIB tăng 2,21%, EIB đứng giá 0%, HCM tăng 1,94%, TCX tăng 0,76%, BVH giảm mạnh 5,88%, CTG tăng 1,01%, MBS tăng 0,67%, SHS tăng 0,82%, BID giảm 0,94%,

Cùng các mã vốn hóa nhỏ hơn biến động đan xen như DSE đứng giá, AAS tăng 2,06%, ORS đứng giá, VCX giảm 0,74%, OCE giảm 4,45%, NAB đứng giá 0%, SSI đứng giá, CTE giảm 1,17%, AGR tăng 0,94%, HDB giảm 0,46%.

Tại nhóm Bất động sản, lực bán nhìn chung chiếm ưu thế khi mã lớn VIC giảm sâu 3,31% trong khi hôm qua mã này nâng đỡ chỉ số. VHM tiếp tục giảm nhẹ 0,16%, NVL giảm 0,97%, KDH giảm 2,26%, PDR giảm 0,9%, KBC giảm 0,23%, DXG giảm 0,41%, VC3 tăng 1,74%. Ngược lại, VPI tăng 2,25%, CEO tăng 0,51%, TCH tăng 0,84%,

Đối với nhóm Công nghiệp, cổ phiếu GMD ghi nhận mức giảm 1,97%, GEX giảm 1,15%, bên cạnh một số mã giao dịch trong sắc xanh nhẹ hoặc giữ giá.

Ngược lại, nhóm Nguyên vật liệu trở thành điểm sáng nâng đỡ thị trường nhờ mã đầu ngành HPG bứt phá mạnh mẽ tăng 4,17%, cùng sự đóng góp tích cực từ các cổ phiếu khác như MSR tăng 1,87%, GOM giảm 1,14%, HHP tăng 2,37%, GVR tăng 1,72%, NKG tăng 1,45%, HSG tăng 1,26%, VGS tăng 0,89%, SMC tăng 0,92%, giúp củng cố tâm lý giao dịch tại các mã sản xuất thép và vật liệu xây dựng cơ bản.

Trong khi đó, nhóm Tiêu dùng thiết yếu chứng kiến sự giằng co với MSN đứng giá, VNM tăng 0,54%, DBC đứng giá, BAF tăng 1,33%, bên cạnh các biến động trái chiều tại các cổ phiếu khác.

Nhóm Năng lượng chịu áp lực điều chỉnh rõ rệt khi BSR giảm 2,95%. Đây là phiên thứ 6 liên tiếp mã này ghi nhận giảm. Ngoài ra, PVD giảm 1,41%. Chỉ có PVT tăng 0,97% cạnh PVS và PVP đứng giá.

Nhóm Tiện ích ghi nhận diễn biến kém khả quan khi KOS sụt giảm mạnh 6,45% về còn 4.060 đồng/cổ phiếu, ngược lại với 2 phiên tăng trần vừa rồi. Bên cạnh đó, POW giảm 0,41%, cùng các mã phụ trợ biến động hẹp.

Nhóm Tiêu dùng không thiết yếu ghi nhận MWG giảm nhẹ 0,14%, FRT phiên trước giảm sàn thì hôm nay lại đứng giá, PNJ giảm sâu 5,45%, VPL đứng giá, DGW giảm 0,58%, PET tăng 2,82%.

Nhóm Dịch vụ truyền thông ghi nhận một mã tiêu biểu giảm sàn -6,94% là DVV của DatVietVAC vừa mới niêm yết hôm qua.

Cuối cùng, nhóm Công nghệ thông tin duy trì sắc xanh ổn định nhờ lực đẩy từ mã trụ FPT tăng 0,4% dù hôm qua giảm mạnh xuống giá thấp nhất trong 3 năm.