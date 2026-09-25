Dòng tiền nhập cuộc, VN-Index lấy lại mốc 1.780 điểm

Sau phiên sáng giao dịch ảm đạm, lực cầu bất ngờ gia tăng trong phiên chiều giúp VN-Index hồi phục và có thời điểm tiến sát mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán về cuối phiên khiến chỉ số thu hẹp đà tăng.

Trong phiên 25/9, tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối thị trường trong buổi sáng. VN-Index chủ yếu dao động quanh tham chiếu trong bối cảnh dòng tiền yếu và chưa có nhóm ngành dẫn dắt rõ nét.

Một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ thu hút dòng tiền ngắn hạn, trong đó VPG, TTF và HID từng tăng kịch trần, với khối lượng khớp lệnh khoảng 0,4-1 triệu đơn vị. Ở chiều ngược lại, KOS tiếp tục giảm sàn 6,9% xuống 21.000 đồng/cổ phiếu, trong khi dư bán giá sàn hàng triệu đơn vị.

Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 0,52 điểm (-0,03%) xuống 1.774,57 điểm. Trên sàn HOSE có 104 mã tăng và 150 mã giảm. Thanh khoản đạt hơn 202 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 4.958,4 tỷ đồng, giảm lần lượt 30% và 32% so với phiên sáng trước. Giao dịch thỏa thuận đạt hơn 42,5 triệu đơn vị, giá trị 943 tỷ đồng.

Sang phiên chiều, diễn biến thị trường tích cực hơn khi lực mua gia tăng trên nhiều nhóm cổ phiếu. VN-Index có thời điểm tăng lên 1.796 điểm, áp sát mốc 1.800 điểm, trước khi điều chỉnh nhẹ vào cuối phiên.

Diễn biến VN-Index trong phiên 25/9 (Ảnh: FireAnt).

Chốt phiên, VN-Index tăng 10,02 điểm (+0,56%) lên 1.785,11 điểm. Toàn thị trường có 140 mã tăng, 179 mã giảm và 49 mã đứng giá.

Khối lượng khớp lệnh đạt 466,98 triệu đơn vị, giá trị tương ứng khoảng 14.335 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đạt 157,28 triệu đơn vị, giá trị 943,5 tỷ đồng, đưa tổng khối lượng giao dịch lên 624,26 triệu đơn vị và tổng giá trị đạt 15.278,47 tỷ đồng.

Xét theo nhóm ngành, bất động sản là một trong những nhóm hỗ trợ đáng kể cho chỉ số khi tăng 1,52%. VHM tăng 5,66% lên 69.100 đồng/cổ phiếu, khớp hơn 11,45 triệu đơn vị; VRE tăng 1,45%, KHG tăng 3,74%. Ở chiều ngược lại, NVL giảm 2,87%, CEO giảm 2,61%, DIG giảm 2,03% và PDR giảm 1,74%.

Nhóm tài chính phân hóa. VPB tăng 4,07%, lên 23.000 đồng/cổ phiếu, với hơn 46,84 triệu đơn vị được sang tay. TCB tăng 0,91%, HDB tăng 0,54% và MBB tăng 0,25%. Trong khi đó, VIX giảm 0,78%, MSB giảm 1,4%, SSI giảm 0,72%, TPB giảm 0,68% và VCI giảm 1,49%. SHB đứng giá tham chiếu, khớp hơn 37,76 triệu cổ phiếu.

Ở nhóm năng lượng, BSR tăng 1,33% nhưng nhiều cổ phiếu lớn giảm giá.

PVD giảm 1,91%, PVS giảm 2,17%, OIL giảm 2,21%, PVC giảm 2,48%, trong khi PLX đứng giá. Chỉ số ngành năng lượng vẫn tăng 0,37%.

Nhóm công nghệ tăng 0,4%, với GEE tăng 4,23%, DDG tăng 10% và ST8 tăng 5,07%. FPT giảm 0,92%, CMG giảm 0,88%.

Trong khi đó, viễn thông là nhóm giảm mạnh nhất, mất 1,07%, chủ yếu do VGI giảm 1,31%, MFS giảm 0,72% và VTC giảm 1%.

Các dịch vụ hạ tầng cũng giảm 0,96%, với GAS giảm 1,83%, REE giảm 1,28% và BWE giảm 1,47%. Ở chiều ngược lại, BGE tăng 7,41%.

Trên thị trường quốc tế, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 253 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung tại TCB, MSB, HPG, VIC, CTG và VPB. Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tìm đến SBT, BSR, DCM, VHM và FRT.