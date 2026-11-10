Dòng tiền ngoại trở lại, KDH được khối ngoại mua ròng mạnh nhất

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay (10/11/2026) ghi nhận tăng gần 29 điểm, lên 1.743 điểm. Đi kèm với đó là việc nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái mua ròng tích cực với tổng giá trị xấp xỉ 500 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Dòng tiền ngoại ở chiều mua vào tập trung vào các cổ phiếu cơ bản thuộc nhóm bất động sản, năng lượng và tài chính - chứng khoán. Dẫn đầu danh sách mua ròng là mã cổ phiếu bất động sản KDH của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền với giá trị đạt hơn 86 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị nước ngoài mua đạt gần 115 tỷ đồng và bán ra 28 tỷ đồng, tương ứng với 7,3 triệu cổ phiếu KDH được mua vào và 1,79 triệu cổ phiếu được NĐTNN bán ra. Đây là phiên thứ tư liên tiếp mã này ghi nhận mua ròng từ khối ngoại, với tổng khối lượng hơn 18 triệu cổ phiếu.

Lực cầu ngoại xuất hiện trong bối cảnh thị giá KDH vừa trải qua nhịp giảm sâu, lùi về vùng thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Từ vùng giá này, cổ phiếu KDH nhanh chóng phục hồi gần 23% chỉ sau 5 phiên giao dịch. Thanh khoản cải thiện rõ rệt, với nhiều phiên ghi nhận khối lượng giao dịch vượt 20 triệu đơn vị.

Diễn biến thị giá mã KDH gần đây (Ảnh: Trading View).

Không chỉ thu hút dòng tiền trên sàn, KDH còn ghi nhận động thái gia tăng sở hữu từ một nhóm quỹ đầu tư lớn.

Cụ thể, nhóm cổ đông thuộc CTCP Quản lý quỹ VinaCapital vừa nâng tỉ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền từ 6,2% lên 7,2% vốn điều lệ sau khi mua thêm 12,5 triệu cổ phiếu.

Theo thông tin công bố, tổ chức trực tiếp thực hiện giao dịch là Longwoods Worldwide Limited. Dữ liệu giao dịch ngày 6/11 cũng ghi nhận 12,5 triệu cổ phiếu KDH được giao dịch theo phương thức thỏa thuận, với tổng giá trị 179,4 tỷ đồng.

Trước đó, ông Lý Tuấn Kiệt - Phó Tổng Giám đốc Nhà Khang Điền đã mua 20 triệu cổ phiếu KDH trong khoảng thời gian từ ngày 23/7 đến 21/8. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của ông Kiệt tăng từ 0,056% lên 1,84% vốn điều lệ.

Ngoài KDH, POW cũng sở hữu quy mô gom ròng của khối ngoại gần 77 tỷ đồng. Theo sau là SSI với giá trị mua ròng hơn 67 tỷ đồng, VHM đạt gần 59 tỷ đồng, cùng các mã NVL, DXG, VNM, SHB, HDB và VIC.

Đáng chú ý, FPT trở thành tâm điểm xả hàng của khối ngoại với giá trị bán ròng lớn nhất phiên đạt hơn 88 tỷ đồng. Khối lượng NĐTNN mua vào khoảng 643.000 cổ phiếu trong khi khối lượng bán ra lên tới 2,36 triệu cổ phiếu.

Kết phiên 10/11, FPT giảm 0,2% về giá 50.900 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt 374,5 tỷ đồng. Trong nhóm 10 mã có giá trị giao dịch lớn nhất phiên hôm nay, FPT là mã duy nhất ghi nhận mức điều chỉnh giảm.

Bên cạnh FPT, các mã nằm trong diện bị bán ròng đáng chú ý còn có VIX (bán ròng hơn 62 tỷ đồng), MSB (gần 55 tỷ đồng), cùng các mã như MSN, PNJ, DCM, VPI, BID, PVS và BSR.