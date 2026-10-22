Dòng tiền ngoại tiếp sức, VN-Index vượt mốc 1.760 điểm

VN-Index vượt mốc 1.760 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ và dòng tiền giải ngân mạnh của khối ngoại - ảnh: ST

Cổ phiếu trụ giữ nhịp thị trường

Thị trường chứng khoán tiếp tục có phiên hồi phục tích cực khi VN-Index đóng cửa tăng 21,96 điểm, tương đương 1,26%, lên 1.760,6 điểm. Đây là phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang dần cải thiện sau những nhịp biến động trước đó.

Trong phiên sáng, chỉ số chủ yếu kiểm định mốc 1.750 điểm. Lực cầu gia tăng sau đó giúp VN-Index vượt ngưỡng này và tiến lên vùng 1.760 điểm. Dù đà tăng được duy trì đến cuối phiên, diễn biến thị trường vẫn cho thấy sự thiếu đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu.

Trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” tiếp tục hiện diện khi số mã giảm giá trên sàn HoSE nhiều hơn số mã tăng. Kết phiên, có 164 mã giảm, trong khi 147 mã tăng. Điều này cho thấy mức tăng của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ diễn biến của phần lớn cổ phiếu trên thị trường.

Động lực chính vẫn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC và VHM. Theo thống kê của VnDirect được nêu trong tài liệu tham khảo, hai mã này đóng góp gần 19 điểm cho VN-Index, chiếm phần lớn mức tăng của chỉ số trong phiên.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời xuất hiện ở hai cổ phiếu này trong phiên chiều khiến đà tăng có phần thu hẹp. VIC đóng cửa tăng 4,16%, thấp hơn mức chốt phiên sáng, còn VHM tăng 3,56%. Khi hai trụ lớn hạ độ cao, VN-Index mất đi một phần lực đỡ quan trọng.

Điểm tích cực là nhiều cổ phiếu blue-chip khác đã cải thiện giá, góp phần duy trì sắc xanh cho thị trường. Trong rổ VN30, có 20 mã tăng giá so với mức chốt phiên sáng. CTG, GAS, HPG và VPB ghi nhận diễn biến tích cực, dù mức tăng chưa đủ mạnh để thay thế hoàn toàn vai trò dẫn dắt của VIC và VHM.

Chỉ số VN30 đóng cửa tăng 0,66%, cao hơn mức tăng 0,48% trong phiên sáng. Độ rộng của rổ chỉ số cũng cải thiện, với 17 mã tăng và 11 mã giảm. Diễn biến này cho thấy lực cầu đã lan tỏa tốt hơn sang nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, tạo nền tảng nhất định cho nhịp hồi phục của thị trường.

Một số cổ phiếu ghi nhận diễn biến nổi bật trong phiên chiều. BSR tăng 3,91% so với tham chiếu, với thanh khoản tăng mạnh so với buổi sáng. HDB cũng đảo chiều từ giảm 1,13% trong phiên sáng sang tăng 1,13% khi đóng cửa. Bên cạnh đó, các mã PVD, GMD, ORS, GEE và CII thu hút dòng tiền với mức tăng đáng chú ý.

Dù vậy, sự cải thiện chưa diễn ra trên diện rộng. Dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu có thanh khoản cao hoặc có câu chuyện riêng, thay vì lan tỏa đồng đều giữa các nhóm ngành.

Khối ngoại tăng tốc giải ngân

Điểm sáng đáng chú ý trong phiên là hoạt động mua vào của nhà đầu tư nước ngoài. Trong phiên chiều, khối ngoại tăng 59% giá trị giải ngân so với phiên sáng, đạt hơn 1.406 tỷ đồng. Từ trạng thái bán ròng nhẹ 61,3 tỷ đồng trong phiên sáng, nhà đầu tư nước ngoài chuyển sang mua ròng 401,3 tỷ đồng trong phiên chiều.

Dòng vốn ngoại tập trung đáng kể vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, qua đó hỗ trợ diễn biến giá của nhóm dẫn dắt thị trường. VIC được mua ròng khoảng 239,3 tỷ đồng, TCB được mua ròng 177,5 tỷ đồng, VHM đạt 160,3 tỷ đồng và MSN đạt 140,9 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, FPT chịu áp lực bán ròng khoảng 264,7 tỷ đồng; KDH bị bán ròng 96,8 tỷ đồng và STB bị bán ròng 85,3 tỷ đồng.

Việc khối ngoại gia tăng giải ngân vào các cổ phiếu trụ góp phần củng cố đà tăng của VN-Index, nhất là trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường chưa thực sự cải thiện. Tuy nhiên, hoạt động mua ròng tập trung vào một số mã lớn cũng cho thấy dòng vốn ngoại chưa tạo được sức kéo đồng đều đối với toàn bộ thị trường.

Thanh khoản khớp lệnh trên HoSE giảm khoảng 22% so với phiên trước. Dù vậy, dòng tiền có sự phân bổ tích cực hơn về phía các cổ phiếu tăng giá: nhóm này chiếm 58,6% tổng giá trị khớp lệnh, trong khi nhóm giảm giá chiếm 32,1%.

Diễn biến trên cho thấy lực cầu vẫn hiện diện và có xu hướng lựa chọn những cổ phiếu nhất định. Trong khi đó, việc thanh khoản suy giảm phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau hai phiên hồi phục liên tiếp. Thị trường cần thêm thời gian để kiểm chứng liệu dòng tiền có đủ mạnh nhằm duy trì đà tăng hay không.

Theo nhận định của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), sau nhịp tăng điểm mạnh, các chỉ báo kỹ thuật đang dần lấy lại động lực hướng lên, cho thấy lực mua chủ động có dấu hiệu quay trở lại thị trường. Tuy nhiên, VN-Index đang tiến vào vùng kháng cự 1.740-1.750 điểm theo đánh giá được đưa ra trong tài liệu tham khảo, nên các nhịp rung lắc để kiểm định cung cầu vẫn có thể xuất hiện.

Trong bối cảnh chỉ số đã vượt vùng điểm này, nhà đầu tư cần quan sát khả năng duy trì mặt bằng giá mới, đặc biệt là sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng thị trường. Nếu lực cầu tiếp tục nâng đỡ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đồng thời lan tỏa sang các nhóm ngành khác, đà hồi phục sẽ có cơ sở vững chắc hơn.

Ngược lại, nếu chỉ số tiếp tục tăng chủ yếu nhờ một vài cổ phiếu trụ trong khi phần lớn thị trường suy yếu, rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu. Đây cũng là yếu tố cần lưu ý khi đánh giá chất lượng của nhịp hồi phục hiện tại.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc chốt lời từng phần đối với những cổ phiếu đã phục hồi tích cực trong thời gian qua, đồng thời duy trì sự thận trọng trước diễn biến phân hóa của dòng tiền.

Với VN-Index, việc vượt mốc 1.750 điểm là tín hiệu tích cực về mặt điểm số. Tuy nhiên, để xác nhận xu hướng hồi phục bền vững, thị trường vẫn cần sự đồng thuận rộng hơn giữa các nhóm cổ phiếu, thanh khoản cải thiện và lực cầu duy trì ổn định trong những phiên tới.