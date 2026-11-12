Dòng tiền năm 2027 sẽ dịch chuyển về đâu?

Bước sang năm 2027, câu chuyện không chỉ là lựa chọn tài sản nào có khả năng sinh lời tốt hơn mà còn là cách phân bổ dòng tiền hợp lý, bảo đảm an toàn và thanh khoản, đồng thời tận dụng cơ hội tăng trưởng.

Dòng tiền vẫn tìm nơi trú ẩn vào những tài sản truyền thống

Cơ cấu tài sản của người Việt Nam hiện vẫn có sự tập trung đáng kể vào bất động sản và các tài sản truyền thống. Tỷ trọng lớn tài sản nằm trong bất động sản cho thấy xu hướng tích lũy quen thuộc của người dân, nhưng cũng đặt ra vấn đề về thanh khoản và khả năng đa dạng hóa danh mục. Bất động sản thường đòi hỏi vốn lớn, thời gian đầu tư dài và không phải lúc nào cũng có thể chuyển đổi nhanh thành tiền mặt.

Khách hàng mở sổ tiết kiệm tại Ngân hàng PVcomBank. Ảnh: PVcomBank

Trong khi đó, tiền gửi ngân hàng vẫn là kênh tích lũy quan trọng. Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 8-2026, tiền gửi dân cư tại các tổ chức tín dụng đạt hơn 11,43 triệu tỷ đồng, tăng 10,63% so với cuối năm 2025 và lập mức cao nhất từ trước đến nay. Diễn biến này cho thấy tâm lý ưu tiên an toàn, duy trì nguồn tiền có tính thanh khoản cao vẫn hiện hữu.

Vàng vẫn là kênh được nhiều người lựa chọn nhằm phòng ngừa rủi ro và bảo toàn giá trị tài sản. Tuy nhiên, biến động giá và chênh lệch mua - bán khiến hiệu quả đầu tư phụ thuộc nhiều vào thời điểm giao dịch.

Còn chứng khoán mở ra cơ hội tham gia trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng cũng đòi hỏi nhà đầu tư có kiến thức, khả năng phân tích và chấp nhận biến động lớn hơn.

Các diễn giả tham dự Diễn đàn Đầu tư Việt Nam ngày 12-11. Ảnh: BTC

Tại phiên thảo luận với chủ đề "Tài sản của người Việt sẽ dịch chuyển về đâu?" trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027) diễn ra ngày 12-11 tại Hà Nội, ông Nguyễn Duy Linh, CEO Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho biết, từ cuối năm 2025 đến nay, hành vi đầu tư đã có những thay đổi đáng chú ý.

Nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến hiệu quả sử dụng đồng vốn. Trong giai đoạn 2024-2025, khi tiền rẻ và lãi suất thấp, việc mua bất động sản, cổ phiếu hay vàng rồi chờ giá tăng tương đối phổ biến.

Tuy nhiên, khi mặt bằng lãi suất thay đổi, chi phí cơ hội của việc đầu tư vào các tài sản khác so với gửi tiết kiệm tăng lên. Nhà đầu tư vì thế cân nhắc kỹ hơn trước khi giải ngân và đòi hỏi mức lợi nhuận kỳ vọng cao hơn đối với những tài sản có rủi ro lớn.

Một thay đổi khác là tâm lý đầu tư trở nên thận trọng hơn sau giai đoạn nhiều loại tài sản giảm giá. Theo ông Nguyễn Duy Linh, từ cuối năm 2025 đến nay, khoảng 80% số cổ phiếu giảm giá, trong đó gần 50% giảm trên 20%. Diễn biến này khiến nhà đầu tư phải xem xét lại phương pháp phân bổ vốn, thay vì tập trung toàn bộ nguồn lực vào một cổ phiếu hoặc một thị trường.

Đáng chú ý, tư duy đầu tư đang chuyển từ xem xét từng tài sản riêng lẻ sang quản lý toàn bộ danh mục. Điều này cho thấy nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến sự cân bằng giữa lợi nhuận, rủi ro, khả năng thanh khoản và nhu cầu sử dụng vốn, thay vì chỉ kỳ vọng vào mức tăng giá của một tài sản.

Năm 2027: Cơ hội dịch chuyển sang thị trường tài chính

Bước sang năm 2027, xu hướng phân bổ dòng tiền sẽ tiếp tục chịu tác động từ diễn biến kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, lãi suất và triển vọng của từng thị trường tài sản. Trong đó, lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chi phí cơ hội giữa gửi tiết kiệm và các kênh đầu tư khác.

Nếu mặt bằng lãi suất duy trì ở mức hấp dẫn, tiền gửi ngân hàng có thể tiếp tục thu hút nhóm khách hàng ưu tiên an toàn và nguồn thu nhập ổn định. Ngược lại, khi lãi suất giảm, một bộ phận dòng tiền có thể tìm kiếm cơ hội ở chứng khoán, trái phiếu và các sản phẩm đầu tư khác. Tuy nhiên, mức độ dịch chuyển không chỉ phụ thuộc vào lãi suất mà còn gắn với triển vọng lợi nhuận, chất lượng tài sản và niềm tin của nhà đầu tư.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thu, Giám đốc điều hành Công ty Tư vấn tài chính và đầu tư Index Partners, mối quan tâm của các gia đình có tài sản lớn hiện không còn tập trung vào từng tài sản riêng lẻ mà hướng đến tổng thể tài sản của gia đình. Ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn và khả năng thanh khoản của toàn bộ danh mục, sau đó mới đến cơ hội tăng trưởng.

Bà Nguyễn Thị Minh Thu cho biết, các gia đình lớn ngày càng quan tâm đến những tài sản có thu nhập cố định, có khả năng tạo dòng tiền tương đối ổn định như trái phiếu hoặc các khoản nợ ưu tiên thanh toán. Bởi một khối tài sản có giá trị lớn nhưng không tạo ra dòng tiền vẫn tiềm ẩn rủi ro. Khi cơ hội đầu tư mới xuất hiện, nếu phần lớn vốn đã nằm trong bất động sản hoặc doanh nghiệp, chủ sở hữu có thể gặp khó khăn về thanh khoản và không đủ nguồn lực để nắm bắt cơ hội.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thu, nhu cầu phát triển dịch vụ quản lý tài sản (Wealth Management) và mô hình Family Office tại Việt Nam sẽ ngày càng lớn. Tuy nhiên, thị trường cần hoàn thiện khung pháp lý để các mô hình này hoạt động chuyên nghiệp, tạo thuận lợi cho việc phân bổ, quản lý và chuyển giao tài sản.

Xu hướng này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với các định chế tài chính. Ngân hàng không chỉ cạnh tranh bằng lãi suất huy động mà cần phát triển các dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân, quản lý tài sản và sản phẩm tích lũy dài hạn. Trong khi đó, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ có cơ hội mở rộng các sản phẩm như chứng chỉ quỹ, quỹ trái phiếu, quỹ cổ phiếu và danh mục đầu tư được quản lý chuyên nghiệp.

Đặc biệt, các sản phẩm cần được thiết kế phù hợp với từng nhóm khách hàng. Người có thu nhập ổn định và ưu tiên an toàn có thể lựa chọn các sản phẩm tích lũy định kỳ; nhóm có khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn có thể tham gia thị trường cổ phiếu, trái phiếu hoặc các quỹ đầu tư. Với những gia đình sở hữu nhiều loại tài sản, nhu cầu lớn hơn là xây dựng danh mục tổng thể, cân đối giữa bảo toàn vốn, thanh khoản và tăng trưởng dài hạn.

Dù vậy, để dòng tiền thực sự dịch chuyển vào thị trường tài chính, yếu tố quyết định vẫn là chất lượng sản phẩm, tính minh bạch và mức độ bảo vệ nhà đầu tư. Người dân cần được cung cấp đầy đủ thông tin về lợi nhuận kỳ vọng, chi phí, rủi ro và khả năng thanh khoản của từng sản phẩm. Hoạt động tư vấn cũng cần đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

Có thể thấy, năm 2027 mở ra cơ hội để dòng tiền trong dân cư được phân bổ đa dạng hơn, giảm dần sự phụ thuộc vào một số tài sản truyền thống. Tuy nhiên, quá trình này không diễn ra đồng đều mà phụ thuộc vào diễn biến lãi suất, chất lượng hàng hóa trên thị trường vốn, niềm tin của nhà đầu tư và năng lực cung cấp sản phẩm của các định chế tài chính.

Bài toán đặt ra không phải là dòng tiền rời bỏ bất động sản, vàng hay tiền gửi để chuyển hoàn toàn sang chứng khoán, mà là hình thành cơ cấu tài sản cân bằng hơn. Khi người dân có thêm lựa chọn đầu tư minh bạch, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính, nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội sẽ có thêm cơ hội được dẫn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và tạo giá trị cho nền kinh tế.