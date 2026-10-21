Dòng tiền kinh doanh dương, vì sao PNJ vẫn muốn tăng vốn?

PNJ muốn phát hành 550 triệu cổ phiếu

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/10, ban lãnh đạo PNJ cho biết doanh nghiệp sẽ phát hành 550 triệu cổ phiếu.

Mục đích được đưa ra nhằm bổ sung vốn phục vụ kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở thay đổi chính sách thu đổi hàng hoá đã bán, bảo đảm và dự kiến mua lại cũng như bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm khả năng thanh khoản và ổn định tài chính của doanh nghiệp.

Theo phương án sử dụng vốn được công bố, khoảng 60% số tiền huy động dự kiến phục vụ việc điều chỉnh chính sách thu đổi hàng hóa đã bán và kế hoạch mua lại sản phẩm trong tương lai; 20% bổ sung vốn lưu động; 20% còn lại dành cho các nhu cầu tài chính khác.

Cơ cấu sử dụng vốn này cho thấy kế hoạch huy động không chỉ nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh thông thường, mà còn gắn với việc xử lý những nghĩa vụ và rủi ro tài chính liên quan đến chính sách thu đổi.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, trang sức, chính sách thu đổi có thể ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động, lượng hàng hóa thu hồi và thời điểm phát sinh các khoản thanh toán.

Nếu khách hàng yêu cầu thu đổi với quy mô lớn, doanh nghiệp cần có nguồn lực tài chính đủ linh hoạt để đáp ứng, đồng thời quản lý lượng hàng hóa nhận lại và rủi ro biến động giá.

Do đó, việc chuẩn bị nguồn vốn mới có thể giúp PNJ chủ động hơn trong quá trình triển khai chính sách.

Ảnh minh hoạ.

Dòng tiền kinh doanh dương, tiền tăng thêm chưa đến 100 tỷ đồng

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026, PNJ ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt khoảng 1.991 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 1.348 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm khoảng 557 tỷ đồng.

Sau khi bù trừ ba dòng tiền, lượng tiền thuần tăng thêm trong kỳ đạt khoảng 85 tỷ đồng.

Diễn biến này cho thấy dòng tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh đã được bù trừ đáng kể bởi các dòng tiền chi ra ở hoạt động đầu tư và tài chính. Tuy nhiên, điều này chưa thể kết luận PNJ thiếu tiền, bởi dòng tiền đầu tư của doanh nghiệp có bao gồm hoạt động gửi và thu hồi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Cụ thể, trong nửa đầu năm, PNJ chi gần 3.299 tỷ đồng để gửi tiền vào ngân hàng có kỳ hạn, đồng thời thu hồi khoảng 1.923 tỷ đồng từ các khoản tiền gửi này. Tiền thu lãi tiền gửi và lãi trái phiếu đạt 65 tỷ đồng.

Như vậy, một phần đáng kể dòng tiền đầu tư liên quan đến việc điều chuyển giữa tiền và các khoản tiền gửi có kỳ hạn, thay vì hoàn toàn phục vụ hoạt động đầu tư tài sản dài hạn.

Tại cuối kỳ, PNJ có khoảng 608,7 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Tuy nhiên, đây chưa phải toàn bộ nguồn lực thanh khoản của doanh nghiệp, bởi cần tính thêm các khoản tiền gửi có kỳ hạn và đánh giá khả năng chuyển đổi thành tiền của những tài sản này.

Đáng chú ý, trong bối cảnh PNJ chuẩn bị triển khai kế hoạch kinh doanh mới, doanh nghiệp phải cân đối nguồn tiền cho hoạt động thường xuyên, nhu cầu vốn lưu động, các nghĩa vụ thanh toán và kế hoạch tái cấu trúc.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận được thành lập vào năm 2004 và cổ phiếu PNJ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE). Tính đến chiều ngày 21/10 cổ phiếu của PNJ ghi nhận ở mức giá 19.200 đồng/ cổ phiếu.