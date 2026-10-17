Đồng Tiến hỗ trợ sinh kế, tạo động lực giảm nghèo bền vững

UBND xã Đồng Tiến đã trao hỗ trợ 4.500 con gà giống cho 50 hộ dân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Triển khai dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2026 (thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững), xã Đồng Tiến đã hỗ trợ các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của người dân, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gặp hoàn cảnh khó khăn có thêm nguồn lực phát triển kinh tế gia đình. Đây là hoạt động nằm trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, từ nguồn Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững.

Theo đó, 50 hộ dân trên địa bàn được hỗ trợ 4.500 con gà giống, bình quân 90 con/hộ; 11 hộ được trao 11 con bê giống và 1 hộ được hỗ trợ 1 con lợn nái. Việc lựa chọn các loại vật nuôi phù hợp nhằm tạo điều kiện để các gia đình tận dụng diện tích, nguồn thức ăn sẵn có, từng bước phát triển chăn nuôi, cải thiện sinh kế.

Trước đó, bà con đã được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh chuồng trại.

Không chỉ hỗ trợ con giống, địa phương còn chú trọng hướng dẫn kỹ thuật để các mô hình phát huy hiệu quả. Trước khi triển khai mô hình nuôi gà, các hộ được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh chuồng trại. UBND xã cũng trao hỗ trợ 185 kg thức ăn chăn nuôi và 2 kg men vi sinh cho bà con, góp phần nâng cao sức đề kháng, bảo đảm đàn gà sinh trưởng, phát triển tốt.

Trước đó, Ủy ban MTTQ xã Đồng Tiến cũng trao hỗ trợ mô hình sinh kế cho 12 hộ dân, trong đó, 11 hộ được trao 11 con bê giống và 1 hộ được hỗ trợ 1 con lợn nái.

Các hộ nhận bê giống, lợn nái cũng được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và phòng bệnh cho vật nuôi.

Sau khi tiếp nhận nguồn hỗ trợ, các hộ được khuyến khích chủ động áp dụng kiến thức đã được tập huấn, thực hiện đúng quy trình chăn nuôi, tăng cường vệ sinh chuồng trại và theo dõi tình hình dịch bệnh. Việc sử dụng hiệu quả con giống, thức ăn và các nguồn lực hỗ trợ sẽ góp phần hạn chế rủi ro trong sản xuất, tạo tiền đề duy trì và phát triển mô hình lâu dài.

Thông qua các mô hình sinh kế, xã Đồng Tiến kỳ vọng giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, phát huy tinh thần tự lực vươn lên. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.