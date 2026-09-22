Dòng tiền giảm mạnh, VN-Index vẫn bứt phá vượt mốc 1.800 điểm

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm dù dòng tiền giảm mạnh. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Thị trường chứng khoán ngày 22-9, phiên giao dịch thứ 2 sau khi chính thức được nâng hạng thanh khoản khá èo uột. Dù vậy, thị trường vẫn tăng mạnh nhờ nhóm cổ phiếu trụ. Trong đó, bộ 3 cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM và VRE) đã đóng góp cho VN-Index khoảng 17 điểm.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu chứng khoán, được coi là “hoa tiêu thị trường” duy trì đà tăng và có sự lan tỏa: VPX tăng 3,77%, VIX tăng 1,95%, VCI tăng 1,24%, VND tăng 1,02%, LPS tăng 1,18%...

Thị trường chung cũng có sự phân hóa, một số cổ phiếu tăng kịch trần: GEE, PET, PVP…, trong khi cổ phiếu SSB giảm sàn phiên thứ 2 liên tục, xuống còn 20.900 đồng/cổ phiếu, dư bán sàn hơn 980.000 cổ phiếu và trắng bên mua. Cổ phiếu này ghi nhận 2 phiên giảm sàn sau 7 phiên tăng liên tục trước đó, trong đó có 3 phiên tăng kịch trần.

Khối ngoại vẫn mua ròng nhưng lượng mua ròng giảm mạnh. Tổng giá trị mua ròng trên toàn thị trường khoảng gần 55 tỷ đồng, trong đó chủ yếu mua ròng trên sàn HOSE khoảng 54,1 tỷ đồng.

Dù thị trường tăng nhưng thanh khoản thị trường tiếp tục giảm. Hai phiên giao dịch đầu tiên sau khi Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi chưa ghi nhận dòng vốn vào ròng như kỳ vọng.

Lý giải diễn biến này, ông Huỳnh Anh Huy, CFA, Giám đốc Phân tích ngành, Công ty Chứng khoán Kafi cho rằng, dòng vốn thụ động nhiều khả năng đã giải ngân từ phiên cuối tuần trước, khi các quỹ ETF bám theo chỉ số thực hiện tái cơ cấu trước ngày hiệu lực. Theo cơ chế tái cơ cấu thông thường của FTSE, giao dịch của dòng vốn thụ động thường được thực hiện tại phiên đóng cửa trước ngày hiệu lực. Khi đó, dòng vốn chủ động sẽ là yếu tố đáng chú ý đối với diễn biến thị trường trong những phiên tới.

"Trong bối cảnh dòng vốn thụ động nhiều khả năng đã giải ngân trước ngày nâng hạng hiệu lực, việc mua đuổi dựa riêng trên kỳ vọng nâng hạng tiềm ẩn rủi ro ngắn hạn. Chiến lược phù hợp hơn là tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản rõ ràng, đồng thời sử dụng diễn biến giá, thanh khoản và dòng vốn làm tín hiệu xác nhận" - ông Huỳnh Anh Huy khuyến nghị.

Ông Huy cũng lưu ý nhà đầu tư theo dõi vùng hỗ trợ 1.780-1.800 điểm của VN-Index. Giải ngân từng phần, hạn chế sử dụng đòn bẩy trong giai đoạn thị trường biến động sau sự kiện nâng hạng và ưu tiên cổ phiếu có nền tảng cơ bản rõ ràng.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,26 điểm (0,96%) lên 1.816,93 điểm với 163 mã tăng, 127 mã giảm và 79 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 2,55 điểm (0,33%) lên 276,93 điểm với 56 mã tăng, 54 mã giảm và 64 mã đứng giá.

Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE chỉ gần 13.000 tỷ đồng, giảm hơn 4.300 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả HNX, tổng giá trị giao dịch cũng khoảng 13.650 tỷ đồng.