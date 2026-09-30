Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường Thái Lan và Singapore, Việt Nam hút ròng không đáng kể

Thị trường chứng khoán Mỹ có tuần hồi phục tích cực ở cả 3 chỉ số mặc dù lợi suất trái phiếu tăng mạnh. Chỉ số Nasdaq dẫn đầu đà tăng với mức tăng 2,06% theo sau bởi S&P500 tăng 1,21% trong khi DJIA tăng 0,28% so với tuần trước.

Theo thống kê Yuanta, dòng vốn ETF Mỹ ghi nhận diễn biến rút ròng ở lớp tài sản cổ phiếu với giá trị hơn 641 triệu USD, đây cũng là tuần rút ròng đầu tiên sau 2 tuần vào ròng trước đó phản ánh dòng vốn đã có sự thận trọng trở lại ở nhóm tài sản rủi ro. Trong khi đó, ETF trái phiếu Mỹ vẫn duy trì dòng vốn vào ròng với giá trị hơn 9,1 tỷ USD giảm 7% so với tuần trước.

Các ETF cổ phiếu đầu tư ngoài Mỹ ghi nhận dòng vốn cải thiện và duy trì xu hướng hút ròng trong nhiều tuần với giá trị hơn 15 tỷ USD. ETF trái phiếu ngoài Mỹ ghi nhận dòng vốn suy giảm -61%, cũng là tuần suy yếu thứ 2 liên tiếp khi hút thêm 620 triệu USD.

Dòng vốn vào ETF hàng hóa đảo chiều sang rút ròng 908 triệu USD, chấm dứt chuỗi hút ròng 7 tuần liên tiếp, phản ánh xu hướng rút khỏi nhóm kim loại quý khi lợi suất trái phiếu và xu hướng lãi suất đang gia tăng.

Dữ liệu mới nhất phản ánh trạng thái risk-off quay trở lại tại thị trường Mỹ thể hiện ở dòng vốn rút khỏi lớp tài sản cổ phiếu tại Mỹ; ETF trái phiếu Mỹ vẫn duy trì cường độ hút ròng dòng vốn. Tuy nhiên, các khu vực ngoài Mỹ vẫn duy trì dòng vốn ổn định, đặc biệt là nhóm ETF cổ phiếu phản ánh dòng vốn có sự thận trọng nhưng duy trì xu hướng phân bổ.

Tại châu Á, diễn biến rút vốn của dòng vốn ngoại có xu hướng chững lại khi áp lực rút vốn tại Hàn Quốc, Indonesia và Maylaysia sụt giảm còn 490 triệu USD, 116 triệu USD và 108 triệu USD trong tuần qua. Ở chiều ngược lại, Đài Loan là điểm sáng khi hút ròng hơn 1.7 tỷ USD.

ETF vào khu vực Đông Nam Á ghi nhận dòng vốn sụt giảm trở lại khi hút ròng 73 triệu USD giảm 35% so với tuần trước, nhưng vẫn duy trì xu hướng hút ròng tuần thứ 4 liên tiếp. Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD. Ngược lại, Indonesia và Malaysia bị rút ròng lần lượt 8 triệu USD và 30 triệu USD.

Dòng vốn vào các quỹ ETF có đầu tư tại Việt Nam nhìn chung là hút ròng nhưng không đáng kể. Đáng chú ý là nhóm quỹ ETF nội ghi nhận dòng vốn sôi động hơn với FUEVFVND (-2,9 triệu USD) là quỹ ETF có rút ròng lớn nhất trong tuần qua. Ngược lại, FUESSVFL (3,1 triệu USD) cùng với CGS FullGoal (0,2 triệu USD) là 2 quỹ hút ròng tích cực.

Dòng tiền từ Thái Lan thông qua chứng chỉ lưu ký (DRs): Nhà đầu tư Thái Lan bán ròng 536 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFM VN30 ETF (E1VFVN3001), tương đương 19,1 tỷ đồng. Đồng thời, 230 nghìn chứng chỉ lưu ký dựa trên chứng chỉ quỹ VFMVN Diamond ETF (FUEVFVND01) cũng bị bán ròng, tương ứng 7,9 tỷ đồng.

Tính từ đầu tháng 9/2026, quy mô rút ròng ở các quỹ ETF là khoảng 503,1 tỷ đồng, tăng 58,1% so với tháng 8/2026. Lũy kế từ đầu năm 2026, quy mô rút ròng ở mức khoảng 5,9 nghìn tỷ đồng, giảm 62,3% so với năm 2025.

Tính đến ngày 25/9/2026, tổng giá trị tài sản ròng của các quỹ ETF, chỉ tính phân phân bổ vào thị trường Việt Nam, ở mức khoảng 56,3 nghìn tỷ đồng, giảm 15,1% so với cuối năm 2025.

Về giao dịch cổ phiếu, nhóm ETF mua ròng mạnh nhất các mã VPB, FPT, MCH, HDB và ACB trong tuần 22-25/9. Riêng trong ngày 28/9/2026, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF không ghi nhận biến động về dòng tiền do ngừng giao dịch trong ngày lễ. Quỹ VFM VN30 ETF, VFMVN Diamond ETF và quỹ VFM VNMIDCAP ETF không có biến động về dòng tiền.

Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, khối ngoại bán ròng trở lại với hơn 2.830 tỷ đồng. VHM (730 tỷ), VPB (365 tỷ), VIC (273 tỷ) dẫn đầu danh sách bán ròng trong tuần. Ngược lại, SBT (252 tỷ), BSR (160 tỷ), DCM (114 tỷ) dẫn đầu danh sách mua ròng.