Dòng tiền dịch chuyển, tài sản đầu cơ đối mặt thách thức

Những tháng cuối năm 2026 đang mở ra một giai đoạn mới đối với thị trường tài chính, khi bài toán cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và ổn định mặt bằng lãi suất ngày càng trở nên quan trọng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Tuấn, chuyên gia tài chính - ngân hàng, Tổng Giám đốc AFA Capital, cho rằng xu hướng dịch chuyển của dòng tiền trong thời gian tới sẽ chịu tác động đồng thời từ các yếu tố nội tại của nền kinh tế Việt Nam và những thay đổi trong chính sách tiền tệ toàn cầu.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, chuyên gia tài chính - ngân hàng, Tổng Giám đốc AFA Capital. Ảnh: NVCC.

Trong nước, nhu cầu vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế và đầu tư trung, dài hạn ngày càng lớn, tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất. Trong khi đó, trên thế giới, xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ tại một số nền kinh tế lớn cũng đặt ra những thách thức đối với khả năng điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam.

Theo ông Tuấn, điểm giao thoa giữa hai diễn biến này chính là lạm phát. Mặc dù Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát dưới mức mục tiêu 4,5% mà Quốc hội đề ra, dư địa giảm lãi suất cho nền kinh tế được đánh giá không còn nhiều.

“Lãi suất sẽ duy trì ở mức cao và dư địa để hạ lãi suất cho nền kinh tế là thấp”, ông Tuấn nhận định.

Trong môi trường chi phí vốn cao, chiến lược đầu tư dựa chủ yếu vào kỳ vọng tăng giá tài sản có thể không còn thuận lợi như những giai đoạn tiền rẻ. Thay vào đó, dòng tiền có xu hướng tìm đến những tài sản có khả năng tạo ra thu nhập thực, mang lại hiệu quả kinh tế và có nền tảng tăng trưởng bền vững.

Theo Tổng Giám đốc AFA Capital, vấn đề đặt ra không chỉ là khơi thông nguồn vốn mà còn phải định hướng dòng vốn vào những khu vực thực sự tạo ra động lực tăng trưởng, thay vì để nguồn vốn giá rẻ chảy vào các tài sản mang tính đầu cơ.

Sự thay đổi này được dự báo sẽ tạo ra phân hóa rõ nét giữa các kênh đầu tư trong năm 2027.

Đối với bất động sản, những sản phẩm chủ yếu dựa vào kỳ vọng tăng giá, điển hình như đất nền mang tính đầu cơ tại các đô thị, có thể đối mặt với nhiều khó khăn. Ngược lại, bất động sản có khả năng khai thác, tạo dòng tiền tại những địa phương còn dư địa phát triển kinh tế và du lịch vẫn có tiềm năng tăng trưởng.

Trên thị trường tài chính, các tài sản mang tính phòng thủ như tiền gửi và trái phiếu được kỳ vọng gia tăng sức hấp dẫn. Trong khi đó, vàng tiếp tục đóng vai trò phòng thủ, song ông Tuấn giữ quan điểm trung tính đối với triển vọng của kênh đầu tư này.

Riêng với cổ phiếu, dù môi trường lãi suất cao có thể tạo ra những thách thức trong ngắn hạn, triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế vẫn là cơ sở để kỳ vọng vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chứng khoán trước cơ hội đón dòng vốn mới

Bên cạnh sự dịch chuyển trong khẩu vị đầu tư, nhu cầu huy động nguồn lực cho một chu kỳ tăng trưởng mới cũng đang đặt thị trường chứng khoán Việt Nam trước yêu cầu thay đổi về cấu trúc.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, với nhu cầu vốn ngày càng lớn của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng khó có thể tiếp tục đảm nhận phần lớn vai trò cung ứng nguồn lực cho tăng trưởng, đặc biệt là nguồn vốn trung và dài hạn.

Điều này mở ra dư địa phát triển đáng kể cho thị trường vốn, đồng thời thúc đẩy những thay đổi từ cả phía cung hàng hóa đầu tư lẫn phía cầu của nhà đầu tư. Triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết, cùng với tiến trình nâng hạng thị trường, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng tiền trong giai đoạn 2026 - 2027.

“Tôi kỳ vọng nhiều hơn vào việc các áp lực quốc tế sẽ giảm bớt, và dòng vốn nước ngoài sẽ quay lại Việt Nam cùng với tiến độ nâng hạng thị trường”, ông Tuấn chia sẻ.

Tuy nhiên, triển vọng này cũng cần được đặt trong bối cảnh cạnh tranh dòng vốn ngày càng gay gắt giữa các thị trường trên thế giới. Theo Tổng Giám đốc AFA Capital, xu hướng rút vốn khỏi Việt Nam nói riêng và các thị trường chứng khoán châu Á nói chung thời gian qua xuất phát từ hai động lực chính.

Thứ nhất, làn sóng phát triển công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đã tạo ra kỳ vọng lớn về tăng trưởng lợi nhuận tại các thị trường phát triển, điển hình là Mỹ. Điều này khiến một phần đáng kể sự quan tâm của nhà đầu tư quốc tế tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ.

Thứ hai, mặt bằng lãi suất cao tại Mỹ khiến ngay cả những tài sản có tính an toàn cao như trái phiếu cũng trở nên hấp dẫn hơn, qua đó gia tăng áp lực cạnh tranh đối với các thị trường mới nổi.

Dù vậy, ông Tuấn cho rằng cơ hội đảo chiều của dòng vốn quốc tế có thể xuất hiện trong năm 2027, đặc biệt nếu các tài sản công nghệ liên quan đến AI trải qua một nhịp điều chỉnh sau giai đoạn kỳ vọng tăng trưởng mạnh.

Khi đó, dòng tiền có thể tìm kiếm những thị trường có dư địa phát triển lớn, những doanh nghiệp sở hữu nền tảng kinh doanh ổn định và triển vọng tăng trưởng dài hạn. Việt Nam, cùng với các thị trường mới nổi khác, có cơ hội hưởng lợi từ quá trình tái phân bổ này.

Nâng hạng không phải “tấm vé bảo đảm” vốn ngoại quay trở lại

Dù kỳ vọng về sự trở lại của dòng vốn quốc tế đang được củng cố, giới chuyên gia cho rằng không nên đồng nhất việc nâng hạng thị trường với khả năng khối ngoại lập tức đảo chiều mua ròng.

Chia sẻ tại phiên thảo luận “Capital Market 2027 - Dòng vốn mới - Cấu trúc mới - Cơ hội đầu tư mới”, trong khuôn khổ Vietnam Investment Forum 2027, chuyên gia tài chính Đào Phúc Tường nhấn mạnh sự khác biệt giữa dòng vốn đầu tư thụ động và dòng vốn đầu tư chủ động.

Đối với các quỹ thụ động, việc giải ngân có thể diễn ra theo lộ trình và tỷ trọng phân bổ của các bộ chỉ số. Tuy nhiên, các quỹ chủ động không có nghĩa vụ phải mua cổ phiếu Việt Nam chỉ vì thị trường được nâng hạng.

“Nâng hạng không có nghĩa các quỹ sẽ lập tức mua lớn và ở lại lâu”, ông Tường nói.

Theo vị chuyên gia, nâng hạng giúp thị trường Việt Nam mở rộng khả năng tiếp cận với cộng đồng đầu tư quốc tế, nhưng quyết định giải ngân thực tế vẫn phụ thuộc vào hàng loạt yếu tố, từ định giá cổ phiếu, triển vọng tăng trưởng lợi nhuận, tỷ giá, lãi suất đến thanh khoản và khả năng thoái vốn.

Đặc biệt, trong bối cảnh nhà đầu tư quốc tế có nhiều lựa chọn với mức sinh lời hấp dẫn, thị trường Việt Nam cần chứng minh được lợi thế cạnh tranh thay vì chỉ dựa vào sự thay đổi về phân loại thị trường.

Một trong những thách thức hiện nay là cơ cấu hàng hóa trên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tập trung đáng kể vào một số nhóm ngành. Trong khi đó, nhiều lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm của dòng vốn quốc tế chưa có nhiều doanh nghiệp niêm yết đủ quy mô để các tổ chức lớn giải ngân.

Bài toán thanh khoản cũng là một rào cản đáng chú ý. Một cổ phiếu có thể sở hữu định giá hấp dẫn và triển vọng kinh doanh tích cực, nhưng nếu thanh khoản hạn chế, các quỹ đầu tư vẫn gặp khó khăn trong việc xây dựng vị thế hoặc thoái vốn khi cần thiết.

“Nâng hạng là một điều kiện thuận lợi, nhưng để dòng tiền vào thì thị trường vẫn phải có thứ mà nhà đầu tư muốn mua”, ông Tường nhận định.

Như vậy, cơ hội từ nâng hạng chỉ thực sự chuyển hóa thành nguồn lực cho thị trường khi Việt Nam có đủ doanh nghiệp chất lượng, hàng hóa đầu tư đa dạng và những câu chuyện tăng trưởng đủ sức thuyết phục nhà đầu tư quốc tế.

Giữ chân dòng vốn bằng tăng trưởng thực chất

Trong khi sự trở lại của khối ngoại được xem là một trong những kỳ vọng lớn đối với thị trường chứng khoán năm 2027, vai trò của dòng tiền nội địa cũng không thể xem nhẹ.

Ông Đào Phúc Tường cho rằng thị trường không nên đặt toàn bộ kỳ vọng vào vốn ngoại, nhất là khi quy mô và vai trò của lực lượng nhà đầu tư trong nước ngày càng lớn. Trong từng giai đoạn, niềm tin của nhà đầu tư nội địa, môi trường lãi suất, thanh khoản và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp có thể tác động trực tiếp hơn đến diễn biến thị trường so với hoạt động mua bán của khối ngoại.

“Không nên quá đặt nặng chuyện vốn ngoại. Quan trọng vẫn là niềm tin của nhà đầu tư trong nước và chất lượng cơ hội đầu tư trên thị trường”, vị chuyên gia nhấn mạnh.

Nhìn từ quan điểm của hai chuyên gia, điểm chung trong triển vọng đầu tư năm 2027 là sự đề cao chất lượng tài sản và khả năng tạo ra giá trị thực. Dù là dòng vốn trong nước hay quốc tế, quyết định phân bổ nguồn lực sẽ ngày càng phụ thuộc vào hiệu quả sử dụng vốn, triển vọng lợi nhuận và mức độ hấp dẫn của tài sản so với chi phí cơ hội.

Đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, điều này đặt ra yêu cầu phát triển theo chiều sâu, từ mở rộng nguồn cung doanh nghiệp niêm yết chất lượng, đa dạng hóa cơ cấu ngành nghề đến cải thiện tính minh bạch và thanh khoản thị trường.

Năm 2027 có thể mở ra một chu kỳ tái phân bổ dòng vốn đáng chú ý, khi những thay đổi của môi trường lãi suất, xu hướng đầu tư toàn cầu và tiến trình nâng hạng cùng tác động lên thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, thay vì chỉ chờ đợi một làn sóng vốn ngoại sau nâng hạng, điều quan trọng hơn là xây dựng năng lực hấp thụ và giữ chân dòng vốn dài hạn.