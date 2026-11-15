Dòng tiền chưa đủ mạnh, VN-Index tiếp tục mắc kẹt trong vùng tích lũy

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một tuần giao dịch nhiều biến động khi VN-Index liên tục đảo chiều giữa các nhịp tăng và giảm. Áp lực bán mạnh trong phiên đầu tuần từng đẩy chỉ số lùi sát ngưỡng 1.700 điểm, song lực cầu bắt đáy nhanh chóng xuất hiện, giúp thị trường phục hồi đáng kể.

Dù vậy, nhịp hồi phục chưa tạo được nền tảng đủ vững chắc để chỉ số bứt phá. Áp lực cung quay trở lại, trong khi dòng tiền tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, khiến VN-Index nhiều lần giằng co quanh vùng 1.730-1.740 điểm và chưa xác lập được xu hướng rõ ràng. Kết thúc tuần, chỉ số dừng tại 1.734,93 điểm, tăng 0,55% so với tuần trước.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, STB là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index khi mang lại 0,93 điểm. VJC, TCB và VPB cũng hỗ trợ chỉ số với tổng mức đóng góp thêm 1,34 điểm. Ở chiều ngược lại, BID, VNM, GAS và DMX lấy đi hơn 1 điểm của thị trường.

Diễn biến phân hóa tiếp tục chi phối các nhóm ngành khi phần lớn chỉ dao động trong biên độ hẹp. Công nghệ thông tin là nhóm tăng tốt nhất với mức tăng 0,99%, song động lực chủ yếu đến từ cổ phiếu đầu ngành FPT, tăng 1,11%.

Trái ngược, năng lượng là nhóm giảm mạnh nhất với mức giảm 0,26%. Áp lực điều chỉnh xuất hiện tại BSR giảm 0,59%, PVD giảm 0,91%, PVC giảm 0,93%, CST giảm 2,74% và CCI giảm 5,14%. Tuy nhiên, một số cổ phiếu vẫn thu hút lực cầu đáng kể, gồm PVS tăng 1,06%, PVT tăng 0,96%, PEG tăng 10,64%, TMB tăng 1,08% và AAH tăng 6,25%.

Tại nhóm tài chính, sắc đỏ xuất hiện ở nhiều cổ phiếu như TPB giảm 1,15%, SHS giảm 1,49%, VCI giảm 1,01%, HCM giảm 1,08% và VCK giảm 1,08%. Dù vậy, lực cầu vẫn tìm đến một số mã ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán, giúp STB tăng 3,34%, MSB tăng 1,55%, TCB tăng 1,39%, NAB tăng 1,54%, BVH tăng 1,26% và VPX tăng 2,17%.

Nhóm công nghiệp cũng ghi nhận diễn biến trái chiều. GEX giảm 2,05%, CII giảm 2,82%, VSC giảm 1,11%, VCG giảm 2,89%, HHV giảm 1,64%, ACV giảm 1,02% và DPG giảm 2,31%. Ở chiều tích cực, GMD tăng 2,42%, VJC tăng 2,12%, CTD tăng 3,4% và TV1 tăng mạnh 8,37%.

Nhìn chung, mức biến động không quá lớn ở phần lớn nhóm ngành cho thấy thị trường vẫn thiếu những dòng cổ phiếu đủ sức dẫn dắt trên diện rộng. Dù một số mã riêng lẻ ghi nhận mức tăng đáng kể, sự phân hóa khiến đà hồi phục của VN-Index chưa thực sự bền vững.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ trong tuần qua. Khối ngoại bán ròng hơn 878 tỷ đồng trên cả hai sàn, trong đó áp lực tập trung chủ yếu tại sàn HoSE.

Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 807 tỷ đồng trên HoSE và 71 tỷ đồng trên HNX. Như vậy, dù VN-Index vẫn ghi nhận mức tăng 0,55% so với tuần trước, dòng vốn ngoại chưa cho thấy sự đảo chiều tích cực.

Diễn biến giằng co của chỉ số cùng trạng thái bán ròng kéo dài cho thấy thị trường vẫn thiếu những động lực đủ mạnh để hình thành xu hướng tăng rõ ràng. Trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục phân hóa, khả năng duy trì nhịp hồi phục sẽ phụ thuộc nhiều vào sự cải thiện đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu trong những tuần giao dịch tới.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Thị trường chưa có động lực kết thúc nhịp tích lũy

Chứng khoán SHS

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn là tích lũy trong biên độ hẹp, nằm trên đường hỗ trợ tăng trưởng trung hạn nối các vùng giá thấp nhất trong tháng 3, tháng 7 và tháng 10/2026, đồng thời ở dưới đường xu hướng giảm kéo dài từ tháng 9/2026. Diễn biến hiện tại chưa cho thấy những động lực vượt trội để chỉ số có thể sớm kết thúc giai đoạn điều chỉnh, tích lũy kéo dài.

SHS cho biết, trong hai tuần đầu tháng 11, thị trường chủ yếu biến động trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp. Thanh khoản vẫn nằm trong xu hướng suy giảm kéo dài từ đầu năm 2026 đến nay, trong khi chất lượng thị trường chưa có chuyển biến tích cực khi phần lớn nhóm ngành vẫn vận động trong xu hướng suy giảm hoặc tích lũy trung và dài hạn.

Trước bối cảnh này, SHS khuyến nghị nhà đầu tư duy trì trạng thái cân bằng danh mục. Việc gia tăng tỷ trọng nên được cân nhắc khi VN-Index vượt lên trên đường xu hướng giảm ngắn hạn và cho thấy tín hiệu tăng trưởng trở lại.

Lưu ý vùng kháng cự 1.750–1.765 điểm

Chứng khoán Asean (AseanSC)

VN-Index nhiều khả năng tiếp tục tích lũy và rung lắc trong ngắn hạn. Vùng 1.720–1.730 điểm đóng vai trò hỗ trợ gần, trong khi khu vực 1.750–1.765 điểm là vùng kháng cự quan trọng mà chỉ số cần vượt qua để mở rộng nhịp hồi phục lên 1.780–1.800 điểm.

Theo AseanSC, những yếu tố cần theo dõi trong thời gian tới là sự cải thiện của thanh khoản và độ rộng thị trường, khả năng duy trì vai trò dẫn dắt của nhóm ngân hàng và chứng khoán, cũng như biến động quanh phiên đáo hạn phái sinh ngày 19/11.

Kịch bản tích cực sẽ được củng cố nếu VN-Index vượt vùng 1.750–1.765 điểm cùng sự lan tỏa của dòng tiền. Ngược lại, nếu chỉ số đánh mất mốc 1.720 điểm, khả năng quay lại kiểm định vùng 1.700 điểm sẽ gia tăng.

Về chiến lược đầu tư, AseanSC khuyến nghị duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, ưu tiên mua trong những nhịp rung lắc thay vì mua đuổi. Nhà đầu tư nên tập trung vào các cổ phiếu giữ nền giá tốt, có sức mạnh tương đối cao và chỉ nâng tỷ trọng khi thị trường vượt vùng kháng cự với thanh khoản xác nhận.

Dự báo VN-Index có thể hướng tới 1.760 điểm

Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

VN-Index kết thúc phiên giao dịch cuối tuần với nến xanh quanh mốc 1.735 điểm, trong khi thanh khoản thấp hơn phiên trước đó.

Trên đồ thị ngày, hai chỉ báo RSI và MACD đều đi ngang, phản ánh quá trình kiểm tra cung – cầu quanh vùng hỗ trợ 1.730–1.750 điểm. Chỉ số tiếp tục bám sát đường MA20 của dải Bollinger Band, cho thấy khả năng thị trường còn giằng co, rung lắc quanh khu vực này trong một số phiên trước khi hướng tới vùng 1.760 điểm.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo CMF và MFI vẫn hướng lên, cho thấy xu hướng hồi phục ngắn hạn đang được duy trì. VN-Index cũng tiếp tục bám sát mây Senkou Span B, tương đương mốc 1.735 điểm. VCBS đánh giá xác suất chỉ số tiếp tục hướng lên vẫn cao, với vùng kháng cự ngắn hạn quanh 1.760 điểm.

Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số đang có dấu hiệu giảm tốc, đồng nghĩa những nhịp rung lắc có thể xuất hiện thường xuyên hơn với biên độ mạnh hơn do áp lực chốt lời ngắn hạn.

Trước diễn biến này, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang thu hút dòng tiền và tận dụng những nhịp rung lắc để gia tăng tỷ trọng trong danh mục. Các nhóm ngành đáng chú ý gồm đầu tư công, thép và bất động sản.

Khuyến nghị quan sát diễn biến cung cầu quanh MA20

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Phiên điều chỉnh gần nhất phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. VN-Index hiện đang kiểm định lại đường MA20 quanh vùng 1.735 điểm. Dù chưa xuất hiện động lực hỗ trợ cụ thể, chỉ số vẫn cho thấy nỗ lực giữ giá tại đường trung bình động này. Nếu dòng tiền hỗ trợ tiếp tục được duy trì, thị trường vẫn có cơ hội hồi phục trở lại.

VDSC khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ diễn biến cung – cầu tại vùng MA20 để đánh giá trạng thái thị trường. Đáng chú ý, động thái bán ròng mạnh trở lại của khối ngoại đang tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư. Để VN-Index hình thành một nhịp tăng bền vững, thị trường vẫn cần thêm nhiều yếu tố hỗ trợ.

Về chiến lược giao dịch, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp hồi phục để chốt lời những vị thế ngắn hạn hoặc cơ cấu danh mục. Với hoạt động mua mới, VDSC khuyến nghị hạn chế mua đuổi tại các cổ phiếu đã tăng giá, đồng thời chọn lọc kỹ trước khi cân nhắc giải ngân thăm dò.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.