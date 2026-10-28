Dòng tiền chủ động hơn, cổ phiếu blue-chips kéo VN-Index đảo chiều

VN-Index và các đường trung bình 20 ngày, 50 ngày.

VN-Index đóng cửa tăng 0,27% (+4,78 điểm), là biên độ khá mạnh khi nhìn từ điểm đáy giảm gần 8 điểm của chỉ số này. Không chỉ vậy, tại đáy, độ rộng ghi nhận 77 mã xanh và 219 mã đỏ nhưng cuối phiên là 124 mã xanh và 176 mã đỏ.

Tuy số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế do thời gian đảo chiều ngắn nhưng biên độ phục hồi ở đa số cổ phiếu là khá rộng. Cụ thể, thống kê sàn HoSE có gần 46% cổ phiếu đạt biên độ phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất.

Mặt khác, trong 176 cổ phiếu còn đỏ cuối phiên, chỉ 84 mã giảm quá 1%. Lưu ý rằng nếu tính theo giá thấp nhất phiên, VN-Index từng có tới 190 cổ phiếu giảm quá 1% so với tham chiếu. Hiệu quả phục hồi này cho thấy cầu bắt đáy đã có sự chủ động hơn và nâng giá ở vùng đỏ khá tích cực. Hôm nay cũng là phiên VN-Index có điểm điều chỉnh thấp nhất trong 3 phiên trở lại đây.

Dẫn dắt nhịp hồi cuối phiên chiều nay là nhóm cổ phiếu blue-chips. VN30-Index đóng cửa đảo chiều thành công vượt tham chiếu 0,1%, độ rộng tốt lên với 15 mã xanh và 12 mã đỏ. Khi nhìn vào biên độ đảo chiều, rổ này cũng có 17/30 mã phục hồi vượt 1% so với đáy.

Dù vậy so với thời điểm cuối phiên sáng, mức tăng chiều nay chưa lớn vì đa số blue-chips cũng có mức thấp nhất quanh 2h15, nghĩa là biên độ đảo chiều phải trải qua vùng giảm khá sâu trước khi lên tới tham chiếu. HDB xuất sắc nhất chiều nay khi đảo chiều rất mạnh tới 4,1% so với phiên sáng, kết phiên tăng 3,86% so với tham chiếu. Thanh khoản của HDB cũng cao gấp 6,1 lần phiên sáng, xác nhận có dòng tiền “đánh lên” dữ dội. Với gần 538 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, HDB xác lập thanh khoản tốt nhất 8 phiên.

VPB cũng có màn “đánh thốc” ấn tượng khoảng 10 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục. Giá đảo chiều từ mức thấp nhất khoảng 2,84% và đóng cửa tăng ngược 1,29% so với tham chiếu. Thanh khoản VPB chiều nay không tốt bằng HDB nhưng vẫn tăng 63% so với phiên sáng, giá cũng tăng 2,17%. Cổ phiếu ngân hàng này có phiên đảo chiều mạnh sau nhịp điều chỉnh ngắn hạn kéo dài 7 phiên với biên độ -5,3%.

Rổ VN30 chiều nay có 15 cổ phiếu cải thiện giá so với mức chốt buổi sáng, bao gồm cả những trụ như VIC, VHM, VCB, CTG, MBB… Thanh khoản tăng gần 70%, đạt 4.425 tỷ đồng. Dòng tiền vào mạnh ở nhóm này nâng đỡ thanh khoản chung của sàn HoSE phiên chiều tăng gần 55% so với buổi sáng. Khoảng 69% mức tăng thanh khoản của cả sàn tập trung vào nhóm VN30. Kết phiên, rổ này có 7 mã tăng quá 1% là HDB tăng 3,86%, VCB tăng 2,5%, VPL tăng 2,18%, VPB tăng 1,29%, CTG tăng 1,15%, MSN tăng 1,09%, VNM tăng 1,04%.

Với các mã vừa và nhỏ, thanh khoản cũng có cải thiện khá khi mức tăng so với phiên sáng khoảng 811 tỷ đồng, chiếm 31% tổng mức tăng buổi chiều ở HoSE. Với sự cải thiện về độ rộng và biên độ đảo chiều cuối ngày, sự gia tăng thanh khoản phản ánh tính chủ động của bên mua rõ hơn.

Dòng tiền mua kéo khá nhiều cổ phiếu tăng mạnh với thanh khoản cao. Trong 124 mã xanh có 58 mã tăng hơn 1% nhưng tới hơn chục mã khớp vượt ngưỡng trăm tỷ đồng, chủ yếu là blue-chips như mới kể phía trên. Một số mã midcap cũng hút dòng tiền như TPB khớp 353,6 tỷ đồng, giá tăng 2,36%; VIX khớp 245,8 tỷ, giá tăng 1,22%; VSC khớp 181,1 tỷ, giá tăng 1,4%; MSB khớp 154,3 tỷ, giá tăng 1,59%; GEX khớp 137,4 tỷ, giá tăng 1,09%; VPI khớp 136,5 tỷ, giá tăng 2,29%.

Mặc dù tính về số lượng, nhóm tăng mạnh nhất lúc đóng cửa không khác nhiều lắm buổi sáng (58 mã so với 47 mã) nhưng phân bổ thanh khoản thì khác biệt. Nhóm 58 mã hàng đầu chiều nay chiếm tới 31% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn. Tiền vào nhóm blue-chips tốt hơn cũng giúp tỷ trọng thanh khoản VN30 chiếm 54,2%, cao nhất kể từ đầu tuần.

Sau hơn 2 phiên điều chỉnh với sức ép từ bên bán không mạnh, nhịp đảo chiều cuối phiên hôm nay cho thấy bên mua bắt đầu hành động trở lại. Dù vậy thanh khoản tổng thể vẫn còn khá yếu, HoSE mới khớp 12.167 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, trong khi trung bình tuần trước khớp 13.396 tỷ đồng/phiên.