Dòng tiền chọn lọc khắt khe, VN-Index chốt phiên trong sắc đỏ

Giao dịch trầm lắng trong ngày thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh. Dòng tiền phân hóa mạnh và chỉ tập trung cục bộ ở một vài mã riêng lẻ, cho thấy sự e dè lớn từ phía bên mua

Dòng tiền tập trung cục bộ và sự phân hóa mạnh mẽ

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên biến động tiêu cực khi tâm lý dè dặt bao trùm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/10, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm nhẹ 0,32% (tương đương giảm 5,69 điểm), lùi xuống mốc 1.753 điểm. Sắc đỏ cũng lan rộng trên các sàn khi HNX-Index và UpCOM-Index lần lượt giảm về gần 260 điểm và 125 điểm.

Thanh khoản trên cả ba sàn tiếp tục duy trì ở nền thấp, chỉ đạt mức 16.700 tỷ đồng, sụt giảm đáng kể so với phiên liền trước. Khối ngoại tiếp tục tạo áp lực lớn lên thị trường khi duy trì đà bán ròng hơn 934 tỷ đồng.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của thị trường phiên hôm nay chính là diễn biến tại mã PNJ. Cổ phiếu này trở thành tâm điểm bán ra của khối ngoại với giá trị bán ròng lên tới hơn 399 tỷ đồng. Trong phiên sáng, PNJ bị bán tháo kịch liệt và giảm hết biên độ. Tuy nhiên, bước sang phiên chiều, lực cầu bắt đáy xuất hiện đã giúp cổ phiếu này hấp thụ tốt lượng cung, thoát khỏi mức giá sàn và đóng cửa tại 18.900 đồng/cổ phiếu, đi kèm mức thanh khoản "khủng" lên tới gần 52 triệu đơn vị.

Ở chiều ngược lại, mã SSB của SeABank lại tỏa sáng khi tăng gần hết biên độ, đạt 17.200 đồng/cổ phiếu với thanh khoản gần 2,9 triệu đơn vị. Chỉ trong vòng 1 tháng qua, thị giá SSB đã bứt phá ngoạn mục với mức tăng gần 50%. Đà tăng này được củng cố bởi thông tin cổ phiếu liên tiếp được lọt vào các bộ chỉ số quốc tế lớn như MarketVector Vietnam Local Index và FTSE Global All Cap Index. Đáng chú ý, sự thăng hoa của thị giá lại diễn ra cùng thời điểm lãnh đạo và người nhà SeABank liên tục bán ra hàng triệu cổ phiếu.

Nhìn chung, dù VN-Index đóng cửa trong sắc đỏ, nhưng diễn biến đã có phần tích cực hơn so với mức giảm sâu 14,27 điểm của phiên sáng. Độ rộng thị trường vào buổi chiều được cải thiện rõ rệt với 150 mã tăng và 151 mã giảm, tích cực hơn hẳn so với tỷ lệ 101 mã xanh/172 mã đỏ của nửa đầu ngày. Điều này cho thấy bên mua đã chủ động hơn, tuy nhiên lực kéo chưa đủ sức tạo ra sự đảo chiều diện rộng như phiên hôm qua do sự suy yếu của các cổ phiếu trụ cột. VHM giảm 1,45%, GAS giảm 1,13%, VIC cũng mất 0,86%.

Nhóm VN30 phiên này ghi nhận sự phân hóa với 11 mã tăng và 19 mã giảm. Điểm sáng lớn nhất gọi tên MSN khi cổ phiếu này tăng vọt 4,44% so với tham chiếu, thu hút dòng tiền kỷ lục kể từ đầu tháng 5/2026 với giá trị khớp lệnh lên tới 1.152,4 tỷ đồng, dẫn đầu toàn thị trường. Ngoài MSN, một số mã khác như GMD (+4,23%), VIB (+2,96%), BSR (+2,09%), MSB (+1,74%), và MWG (+1,18%) cũng thu hút dòng tiền rất ấn tượng.

Sự thận trọng của dòng tiền thể hiện rõ qua việc giao dịch chỉ tập trung cục bộ ở một vài nhóm cổ phiếu nhất định. Tổng thanh khoản ở nhóm cổ phiếu xanh đạt khoảng 5.206 tỷ đồng, nhưng chỉ riêng 12 cổ phiếu tăng giá mạnh (từ 1% trở lên) đã chiếm tới 64,3% giá trị. Tính trên toàn sàn HoSE, chỉ có 14,8% số cổ phiếu (những mã biến động mạnh nhất trên 1% ở cả chiều mua và bán) nhưng lại thâu tóm tới gần 59% tổng thanh khoản. Hiện tượng tăng giá và thu hút dòng tiền có tính chọn lọc cao này cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy, các nhà đầu tư vẫn e ngại việc giải ngân diện rộng.

Kỳ vọng từ các quyết sách mới

Giữa bối cảnh thị trường đang tìm kiếm động lực, thông tin từ cơ quan quản lý mang đến những kỳ vọng dài hạn. Tại buổi họp báo Bộ Tài chính ngày 6/10, ông Hoàng Văn Thu - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết cơ quan này đang tích cực nghiên cứu, điều chỉnh cơ chế giao dịch. Các phương án đang được đưa lên bàn cân bao gồm: giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và bỏ một số phiên khớp lệnh định kỳ nhằm tăng tính minh bạch và hiệu quả.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cũng nhấn mạnh định hướng hoàn thiện cơ chế như rút ngắn thời gian thanh toán, hướng tới giao dịch T+0, trên nền tảng đảm bảo hạ tầng, hệ thống kỹ thuật ổn định, an toàn.

Bên cạnh đó, lộ trình chuyển đổi toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết tại HNX sang sàn HOSE cũng đang được gấp rút triển khai. Ủy ban Chứng khoán đang phối hợp kiểm thử hệ thống thanh toán, bù trừ và dữ liệu, dự kiến quá trình quy về một mối này sẽ được hoàn thành ngay trong năm nay, hứa hẹn tạo ra một bộ mặt mới đồng bộ và chuyên nghiệp hơn cho chứng khoán Việt Nam.