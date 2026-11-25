Doanh nghiệp có nhu cầu tăng vốn nhưng nhà đầu tư lại dè dặt xuống tiền. Hàng loạt kế hoạch phát hành cổ phiếu không đạt mục tiêu, trong khi ngay cả người nội bộ cũng có những giao dịch mua vào thấp hơn đáng kể so với đăng ký.

Sức mua suy yếu, nhiều đợt phát hành ế ẩm

Chẳng hạn, CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) dự kiến chào bán hơn 179,5 triệu cổ phiếu với giá 80.000 đồng/cp, kỳ vọng thu về khoảng 14.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ phân phối được 166,4 triệu cổ phiếu, tương đương 93% kế hoạch.

Nhiều doanh nghiệp không thể hoàn thành kế hoạch phát hành cổ phiếu.

Novaland (NVL) cũng chưa thể hoàn tất thương vụ chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, dự kiến huy động hơn 8.000 tỷ đồng, dù đã hai lần gia hạn thời gian nộp tiền.

Tại Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1), kế hoạch phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu chỉ phân phối được 76,75 triệu đơn vị. Tập đoàn Yeah1 (YEG) cũng chỉ bán được 68% lượng cổ phiếu dự kiến.

Không chỉ doanh nghiệp gặp khó trong việc huy động vốn, giao dịch của cổ đông nội bộ cũng cho thấy tâm lý thận trọng.

Ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch HĐQT Hòa Phát, chỉ mua 10 triệu trong tổng số 50 triệu cổ phiếu đăng ký. Tại CMC, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trung Chính chỉ mua 219.800 trong 1 triệu cổ phiếu đăng ký.

Những trường hợp này không đồng nghĩa người nội bộ mất niềm tin vào doanh nghiệp, bởi quyết định giao dịch còn phụ thuộc vào giá cổ phiếu, thanh khoản và kế hoạch tài chính cá nhân. Tuy nhiên, diễn biến đồng thời tại nhiều doanh nghiệp cho thấy sức mua trên thị trường đang chịu áp lực.

Giá trị khớp lệnh bình quân trên HoSE từ đầu tháng 11 đã xuống dưới 12.000 tỷ đồng/phiên, thấp nhất trong gần hai năm. Trong khi đó, tính đến ngày 20/11, khối ngoại đã bán ròng gần 127.000 tỷ đồng trên HoSE kể từ đầu năm.

Một nghịch lý khác là dư nợ cho vay ký quỹ vẫn tiếp tục tăng dù thanh khoản giao dịch suy yếu. Theo thống kê của FiinTrade tại 78 công ty chứng khoán, đại diện 99,6% vốn chủ sở hữu toàn ngành, dư nợ margin cuối quý III/2026 đạt hơn 457.500 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cuối quý II và tăng 14,1% so với cuối năm 2025.

Trong khi đó, giá trị giao dịch bình quân mỗi phiên trong quý III chỉ đạt khoảng 14.800 tỷ đồng, giảm 22,6% so với quý trước và thấp hơn 63,6% so với mức đỉnh quý III/2025. Tỷ lệ dư nợ margin trên vốn hóa điều chỉnh theo lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free-float) lên tới 14,2%, mức cao nhất trong chuỗi dữ liệu theo dõi của FiinTrade.

Sự trái chiều này cho thấy dư nợ cho vay tăng không đồng nghĩa sức mua trên thị trường đang cải thiện tương ứng. Một phần vốn vẫn nằm trong các khoản vay của nhà đầu tư, trong khi tốc độ giao dịch và khả năng hấp thụ lượng cổ phiếu mới lại suy giảm.

Theo phân tích của SHS, dư nợ margin toàn ngành cuối tháng 9/2026 đạt khoảng 448.000 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trong quý III đã chậm lại, phản ánh sự thận trọng hơn của dòng vốn khi thị trường kém sôi động.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất và chi phí sử dụng vốn cũng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

Trong năm 2026, áp lực thanh khoản và nhu cầu vốn của nền kinh tế khiến lãi suất huy động có thời điểm tăng. Dù Ngân hàng Nhà nước đã có động thái yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất từ cuối tháng 10, nhà đầu tư vẫn phải cân nhắc giữa lợi nhuận kỳ vọng trên thị trường chứng khoán (TTCK) và chi phí vốn.

Muốn hút vốn, doanh nghiệp phải tăng sức hấp dẫn

Sẽ chưa đầy đủ nếu quy toàn bộ nguyên nhân khiến các đợt phát hành không thành công cho tình trạng thiếu hụt dòng tiền. Bởi thực tế, thị trường vẫn có những thương vụ huy động vốn quy mô lớn, cho thấy nhà đầu tư không hoàn toàn rút khỏi hoạt động đầu tư cổ phiếu.

Thông tin tại tọa đàm "Từ IPO đến giá trị dài hạn", tổng giá trị vốn huy động qua TTCK và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt 764.000 tỷ đồng trong năm 2025. Trong 9 tháng đầu năm 2026, con số này đạt 564.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, từ cuối năm 2025 đến tháng 10/2026, có 10 doanh nghiệp thực hiện IPO, huy động tổng cộng 60.900 tỷ đồng. Trong khi đó, giai đoạn 2021-2024 chỉ có 16 doanh nghiệp IPO, huy động 6.500 tỷ đồng.

Bà Lê Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đánh giá TTCK và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ngày càng khẳng định vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, nâng cao chất lượng doanh nghiệp và minh bạch thông tin vẫn là điều kiện quan trọng để thị trường phát triển bền vững.

Sự phân hóa trong kết quả huy động vốn cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở lượng tiền trên thị trường mà còn ở sức hấp dẫn của từng phương án phát hành. Nhà đầu tư ngày càng cân nhắc kỹ giá chào bán, mục đích sử dụng vốn, triển vọng kinh doanh và nguy cơ pha loãng cổ phiếu.

Một trong những nút thắt là sự lệch pha giữa giá phát hành và thị giá tại thời điểm triển khai. Phương án chào bán có thể được xây dựng khi cổ phiếu còn giao dịch ở vùng giá cao, nhưng đến lúc thực hiện, thị giá đã giảm, khiến mức giá phát hành không còn hấp dẫn. Với những thương vụ quy mô lớn, chỉ cần sức mua suy yếu cũng có thể khiến doanh nghiệp phải kéo dài thời gian hoặc điều chỉnh kế hoạch.

Ngoài ra, nhà đầu tư có xu hướng ưu tiên doanh nghiệp chứng minh được khả năng chuyển hóa vốn thành doanh thu và lợi nhuận. Một phương án tăng vốn để mở rộng sản xuất, đầu tư dự án có tiến độ và dòng tiền rõ ràng sẽ có lợi thế hơn kế hoạch sử dụng vốn thiếu cụ thể hoặc chủ yếu phục vụ tái cơ cấu nợ.

Áp lực đòn bẩy cũng là yếu tố cần lưu ý. Dư nợ margin hơn 457.500 tỷ đồng cuối quý III cho thấy quy mô vốn vay trên thị trường đã ở mức rất lớn. Khi giá cổ phiếu giảm, áp lực bổ sung tài sản bảo đảm hoặc bán giải chấp có thể làm gia tăng biến động, khiến nhà đầu tư càng thận trọng với những khoản đầu tư mới.

Về dài hạn, việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp được kỳ vọng mở thêm cơ hội thu hút vốn ngoại. Tuy nhiên, dòng vốn mới sẽ không tự động chảy vào mọi cổ phiếu mà ưu tiên những doanh nghiệp đáp ứng tốt các tiêu chí về quy mô, thanh khoản, quản trị và triển vọng tăng trưởng.

Do đó, muốn huy động vốn thành công, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào nhu cầu tăng vốn hay kỳ vọng thị trường phục hồi. Điều quan trọng là phải chứng minh được hiệu quả sử dụng vốn, năng lực tài chính và khả năng tạo lợi nhuận. Khi dòng tiền ngày càng chọn lọc, chất lượng doanh nghiệp sẽ quyết định khả năng thu hút nhà đầu tư.