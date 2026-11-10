Dòng tiền chọn bất động sản và chứng khoán, vì sao?

Thị trường giao dịch tích cực, hàng loạt cổ phiếu và nhóm ngành đồng thuận tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 10/11. Cụ thể, VN-Index tăng hơn 28 điểm chậm ngưỡng 1.743 điểm. Thanh khoản đạt trên 18,7 ngàn tỷ đồng trên cả ba sàn, trong đó thanh khoản trên HoSE đạt 16,9 ngàn tỷ đông tăng trên 8% so với trung bình 10 phiên trước.

Hai nhóm ngành tăng mạnh nhất, dẫn đầu thị trường là bất động sản và chứng khoán với mức tăng trung bình 2,8% và 2%. Nhóm bất động sản nổi bật với VIC (+3,2%), VHM (+2,6%). Nhóm cổ phiếu chứng khoán với hàng loạt cổ phiếu tăng điểm như SSI, TCX, VIX, VCK, VPX, VCI, MBS, VND...

Ảnh minh hoạ

Khối ngoại đảo chiều mua ròng, giá trị mua ròng đạt trên 460 tỷ đồng, tập trung giải ngân các mã như KDH, NVL, SSI, POW, VHM.

Thị trường phiên hôm nay cũng đón nhận thông tin NHNN sẽ mua ngoại tệ giao ngay từ các tổ chức tín dụng vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 11/11, với tỷ giá 25.500 đồng/USD. Động thái này mở thêm kênh cung ứng VND cho hệ thống ngân hàng thông qua hoạt động mua ngoại tệ, qua đó hỗ trợ thanh khoản trong bối cảnh nhà điều hành đang triển khai nhiều biện pháp giảm áp lực vốn và ổn định mặt bằng lãi suất.

Bất động sản và chứng khoán vốn là hai nhóm ngành "nhạy cảm với lãi suất", theo đó lý giải vì sao nhiều cổ phiếu bất động sản và chứng khoán đã hút mạnh dòng tiền trong phiên giao dịch hôm nay.

Ngoài ra, trên thế giới, giá dầu giảm mạnh khi đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ diễn ra vào ngày 10-11/11. Giới đầu tư vẫn đang chờ đợi số liệu lạm phát của Mỹ để dự báo về khả năng Fed tăng lãi suất.

Hiện tại chất lượng ngắn hạn của thị trường đang cải thiện đáng kể và điều này đặt ra cơ hội mới cho nhà đầu tư.

Theo SHS, nhà đầu tư có thể xem xét các vị thế gia tăng tỉ trọng khi thị trường chung vượt lên đường xu hướng giảm giá kéo dài từ tháng 9/2026 đến nay. Tuy nhiên, công ty này cũng lưu ý nhà đầu tư cần duy trì tỉ trọng hợp lý, mục tiêu đầu tư ưu tiên hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Trong khi đó, theo VCBS, thị trường vẫn chưa thực sự đồng thuận, đà tăng của nhóm Vingroup vẫn là động lực chính, sự phân hoá thị trường vẫn rõ nét khi dòng tiền vẫn ưu tiên cho nhóm cổ phiếu chứng khoán và bất động sản. Các chuyên gia khuyến nghị, nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời từng phần với những mã đã ghi nhận đà hồi phục tích cực trong giai đoạn qua.

Về diễn biến chỉ số, nhịp bật tăng cùng thanh khoản cải thiện cho thấy VN-Index có khả năng tiếp tục hồi phục, nhưng vẫn có thể xuất hiện các nhịp rung lắc trong vùng 1.720-1.780 điểm. Theo ACBS, nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò, đồng thời hạn chế mua đuổi khi chỉ số tiến đến vùng kháng cự 1.780-1.800 điểm.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự linh hoạt và tuân thủ kỷ luật quản trị danh mục. Theo MBS, trong trường hợp VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ 1.700 điểm, nhà đầu tư không nên mua đuổi hoặc mở vị thế mua mới giá cao đối với các cổ phiếu đã có tuần bứt phá mạnh. Giải pháp hợp lý lúc này là kiên nhẫn chờ đợi các nhịp rung lắc để giải ngân quanh ngưỡng hỗ trợ từng cổ phiếu cụ thể.