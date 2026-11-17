Dòng tiền cho vay tạo khoảng lệch với huy động

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng năm 2026 của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa dòng tiền dành cho hoạt động tín dụng và dòng tiền thuần từ tiền gửi khách hàng.

Cụ thể, trong kỳ, ACB ghi nhận dòng tiền chi cho hoạt động cho vay khách hàng lên tới 78.837 tỷ đồng. Trong khi đó, dòng tiền thuần từ tiền gửi khách hàng chỉ đạt 11.122 tỷ đồng. Như vậy, xét riêng hai dòng tiền này, khoảng chênh lệch lên tới gần 67.715 tỷ đồng.

Ngân hàng ACB.

Không chỉ vậy, ngân hàng còn chi ròng 37.478 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán và 5.639 tỷ đồng cho các khoản tiền gửi, cho vay các tổ chức tín dụng khác.

Ở chiều ngược lại, dòng tiền từ phát hành giấy tờ có giá mang về 77.083 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 11.732 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác cũng đóng góp thêm 9.769 tỷ đồng.

Dù huy động được lượng vốn đáng kể từ những kênh này, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của ACB vẫn âm 45.692 tỷ đồng trong 9 tháng, sâu hơn mức âm 21.190 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, ACB vẫn tạo ra dòng tiền dương 14.628 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, dòng tiền này bị đảo chiều sau khi ngân hàng phân bổ vốn vào các khoản cho vay, chứng khoán và các tài sản khác.

Diễn biến tại ACB cho thấy áp lực dòng tiền không chỉ đến từ tốc độ giải ngân tín dụng mà còn từ việc ngân hàng phải phân bổ nguồn lực cho nhiều loại tài sản sinh lời khác nhau.

Vốn liên ngân hàng và giấy tờ có giá trở thành động lực bổ sung

Tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), khoảng cách giữa dòng tiền cho vay và huy động khách hàng cũng xuất hiện, dù mức độ thấp hơn ACB.

Trong 9 tháng năm 2026, MSB ghi nhận dòng tiền chi cho hoạt động cho vay khách hàng gần 27.739 tỷ đồng, trong khi dòng tiền thuần từ tiền gửi khách hàng đạt 20.725 tỷ đồng. Khoảng chênh lệch tương ứng hơn 7.013 tỷ đồng.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong bức tranh dòng tiền của MSB nằm ở khả năng huy động vốn từ các tổ chức tín dụng khác.

Cụ thể, dòng tiền thuần từ tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đạt 13.270 tỷ đồng. Cùng với đó, hoạt động phát hành giấy tờ có giá mang lại 4.468 tỷ đồng.

Ngân hàng MSB.

Nhờ những nguồn bổ sung này, MSB vẫn duy trì dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 4.006 tỷ đồng, dù giảm so với mức 4.772 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong kỳ, ngân hàng còn ghi nhận dòng tiền thuần giảm 12.809 tỷ đồng từ các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Điều này cho thấy dòng tiền kinh doanh của MSB chịu tác động từ nhiều biến động tài sản và công nợ, chứ không chỉ riêng hoạt động cho vay và huy động tiền gửi.

Tiền gửi suy giảm, Saigonbank dựa vào nguồn vốn liên ngân hàng

Một trường hợp khác đáng chú ý là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). Khác với ACB và MSB, áp lực dòng tiền tại ngân hàng này thể hiện rõ ở sự sụt giảm của tiền gửi khách hàng.

Theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ, trong 9 tháng năm 2026, dòng tiền thuần từ tiền gửi khách hàng của Saigonbank âm 1.155 tỷ đồng. Điều này phản ánh lượng tiền gửi khách hàng rút ra lớn hơn lượng tiền gửi vào trong kỳ.

Trong khi đó, dòng tiền thuần từ tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác đạt mức 1.185 tỷ đồng. Diễn biến này cho thấy nguồn vốn liên ngân hàng đã góp phần bù đắp sự sụt giảm từ kênh huy động khách hàng.

Ngân hàng Saigonbank.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động cho vay khách hàng ghi nhận dương 218 tỷ đồng. Đây là khoản tiền thu hồi ròng từ hoạt động cho vay, thay vì dòng tiền chi ra để mở rộng tín dụng như tại ACB và MSB.

Tuy nhiên, dù có thêm nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng khác, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Saigonbank vẫn âm 1.064 tỷ đồng trong 9 tháng năm 2026, trái ngược với mức dương 5.017 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Saigonbank không ghi nhận dòng tiền thuần từ phát hành giấy tờ có giá trong kỳ. Điều này cho thấy vai trò bổ sung vốn trong giai đoạn này chủ yếu đến từ kênh tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác.

Dòng tiền ngoài tiền gửi trở thành động lực vốn

Nhìn từ ba ngân hàng, có thể thấy sự khác biệt trong cách cân đối nguồn vốn. ACB và MSB vẫn ghi nhận dòng tiền chi cho vay khách hàng lớn hơn đáng kể so với dòng tiền thuần từ tiền gửi. Trong khi đó, Saigonbank đối mặt với tình trạng tiền gửi khách hàng suy giảm, phải bổ sung nguồn lực từ thị trường liên ngân hàng.

Điểm chung là các ngân hàng đều phải tính toán đến những nguồn vốn ngoài tiền gửi khách hàng để duy trì hoạt động và cân đối dòng tiền.

Trong đó, thị trường liên ngân hàng và phát hành giấy tờ có giá đang trở thành những kênh bổ sung quan trọng. Với ACB, dòng tiền từ phát hành giấy tờ có giá lên tới hơn 77.000 tỷ đồng. Tại MSB, hai nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng khác và phát hành giấy tờ có giá lần lượt đóng góp hơn 13.270 tỷ đồng và 4.468 tỷ đồng.

Còn tại Saigonbank, dòng tiền từ tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác tăng gần 1.186 tỷ đồng, góp phần bù đắp lượng tiền gửi khách hàng sụt giảm.

Tuy nhiên, việc mở rộng các kênh huy động bên ngoài cũng đặt ra yêu cầu quản trị nguồn vốn. Tiền vay liên ngân hàng có thể giúp ngân hàng bổ sung thanh khoản nhưng thường đi kèm nghĩa vụ hoàn trả và rủi ro tái cấp vốn. Trong khi đó, phát hành giấy tờ có giá giúp đa dạng hóa nguồn huy động, song cũng tạo ra nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trong tương lai.

Đặc biệt, nếu nguồn vốn huy động có kỳ hạn ngắn được sử dụng để tài trợ cho các khoản tín dụng dài hạn, ngân hàng có thể đối mặt với áp lực chênh lệch kỳ hạn và thanh khoản.

Do đó, bên cạnh tốc độ tăng trưởng tín dụng và tiền gửi khách hàng, khả năng duy trì nguồn vốn ổn định, chi phí huy động, cơ cấu kỳ hạn và mức độ phụ thuộc vào nguồn vốn liên ngân hàng cũng là những yếu tố cần được theo dõi.