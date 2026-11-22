Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một tuần giao dịch kém tích cực khi áp lực bán liên tục gia tăng và chi phối diễn biến trên diện rộng. Các nhịp hồi phục xuất hiện trong tuần đều nhanh chóng suy yếu do lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để tạo thế cân bằng, khiến VN-Index liên tục đi xuống và đánh mất ngưỡng tâm lý 1.700 điểm.

Trong phiên cuối tuần, chỉ số có thời điểm lùi sâu về vùng 1.670 điểm trước khi lực cầu cải thiện vào cuối phiên, giúp thu hẹp đáng kể đà giảm. Dù vậy, VN-Index vẫn chưa thể lấy lại mốc 1.700 điểm và khép lại tuần tại 1.688,79 điểm, giảm 2,66% so với tuần trước.

Trong phiên cuối tuần, áp lực lớn nhất lên VN-Index đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm ngân hàng. VCB, MBB, VPB và BID lấy đi tổng cộng 3,56 điểm của chỉ số. Ở chiều ngược lại, VIC phục hồi và đóng góp 3 điểm, trong khi TCB, STB, GAS và VPL mang lại thêm tổng cộng 2,84 điểm.

Xét trên toàn tuần, sắc đỏ chi phối phần lớn nhóm ngành. Dịch vụ truyền thông, công nghệ thông tin, công nghiệp và chăm sóc sức khỏe đều giảm hơn 1%, với nhiều cổ phiếu ghi nhận mức điều chỉnh đáng kể.

Trong nhóm dịch vụ truyền thông, VGI giảm 2,06%, FOX giảm 0,56%. Ở nhóm công nghệ thông tin, FPT mất 1,53%, ELC giảm 3,45%. Nhóm công nghiệp cũng chịu sức ép tại nhiều cổ phiếu như ACV giảm 3,18%, GMD giảm 2,34%, GEE giảm 1,95%, VTP giảm 2,64%, VCG giảm 2,03% và THD giảm 9,87%.

Nhóm chăm sóc sức khỏe không nằm ngoài xu hướng khi DHG giảm 1,19%, DVN giảm 2,2%, DHT giảm 2,26% và DCL giảm 6,96%. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh không chỉ tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ mà đã lan sang nhiều lĩnh vực khác của thị trường.

Hai nhóm ngành có ảnh hưởng lớn đến diễn biến thị trường là tài chính và bất động sản ghi nhận sự phân hóa rõ nét. Ở nhóm tài chính, lực cầu bắt đáy giúp một số cổ phiếu phục hồi như STB tăng 2,61%, TCB tăng 2,91%, SSI tăng 2,3% và VND tăng 3,89%.

Tuy nhiên, sắc đỏ vẫn xuất hiện tại nhiều cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. HDB giảm 1,58%, VPB giảm 1,91%, ACB giảm 2,24%, MBB giảm 2,41% và VCB giảm 1,18%. Trong nhóm chứng khoán, VPX giảm 1,31%, VCI giảm 1,06%, cho thấy dòng tiền chưa tạo được sự đồng thuận trên toàn ngành.

Tương tự, nhóm bất động sản cũng có những cổ phiếu đi ngược xu hướng chung. VIC tăng 0,79%, TCH tăng 4,91%, HDC tăng 2,8% và DXS tăng 2,56%. Trong khi đó, NVL giảm 3,11%, CEO giảm 2,54%, DXG giảm 1,35%, KDH giảm 2,53% và PDR giảm 1,33%.

Sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện ở một số mã, song chưa đủ rộng để tạo động lực phục hồi cho toàn thị trường. Đặc biệt, áp lực bán tại các cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn vẫn là yếu tố đáng chú ý khi đây là nhóm có ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số chung.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi khối ngoại duy trì trạng thái bán ròng với quy mô lớn. Tổng giá trị bán ròng trên hai sàn HOSE và HNX trong tuần qua đạt khoảng 3.400 tỷ đồng.

Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 3.300 tỷ đồng trên HOSE và 94 tỷ đồng trên HNX. Áp lực rút vốn ngoại diễn ra trong bối cảnh VN-Index liên tục suy yếu, thanh khoản và lực cầu chưa cho thấy sự cải thiện đủ mạnh để giúp thị trường lấy lại trạng thái cân bằng.

Diễn biến chỉ số VN-Index trong thời gian qua

Dòng tiền trở lại ở nhóm ngân hàng, chứng khoán

Chứng khoán Vietcombank (VCBS)

Dòng tiền đã có tín hiệu tham gia trở lại sau khi VN-Index điều chỉnh về vùng đáy cũ 1.660–1.680 điểm. Phần lớn cổ phiếu cũng đã giảm về vùng giá chiết khấu hấp dẫn hơn, qua đó mở ra cơ hội tích lũy.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư chọn lọc những cổ phiếu đang ở vùng giá thấp, thuộc các nhóm ngành thu hút sự chú ý của dòng tiền để giải ngân với mục tiêu giao dịch lướt sóng T+ trong những nhịp rung lắc của thị trường. Hai nhóm ngành đáng chú ý là ngân hàng và chứng khoán.

Thị trường chưa có nhiều cơ hội tốt

Chứng khoán SHS

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang suy yếu sau khi chỉ số không giữ được đường hỗ trợ tăng trưởng trung hạn nối các vùng giá thấp nhất trong tháng 3, tháng 7 và tháng 10/2026.

Trong ngắn hạn, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về vùng 1.650–1.680 điểm, tương ứng các vùng đáy tháng 7 và tháng 10/2026, trước khi có thể phục hồi để kiểm định lại khu vực 1.700–1.720 điểm.

Theo SHS, sau hai tuần đầu tháng 11 biến động trong biên độ hẹp với thanh khoản thấp, thị trường tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong tuần vừa qua. Dòng tiền ngắn hạn đã có tín hiệu cải thiện và gia tăng tại vùng giá thấp, tuy nhiên chất lượng thị trường vẫn chưa chuyển biến tích cực.

Hầu hết nhóm ngành tiếp tục trong xu hướng suy giảm hoặc tích lũy trung và dài hạn kéo dài, khiến cơ hội đầu tư chưa nhiều.

SHS cho rằng xu hướng ngắn hạn của VN-Index chỉ cải thiện tích cực khi chỉ số vượt lên vùng kháng cự 1.700–1.720 điểm. Do đó, việc gia tăng tỷ trọng chỉ nên được cân nhắc khi VN-Index vượt lên trên đường xu hướng giảm hiện nay.

Hai kịch bản cho VN-Index trong tuần tới

Chứng khoán TPS

Xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế trên cả khung tuần và khung ngày. Trên khung tuần, VN-Index đóng cửa tại 1.688,79 điểm, nằm dưới MA10 tuần và MA20 tuần. Chuỗi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước vẫn tiếp diễn kể từ đỉnh 1.933,11 điểm ngày 19/5.

Trên khung ngày, đáy 1.655,18 điểm được thiết lập ngày 20/11 thấp hơn đáy 1.677,19 điểm ngày 20/10, phá vỡ cấu trúc đáy sau cao hơn đáy trước của tuần trước đó.

Chỉ báo Aroon Down chạm 100, xác nhận chỉ số thiết lập đáy thấp nhất trong 25 phiên. VN-Index đồng thời đóng cửa dưới cả ba đường trung bình động MA20, MA50 và MA200.

Các chỉ báo động lượng cũng chưa ủng hộ khả năng đảo chiều rõ rệt. RSI ở mức 37,06, MACD nằm dưới đường tín hiệu và dưới mốc 0, trong khi CCI ở mức âm 183,66, cho thấy động lượng yếu và tiến gần vùng quá bán.

TPS đánh giá áp lực mua đã biến mất nhưng chưa chuyển thành trạng thái bên bán chiếm ưu thế. Khối lượng giao dịch phiên 20/11 thấp hơn 6,57% so với bình quân 20 phiên, chưa đủ cơ sở xác nhận một nhịp bán tháo hoặc tạo đáy.

Về kịch bản tuần tới, TPS dự báo VN-Index có thể kiểm định vùng hỗ trợ 1.650–1.668 điểm và dao động trong biên độ 1.650–1.704 điểm. Nếu giữ được mốc 1.650 điểm và đóng cửa vượt trở lại 1.704 điểm, đi kèm khối lượng giao dịch cao hơn bình quân 20 phiên, tương đương khoảng 553 triệu cổ phiếu, chỉ số có thể hồi phục lên vùng 1.731–1.753 điểm.

Ngược lại, nếu không vượt được 1.704 điểm, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục dao động và kiểm định lại vùng 1.650–1.668 điểm. Trường hợp đóng cửa dưới mốc 1.650 điểm, kịch bản hồi phục sẽ bị vô hiệu, đồng thời rủi ro lùi sâu về vùng 1.586–1.603 điểm gia tăng.

Khuyến nghị giao dịch trong biên độ 1.680–1.710 điểm

Chứng khoán Asean (AseanSC)

Thị trường vẫn duy trì xu hướng giảm ngắn hạn khi VN-Index kết thúc tuần tại 1.689 điểm, nằm dưới các đường trung bình động MA10 và MA20. Các chỉ báo RSI và MFI suy yếu cũng cho thấy rủi ro chỉ số tiếp tục kiểm định những vùng hỗ trợ gần.

Dù vậy, việc VN-Index hình thành cây nến xanh thân dài, với giá đóng cửa cao hơn mức trung bình, cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện để nâng đỡ thị trường và thu hẹp áp lực giảm.

Theo AseanSC, diễn biến này đưa thị trường vào kịch bản trung lập, với khả năng giằng co trong biên độ hẹp ở phiên tới trước khi có tín hiệu xác nhận xu hướng mới.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ trọng danh mục ở mức trung bình, tránh mua đuổi trong các nhịp hồi và ưu tiên giao dịch theo biên độ. Vùng hỗ trợ gần được xác định tại 1.680–1.690 điểm, trong khi vùng kháng cự là 1.700–1.710 điểm.

Kỳ vọng VN-Index hồi phục lên vùng 1.700–1.720 điểm

Chứng khoán OCBS

Trong phiên giao dịch đầu tuần tới, VN-Index được kỳ vọng tiếp tục nhận được hỗ trợ từ lực cầu bắt đáy xuất hiện trong phiên ATC cuối tuần qua. Nhờ đó, chỉ số có thể duy trì nhịp hồi phục và hướng đến kiểm định vùng 1.700–1.720 điểm.

Tuy nhiên, OCBS khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn duy trì tỷ trọng danh mục hợp lý, hạn chế sử dụng margin và tránh mua đuổi trong các nhịp hồi. Những nhịp điều chỉnh có thể được tận dụng để giải ngân thăm dò tại các cổ phiếu giữ được nền giá ổn định và có dấu hiệu cải thiện về lực cầu.

Nếu VN-Index bảo toàn vùng 1.680 điểm và thanh khoản dần khởi sắc, nhà đầu tư có thể cân nhắc gia tăng tỷ trọng từng phần. Ngược lại, nếu chỉ số đánh mất vùng hỗ trợ này, ưu tiên hàng đầu là bảo toàn vốn và hạn chế mở thêm vị thế mới.

Lưu ý áp lực bán từ khối ngoại

Chứng khoán ACBS

VN-Index đã giảm bốn phiên liên tiếp trong tuần qua và đánh mất mốc 1.700 điểm. Trong phiên cuối tuần, chỉ số có thời điểm lùi về quanh 1.666 điểm trước khi lực cầu bắt đáy xuất hiện, giúp thị trường hồi phục về sát mức tham chiếu.

Thanh khoản bình quân tuần nhích nhẹ so với tuần trước, song khối ngoại bán ròng mạnh. Tỷ lệ cổ phiếu giao dịch trên đường trung bình 20 ngày cũng giảm mạnh, cho thấy áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế trên thị trường.

Trong ngắn hạn, ACBS dự báo VN-Index nhiều khả năng tiếp tục rung lắc trong vùng 1.650–1.700 điểm, với khu vực 1.700–1.720 điểm đóng vai trò kháng cự gần. Công ty chứng khoán này khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế bắt đáy và cân nhắc hạ tỷ trọng khi chỉ số hồi phục lên vùng kháng cự 1.700–1.720 điểm.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được Thương gia trích dẫn nguyên văn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.