Dòng tiền bắt đáy ồ ạt, KOS từ sàn lên trần sau 29 phiên lao dốc

Cổ phiếu CTCP Kosy (Mã: KOS) ghi nhận diễn biến đột biến trong phiên sáng 30/10 sau chuỗi giảm kéo dài hơn một tháng.

Ngay đầu phiên, khoảng 61,4 triệu cổ phiếu được khớp tại giá sàn, tương ứng giá trị khoảng 217,4 tỷ đồng.

Lực cầu tiếp tục duy trì sau khi lượng lớn cổ phiếu được hấp thụ. Đến 9h32, KOS tăng hết biên độ lên 4.060 đồng/cp.

Tại 9h35, cổ phiếu vẫn trắng bên bán, trong khi dư mua giá trần hàng trăm nghìn đơn vị. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt khoảng 74 triệu cổ phiếu, mức cao kỷ lục của KOS.

Diễn biến khớp lệnh cổ phiếu KOS trong sáng 30/10 (tính theo phút, đến 9h37). (Nguồn: TradingView).

Trong đó, khoảng 61,4 triệu cổ phiếu được giao dịch tại giá sàn và 1,7 triệu đơn vị khớp tại giá trần. Tổng thanh khoản đến thời điểm này tương đương khoảng 34% lượng cổ phiếu đang lưu hành của Kosy.

Diễn biến trên xuất hiện sau 29 phiên giảm sàn liên tiếp tính đến ngày 29/10. Qua chuỗi lao dốc, KOS mất khoảng 87% thị giá.

Trước đó, thanh khoản KOS phần lớn ở mức thấp so với lượng cổ phiếu chờ bán. Nhiều công ty chứng khoán (CTCK) cũng liên tục phát thông báo bán giải chấp cổ phiếu của người nội bộ và các tổ chức liên quan đến Kosy.

Theo rà soát của người viết, ít nhất 15 CTCK đã phát thông báo liên quan đến việc bán giải chấp mã này.

Phiên 30/10 vì vậy đánh dấu sự thay đổi đột ngột về cung cầu sau hơn một tháng KOS liên tục nằm sàn. Tuy nhiên, dữ liệu giao dịch hiện chưa cho biết nguồn gốc của lượng cổ phiếu bán ra cũng như bên mua đứng sau khối lượng lớn được hấp thụ trong phiên.