Thị trường hồi phục tích cực trong phiên 23/11 khi sắc xanh lan tỏa trên diện rộng, đưa VN-Index tăng 8,35 điểm, lên 1.697,14 điểm - ảnh: ST

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua phiên giao dịch ngày 23/11 với diễn biến đảo chiều đáng chú ý. Sau phần lớn thời gian giao dịch buổi sáng chìm trong sắc đỏ, lực cầu bắt đáy xuất hiện mạnh hơn vào cuối phiên sáng và tiếp tục duy trì trong phiên chiều, giúp hàng loạt cổ phiếu thu hẹp đà giảm, thậm chí đảo chiều tăng giá. Kết phiên, VN-Index tăng 8,35 điểm, tương đương 0,49%, lên 1.697,14 điểm.

Điểm tích cực nhất của phiên giao dịch không nằm ở mức tăng điểm của chỉ số, mà ở sự cải thiện rõ rệt về độ rộng thị trường. Nếu trong phiên sáng, số cổ phiếu giảm giá áp đảo với 201 mã đỏ và chỉ có 91 mã xanh, thì đến cuối phiên, cán cân đã đảo chiều với 164 mã tăng và 136 mã giảm. Diễn biến này cho thấy dòng tiền bắt đáy đã lan tỏa rộng hơn, thay vì chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn như những phiên gần đây.

So với mức tăng khiêm tốn 0,2 điểm vào cuối phiên sáng, VN-Index đóng cửa cao hơn 8,35 điểm, phản ánh nỗ lực phục hồi đáng kể của thị trường trong phiên chiều. Tuy nhiên, mức tăng của chỉ số vẫn chưa thực sự tương xứng với sự cải thiện về số lượng cổ phiếu tăng giá.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ diễn biến tương đối thận trọng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN30-Index kết phiên tăng 0,24%, với 14 mã tăng và 11 mã giảm. Dù số lượng cổ phiếu tăng giá trong rổ VN30 đã cải thiện so với phiên sáng, lực kéo từ các trụ chưa đủ mạnh để tạo ra cú bứt phá rõ nét cho chỉ số chung.

Trong nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tích cực đến VN-Index, VIC tăng 1,57%, VHM tăng 1,82%, VCB tăng 0,2% và CTG tăng 0,83%. Đáng chú ý, CTG có sự cải thiện khá rõ trong phiên chiều khi đảo chiều từ mức giảm 0,5% cuối phiên sáng sang tăng 0,83% khi đóng cửa. Đây cũng là một trong những cổ phiếu đóng góp tích cực cho đà hồi phục của thị trường.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn hiện diện tại một số cổ phiếu trụ. GAS giảm 1,7%, TCB giảm 2,12%, STB giảm 1,55%. BID, MSN và VPB cũng suy yếu trong phiên chiều, phần nào hạn chế đà tăng của VN-Index.

Đáng chú ý, thanh khoản tiếp tục là điểm cần quan sát. Giá trị giao dịch của rổ VN30 trong phiên chiều chỉ đạt chưa tới 2.573 tỷ đồng, tăng gần 12% so với phiên sáng nhưng giảm khoảng 26% so với phiên chiều liền trước và thấp hơn 17% so với mức bình quân các phiên chiều tuần trước.

Điều này cho thấy bên bán không còn tạo áp lực mạnh như đầu phiên, trong khi bên mua đã chủ động nâng giá để tìm kiếm cơ hội ở vùng thấp. Tuy nhiên, dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc quyết liệt. Sự phục hồi của thị trường vì vậy vẫn mang nhiều yếu tố thăm dò, chưa đủ cơ sở để khẳng định một nhịp tăng bền vững.

Tâm điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch ngày 23/11 là cổ phiếu FPT khi tăng 4,11%, lên 46.850 đồng/cổ phiếu, với gần 17 triệu đơn vị được khớp lệnh. Mức tăng này giúp FPT chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm điểm liên tiếp, đồng thời trở thành một trong những cổ phiếu đóng góp tích cực vào diễn biến thị trường. Đáng chú ý, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng hơn 25 tỷ đồng cổ phiếu FPT trong phiên. Đây là diễn biến đáng quan tâm bởi FPT từng nằm trong nhóm cổ phiếu chịu áp lực bán ròng lớn nhất từ khối ngoại trong 11 tháng qua, với giá trị bán ròng lũy kế khoảng 18.611 tỷ đồng, chỉ đứng sau VHM với 22.942 tỷ đồng.

Sự trở lại của lực cầu tại FPT có thể được xem là tín hiệu tích cực sau giai đoạn cổ phiếu chịu áp lực cung lớn. Tuy nhiên, để xác nhận sự đảo chiều về xu hướng, cổ phiếu này vẫn cần thêm những phiên giao dịch duy trì thanh khoản và lực cầu ổn định.

Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa, một số mã ghi nhận mức tăng khá tích cực như POW tăng 3,01%, GMD tăng 3,8%, HAG tăng 2,59%, CTS tăng 2,78%, HVN tăng 3,49%, HDG tăng 4,04%. NAB và VSC cũng duy trì được sắc xanh. Đây là những cổ phiếu cho thấy dòng tiền bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở nhiều nhóm ngành, thay vì chỉ tập trung vào các mã dẫn dắt chỉ số.

Nhìn tổng thể, phiên giao dịch ngày 23/11 mang lại tín hiệu tích cực khi sắc xanh lan tỏa rộng hơn, lực cầu bắt đáy giúp nhiều cổ phiếu phục hồi và VN-Index lấy lại đà tăng. Tuy nhiên, thanh khoản thấp cùng diễn biến phân hóa tại nhóm vốn hóa lớn cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường.

Trong bối cảnh VN-Index tiến gần trở lại ngưỡng 1.700 điểm, khả năng duy trì đà hồi phục sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự cải thiện của dòng tiền. Nếu thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, các nhịp tăng có thể thiếu tính bền vững và thị trường vẫn đối mặt nguy cơ rung lắc, phân hóa mạnh trong những phiên tiếp theo.