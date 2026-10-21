Dòng tiền bẩn và cuộc rượt đuổi không cân sức

Một nền kinh tế ngầm khổng lồ

Tại Hội nghị thường niên của IMF diễn ra ngày 14/10/2026 mới đây, bà Yan Liu, Giám đốc Bộ phận Pháp lý của IMF, đã đưa ra một phát biểu khiến cả hội trường phải giật mình: hoạt động rửa tiền trên toàn cầu hiện ước tính lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm. Đây là mức kỷ lục từng được thống kê và con số này lớn hơn tổng thu nhập của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới và tương đương khoảng 6% GDP toàn cầu. Nhưng con số 6.000 tỷ USD của IMF không phải lần đầu tiên thế giới chứng kiến những ước tính khổng lồ về quy mô dòng tiền bẩn. Liên hợp quốc (LHQ) từng ước tính số tiền bị rửa hằng năm dao động từ 1,6 đến 4 nghìn tỷ USD, tương đương 2-5% GDP toàn cầu, trong khi một nghiên cứu của công ty công nghệ chống rửa tiền Napier AI đưa ra con số 5.500 tỷ USD vào năm 2025.

Bà Yan Liu Giám đốc Bộ phận Pháp lý của IMF đưa ra những cảnh báo đáng chú ý về rửa tiền. Ảnh: IMF

Hệ quả của dòng tiền bẩn khổng lồ này không chỉ dừng ở những con số trừu tượng. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), các hành vi trốn thuế gắn liền với rửa tiền khiến các chính phủ thất thu khoảng 500 tỷ USD mỗi năm. Ủy ban châu Âu ước tính các hành vi rửa tiền đã làm giảm GDP của khối này từ 0,5 đến 1%. Đối với các nước đang phát triển, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Tại Hội nghị Thương mại và Phát triển (UNCTAD), LHQ thông báo các dòng tài chính bất hợp pháp, bao gồm cả rửa tiền, có thể cuốn đi tới 5-10% GDP của những quốc gia này. Đó là nguồn lực lẽ ra có thể được đầu tư cho y tế, giáo dục và hạ tầng.

Công nghệ rửa tiền mới

Nhưng phát biểu đáng chú ý nhất của bà Yan Liu tại hội nghị này lại không nằm ở con số, mà ở lời cảnh báo đi kèm khi bà khẳng định: “Các công nghệ mới nổi và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thách thức hoàn toàn mới cho công tác giám sát tài chính”. Lời cảnh báo của bà Yan Liu đang được minh chứng cụ thể qua hàng loạt báo cáo gần đây của các cơ quan giám sát tài chính toàn cầu. Trong bản cập nhật công bố năm 2026, Lực lượng Đặc nhiệm Hành động tài chính (FATF) - cơ quan thiết lập tiêu chuẩn chống rửa tiền toàn cầu - lần đầu tiên chính thức xác định trí tuệ nhân tạo là yếu tố mới nổi làm khuếch đại tội phạm tài chính liên quan tới tài sản ảo. FATF thừa nhận: “AI không còn nên được xem đơn thuần là một bước tiến công nghệ, mà là một yếu tố rủi ro mang tính cấu trúc, có khả năng làm gia tăng nguy cơ rửa tiền”. Cũng theo khảo sát năm 2026 của FATF, 88% trong số 66 khu vực pháp lý tương đương 58 quốc gia được theo dõi coi các giao dịch ngang hàng là rủi ro cao về rửa tiền.

Công nghệ deepfake đang nổi lên như mối đe dọa cụ thể và tức thời nhất. Báo cáo về Gian lận danh tính của công ty xác thực Sumsub cho biết số vụ tấn công bằng deepfake nhắm vào các tổ chức tài chính toàn cầu đã tăng 303% trong năm qua. Tại phiên họp toàn thể tháng 10/2025, FATF kết luận rằng: “Âm thanh, video và hình ảnh tổng hợp giờ đây có khả năng giả mạo danh tính thuyết phục, vượt qua cả quy trình xác minh danh tính, xác minh sinh trắc học”. Đây lại đang là những biện pháp mà phần lớn tổ chức tài chính sử dụng làm rào chắn một lần, thay vì quy trình cần giám sát liên tục.

Báo cáo Đánh giá Mối đe dọa gian lận tài chính Toàn cầu 2026 của INTERPOL đẩy mức độ cảnh báo lên một tầm cao mới, khi mô tả hiện tượng "công nghiệp hóa gian lận" - nơi các mạng lưới tội phạm kết hợp AI, tận dụng tính phi tập trung của tiền số và hợp tác xuyên quốc gia. Điều này đã dẫn đến việc bùng nổ hoạt động rửa tiền trong những năm gần đây và “có tới 90% hoạt động rửa tiền hiện nay vẫn chưa bị phát hiện”.

Báo cáo của INTERPOL đem đến những cảnh báo về rửa tiền

Theo dữ liệu nền tảng cho đánh giá này, gian lận được tăng cường bằng AI có lợi nhuận cao gấp 4,5 lần so với phương thức truyền thống. INTERPOL còn cảnh báo các tác nhân AI ngày càng có khả năng tự động hóa toàn bộ các giai đoạn của một chiến dịch lừa đảo. Cũng theo báo cáo tháng 2/2026 của FATF, 156 khu vực pháp lý tương đương 90% khu vực được đánh giá đã xác định gian lận là rủi ro rửa tiền lớn nhất. Do đó FATF đã phân loại tội phạm sử dụng AI thành hai nhóm: những kẻ ít kỹ năng tận dụng công cụ AI có sẵn để thực hiện tấn công và những nhóm tội phạm có tổ chức dùng AI tạo sinh để sản xuất tài liệu giả mạo chân thực nhằm ngụy trang dòng tiền bất hợp pháp từ giai đoạn "phân lớp". Đây là công đoạn khó phát hiện nhất trong ba bước cổ điển của rửa tiền.

Cuộc rượt đuổi công nghệ

Điều đáng chú ý là chính công nghệ AI đang bị tội phạm vũ khí hóa cũng đồng thời là công cụ mà các cơ quan quản lý đặt nhiều hy vọng nhất để đảo ngược tình thế. Nghiên cứu của Napier AI ước tính các tổ chức tài chính trên toàn thế giới có thể tiết kiệm tới 183 tỷ USD chi phí tuân thủ mỗi năm và nền kinh tế toàn cầu có thể thu hồi hơn 3.300 tỷ USD mỗi năm nếu giảm thiểu hiệu quả các dòng tài chính bất hợp pháp nhờ hệ thống được hỗ trợ bởi AI. Ông Greg Watson, Giám đốc điều hành Napier AI, thừa nhận rửa tiền toàn cầu vẫn là "một vấn đề hàng nghìn tỷ USD", nhưng cho biết “các hệ thống phát hiện dựa trên AI đang bắt đầu tạo ra khác biệt có thể đo lường được”.

Tiền bẩn đến từ hoạt động phạm pháp nếu không bị tịch thu sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, ﻿xã hội. Ảnh: INTERPOL

Trường hợp Philippines minh họa cụ thể cho cách tiếp cận này. Sau khi bị FATF đưa vào "danh sách xám" vì những thiếu sót trong khuôn khổ chống rửa tiền, Hội đồng Chống rửa tiền Philippines (AMLC) đã xây dựng một hệ thống AI chuyên dụng cho giám sát và phát hiện rửa tiền với ngân sách trên 50 triệu peso (tương đương 800 nghìn USD) mỗi năm, như một phần trong kế hoạch thoát khỏi danh sách này. Mô hình này lập tức làm giảm 80% cảnh báo nhầm cũng như rút ngắn thời gian cảnh báo còn một nửa so với trước đó. Mô hình tương tự cũng được IMF áp dụng qua Quỹ chuyên đề Phòng chống rửa tiền và Chống tham nhũng của Namibia (AMLAC). Dưới sự giám sát gần 12 tháng và phối hợp với quỹ này, AMLAC đã sửa đổi khoảng 9 đạo luật, ban hành 4 luật mới và chính thức thoát khỏi danh sách xám của FATF. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Namibia, ông Epson Uanguta, cho biết nước này đã hoàn tất quá trình này trong hai năm nhờ củng cố khuôn khổ quốc gia và duy trì cam kết chống tham nhũng mạnh mẽ.

Nhưng chính FATF cũng thừa nhận một thực tế bất lợi mang tính cấu trúc cho bên phòng thủ: hạ tầng AI đã hạ thấp đáng kể rào cản gia nhập đối với những kẻ xấu. Điều này thúc đẩy một kẻ lừa đảo nghiệp dư giờ đây cũng có thể tiếp cận những công cụ tinh vi ngang với tổ chức tội phạm chuyên nghiệp chỉ cách đây vài năm. Trong khi đó, phần lớn tổ chức tài chính vẫn đang vận hành với tư duy coi xác minh danh tính là cổng kiểm soát một lần thay vì một quá trình cần được theo dõi và tái xác thực liên tục. Đây là khoảng trống tư duy vận hành mà công nghệ deepfake đang khai thác triệt để.

Những gì đang diễn ra trong lĩnh vực chống rửa tiền phản ánh đúng mô thức đã xuất hiện ở hầu hết các mặt trận an ninh liên quan tới AI: công nghệ không thiên vị bên nào và lợi thế sẽ luôn thuộc về bên thích nghi nhanh hơn. FATF đang tích cực khuyến nghị các khu vực pháp lý cần phát triển năng lực thể chế chuyên biệt, xây dựng các đơn vị chuyên trách tập trung vào tội phạm tài chính được công nghệ hỗ trợ, đồng thời kết hợp các kỹ thuật điều tra truyền thống như kế toán pháp y với những năng lực công nghệ mới dựa trên AI để phát hiện deepfake và phân tích các dòng tiền ảo để truy vết.

Điều mà bà Yan Liu và các quan chức IMF nhấn mạnh tại hội nghị tháng 10/2026 tại Bangkok vừa qua không chỉ là quy mô đáng báo động của dòng tiền bẩn, mà còn là một thông điệp mang tính xây dựng: những trường hợp như Namibia hay Philippines chứng minh rằng ngay cả những quốc gia với nguồn lực hạn chế vẫn có thể tạo ra thay đổi nếu có cam kết chính trị đủ mạnh và khuôn khổ pháp lý được củng cố đúng hướng. Nhưng trong một thế giới nơi một kẻ lừa đảo nghiệp dư giờ đây có thể dùng vài chục USD để mua công cụ tạo deepfake đủ sức qua mặt hệ thống xác minh danh tính của một ngân hàng lớn, khoảng cách giữa tốc độ đổi mới của tội phạm và tốc độ thích nghi của các cơ quan quản lý vẫn sẽ còn là một cuộc đua chưa có hồi kết trong nhiều năm tới.