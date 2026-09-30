Dòng tiền 'án binh bất động' đẩy VN-Index bốc hơi hơn 9 điểm

Thiếu vắng lực nâng đỡ từ dòng tiền, VN-Index chìm sâu trước áp lực xả hàng diện rộng trong phiên chiều - Ảnh: ST

Sóng ngầm phiên sáng, giông bão phiên chiều

Bước vào phiên giao dịch, sự thận trọng bao trùm thị trường. VN-Index chủ yếu giằng co trong biên độ hẹp và khép lại phiên sáng nhích nhẹ 0,41 điểm. Tâm điểm dòng tiền không hướng đến nhóm Blue-chips mà khuấy động tại các mã PNJ, NVL và KOS. Trong khi NVL giao dịch sôi động với thanh khoản vượt trội, thì PNJ và KOS lại chịu áp lực bán tháo kịch liệt với lượng dư bán giá sàn lên tới hàng chục triệu đơn vị. Cùng lúc đó, nhóm dầu khí cũng rục rịch chịu áp lực chốt lời sau chuỗi ngày tăng nóng nhờ giá dầu.

Tuy nhiên, kịch bản thị trường đã đảo chiều nhanh chóng khi bước sang phiên chiều. Lực bán từ nhóm dầu khí bắt đầu lan rộng như vết dầu loang sang nhiều nhóm ngành khác, đặc biệt là cú giáng mạnh từ nhóm Vingroup. VN-Index có thời điểm lao dốc không phanh, xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.770-1.775 điểm, rớt thảm hơn 18 điểm xuống dưới mốc 1.760, lùi hẳn xuống dưới dải Bollinger.

Phải đến những phút cuối ngày, lực cầu bắt đáy mới ngập ngừng xuất hiện, giúp chỉ số gỡ lại một nửa số điểm đã mất. Đóng cửa, VN-Index giảm 9,11 điểm (-0,51%), lùi về mức 1.768,62 điểm là mốc đóng cửa thấp nhất trong 25 phiên trở lại đây.

Thanh khoản toàn sàn HoSE đạt 650,4 triệu đơn vị, tương đương 15.230,5 tỷ đồng, tăng 21% về khối lượng và 23% về giá trị so với phiên trước. Đáng chú ý, giao dịch thỏa thuận đóng góp tới 146 triệu đơn vị (3.918,6 tỷ đồng). Dù thanh khoản cải thiện, nhưng phần lớn lại xuất phát từ sức ép xả hàng chủ động.

Mức giảm hơn 9 điểm cuối ngày phản ánh sự suy yếu rõ rệt của độ rộng thị trường. Sàn HoSE ghi nhận 178 mã giảm (trong đó có 93 mã giảm sâu trên 1%) so với 129 mã tăng.

Tại rổ VN30, bức tranh càng trở nên ảm đạm khi có tới 22 cổ phiếu tụt giá so với buổi sáng. VHM trở thành gánh nặng lớn khi bị bán mạnh từ 1h30 chiều, đóng cửa mất 1,86%. VIC, VCB cũng đánh mất sắc xanh, trong khi BID trả lại gần hết đà tăng, chỉ giữ được mức +0,14%. Nhóm dầu khí ghi nhận mức bốc hơi mạnh với GAS giảm 3,42% và BSR giảm 3,38%.

Điểm sáng hiếm hoi níu giữ thị trường khỏi một phiên rơi tự do là VPB. Lình xình đi ngang suốt buổi sáng, cổ phiếu ngân hàng này bất ngờ bùng nổ vào giữa phiên chiều với thanh khoản gấp 4,5 lần phiên sáng. Đóng cửa, VPB tăng 1,96%, trở thành mã mạnh nhất rổ VN30 và đóng vai trò "công thần" đỡ điểm cho chỉ số. Ngoài VPB, một vài cổ phiếu như POW, GEE, FRT, VGC cũng thu hút được dòng tiền tốt, duy trì đà tăng bất chấp bối cảnh chung.

Dòng tiền đứng ngoài chờ đợi tín hiệu

Dòng tiền bắt đáy trong phiên hôm nay dù xuất hiện nhưng mang tính chất quá thụ động. Dù có khoảng 37% số cổ phiếu ghi nhận sự phục hồi nhẹ từ vùng giá thấp nhất ngày, nhưng chừng đó là chưa đủ để kéo giá vượt lên trên mốc tham chiếu.

Diễn biến tương tự cũng diễn ra trên sàn HNX và UPCoM. HNX-Index chốt phiên tăng nhẹ 1,73 điểm (+0,64%) lên 271,64 điểm, nhưng các mã thanh khoản lớn nhất như SHS, CEO, PVS đều đóng cửa trong sắc đỏ. Điểm nhấn trên UPCoM thuộc về ABB khi bất ngờ giao dịch sôi động phiên chiều, khớp 6,3 triệu đơn vị và tăng 2,26%.

Trên thị trường phái sinh, các hợp đồng tương lai VN30 đều giảm mạnh hơn thị trường cơ sở, báo hiệu tâm lý bi quan của giới đầu tư. Hợp đồng tháng 10 giảm 11,6 điểm xuống 1.908,4 điểm.

Nhận định về diễn biến này, nhóm phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho rằng, chất lượng thị trường đang tương đối yếu, thể hiện qua thanh khoản chưa bứt phá, độ rộng kém và số lượng cổ phiếu phá đáy cao. Thị trường hiện không có yếu tố vĩ mô hỗ trợ đủ mạnh cho tới khi các số liệu quý III/2026 chính thức được công bố.

Giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên ưu tiên bảo toàn thành quả, chốt lãi các khoản đầu tư đã tăng nóng từ tháng 8. Dòng tiền hiện hữu vẫn đem lại cơ hội nhưng không phân tán, đòi hỏi nhà đầu tư phải chắt lọc kỹ, tập trung chờ điểm mua ở các nhóm có triển vọng lợi nhuận cao như dầu khí, bán lẻ, cao su và tiêu dùng.