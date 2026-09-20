Đồng thuận xây dựng hạ tầng, tạo động lực phát triển nông thôn

Tỉnh lộ 269C từ Bảo Lý đi Trại Cau đang được đầu tư nâng cấp.

Xã Phú Bình đang được Nhà nước đầu tư xây dựng các tuyến tỉnh lộ 269B và 269C đi qua địa bàn. Trong quá trình triển khai, người dân đồng thuận hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng đường, tạo hành lang giao thông, thuận lợi cho đi lại và vận chuyển hàng hóa. Đến nay, việc xây dựng các tuyến đường đạt trên 80% khối lượng. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân, bàn giao mặt bằng đến đâu, mở rộng đường đến đó, với mong muốn công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tại xóm Quyên Hóa, những đoạn đường mới đã và đang được mở rộng giúp diện mạo của xóm khang trang hơn. Ông Nguyễn Văn Tịnh, Phó Trưởng xóm Quyên Hóa, xã Phú Bình, cho biết: Năm 2026, Nhà nước quan tâm đầu tư tuyến tỉnh lộ 269C từ Bảo Lý đi Trại Cau. Người dân có đất giáp đường đồng tình, ủng hộ, tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất. Bà con mong các cấp, ngành đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để tuyến đường sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho người dân ổn định cuộc sống.

Các tuyến đường tỉnh kết nối với Quốc lộ 3 và đường Vành đai 5, được kỳ vọng mở ra không gian phát triển kinh tế lâu dài cho địa phương. Đồng chí Dương Ngọc Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Bình cho biết: Địa phương đang định hướng quy hoạch các cụm công nghiệp, khu dân cư hai bên đường Vành đai 5, đồng thời mở thêm các tuyến đường kết nối để tạo động lực phát triển kinh tế.

Tuyến kênh mương tại xóm Nam 1 được xây dựng từ nhiều năm trước, nay đã xuống cấp nghiêm trọng, rò rỉ, thất thoát nước, gây khó khăn cho việc dẫn nước phục vụ sản xuất, nhất là đối với các hộ ở cuối nguồn. Trước thực tế này, chính quyền địa phương có chủ trương nâng cấp, sửa chữa tuyến mương. Qua tuyên truyền, vận động, 100% hộ dân trong khu vực hưởng lợi đồng tình, sẵn sàng phối hợp giải phóng mặt bằng để triển khai công trình.

Ông Dương Văn Xuân, Trưởng xóm Nam 1, xã Phú Bình, cho biết: Dù công trình chưa được xây dựng nhưng Ban Công tác Mặt trận xóm đã tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để kiên cố hóa kênh mương theo kế hoạch. Cơ bản các hộ đều đồng tình, sẵn sàng bàn giao mặt bằng khi triển khai.

Tại xóm Múc, tuyến kênh mương mới được đầu tư xây dựng đang phát huy hiệu quả, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Công trình không chỉ giúp việc lấy nước thuận lợi mà còn tạo động lực để người dân yên tâm đầu tư sản xuất. Bà Dương Thị Thái, người dân xóm Múc, chia sẻ: "Có mương dẫn nước mới, năng suất vụ lúa vừa qua đạt khá cao. Cùng với đó, đường bê tông nội đồng được xây dựng sát tuyến kênh, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển phân bón và thu hoạch lúa".

Ông Dương Đức Đồng, Trưởng xóm Múc cho biết: Sau khi thông báo kế hoạch xây dựng kênh mương và vận động người dân hiến đất, các gia đình có đất bị ảnh hưởng đều đồng thuận ngay từ lần đầu. Người dân kỳ vọng công trình sẽ góp phần nâng cao năng suất và chất lượng lúa.

Trong sản xuất nông nghiệp, hệ thống thủy lợi giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất, nhất là trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết. Vì vậy, xã thường xuyên rà soát, kiểm tra hiện trạng các công trình thủy lợi; nạo vét kênh mương, điều tiết nước tại các hồ chứa, trạm bơm; đồng thời ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp những công trình xuống cấp.

Từ tháng 7-2025 đến nay, địa phương đã đầu tư trên 8,3 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa các công trình kênh mương, hồ, đập. Nhiều tuyến mương được kiên cố hóa, góp phần giảm thất thoát nước, nâng cao hiệu quả tưới tiêu và phục vụ sản xuất ổn định.

Đồng chí Dương Ngọc Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Bình, khẳng định: Xây dựng nông thôn mới là tạo điều kiện tốt nhất để người dân phát triển kinh tế, làm giàu ngay tại địa phương. Vì vậy, chính quyền cần rà soát, đánh giá các dự án, công trình để đầu tư theo lộ trình; công trình đã triển khai phải hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả.

Khi các tuyến đường và kênh mương hoàn thành, hạ tầng khu vực nông thôn sẽ được đồng bộ hơn, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, chủ động nguồn nước và yên tâm đầu tư sản xuất. Qua đó, từng bước nâng cao giá trị canh tác, thúc đẩy phát triển kinh tế và góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc, bền vững.