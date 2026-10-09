Đồng thuận vì một bãi biển Nhật Lệ xanh-sạch-đẹp

Các hộ kinh doanh tự nguyện tháo dỡ tài sản, công trình - Ảnh: H.Tr

Thực tiễn và sự cần thiết

Tuyến bờ biển Nhật Lệ là "mặt tiền" du lịch trọng điểm của phường Đồng Hới nói riêng và tỉnh nói chung. Trong nhiều năm qua, mô hình kinh doanh ăn uống, hải sản ven biển đã đóng góp nhất định vào việc phục vụ du khách và tạo nguồn thu nhập cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, sự tồn tại kéo dài của 80 cơ sở kinh doanh đã bộc lộ nhiều bất cập lớn như che khuất tầm nhìn hướng biển do hệ thống lều quán, giàn mái che dựng sát mép đường dạo bộ và bãi cát đã tạo thành "bức tường" ngăn cách người dân, du khách tiếp cận không gian biển công cộng; gây mất mỹ quan đô thị bởi phần lớn công trình kết cấu tạm bợ, chắp vá, giăng phủ bạt đối phó với lá phi lao rụng, gây nhếch nhác trong mùa du lịch và tiêu điều, hoang tàn khi bước vào mùa mưa bão. Kèm theo đó là nguy cơ ô nhiễm môi trường khi toàn bộ các nhà hàng không có hệ thống nhà vệ sinh riêng, hoạt động sơ chế hải sản xả thải trực tiếp hoặc ngấm cục bộ xuống bãi cát, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường biển Nhật Lệ.

Do đó, việc giải tỏa toàn bộ các nhà hàng để trả lại bãi biển thông thoáng, sạch đẹp cho cộng đồng là nhiệm vụ cấp thiết, đáp ứng định hướng phát triển du lịch bền vững theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới kiểm tra, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ và biểu dương tinh thần tự giác chấp hành của các hộ kinh doanh - Ảnh: H.Tr

Trao đổi với phóng viên, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới Phan Mạnh Hùng cho biết, với vị thế là phường trung tâm tỉnh lỵ, công tác chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, cảnh quan và bảo đảm an ninh, trật tự được địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ theo tinh thần “rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”, lấy hiệu quả thực tế, diện mạo đô thị và mức độ hài lòng của Nhân dân, du khách làm thước đo.

Trong đó, yêu cầu UBND phường bám sát định hướng của tỉnh, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, đề xuất cấp có thẩm quyền; nghiên cứu, kiến nghị quy hoạch khu kinh doanh thay thế, góp phần ổn định sinh kế cho người dân.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện phương châm “giải phóng đến đâu, bàn giao ngay đến đó; bàn giao đến đâu, chỉnh trang, quản lý đến đó”, không để mặt bằng bỏ trống kéo dài, tái lấn chiếm, phát sinh ô nhiễm, mất mỹ quan. Phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các hộ kinh doanh ẩm thực hải sản trong tháng 10/2026, hoàn thành trang trí trước ngày 15/12/2026.

Trách nhiệm lớn, động thuận cao

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp (DVTH) phường đã thông báo đến 75 hộ kinh doanh giải khát, ẩm thực hải sản và 5 hộ kinh doanh các dịch vụ khác tại khu vực bãi biển Nhật Lệ, đường Trương Pháp về việc thu hồi địa điểm sau khi hợp đồng hết hạn; đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản, trang thiết bị, vệ sinh và bàn giao mặt bằng.

Các lực lượng hỗ trợ tháo dỡ và di dời tài sản, công trình - Ảnh: H.Tr

Khi có chủ trương và nhận thông báo trong chiều 5/10, các hộ kinh doanh đã đăng ký thời gian tháo dỡ; đến ngày 8/10, gần 50% số hộ đã khẩn trương di chuyển tài sản, trang thiết bị, trả lại mặt bằng theo yêu cầu của địa phương.

“Sau khi được địa phương thông báo về chủ trương thu hồi mặt bằng để trả lại cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp cho bãi biển, gia đình tôi đồng thuận, di chuyển tài sản, trả lại mặt bằng đầu tiên. Mong muốn bà con, các hộ kinh doanh cũng theo chủ trương đúng đắn đó để thực hiện”, ông Đặng Thanh Long, chủ quán ẩm thực Chiều Chiều, chia sẻ.

Bên cạnh việc chấp hành chủ trương, các hộ kinh doanh cũng mong muốn quá trình thực hiện có sự linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ; đồng thời quan tâm đến phương án kinh doanh sau khi hoàn trả mặt bằng.

Ông Hoàng Văn Khoa, chủ quán ẩm thực Mệ Toại cho hay: “Dù thời gian bám biển, bám địa bàn mưu sinh hơn nửa đời người, nhưng khi có chủ trương giải phóng mặt bằng chúng tôi chấp hành nghiêm chỉnh. Tuy nhiên thông báo có phần đột xuất, lượng hàng hóa tồn đọng còn khá nhiều, nên mong muốn có thêm thời gian khoảng vài ngày để bán, giải phóng lượng hàng tồn dư. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề nghị phường quan tâm tạo điều kiện bố trí lại địa điểm mới để mưu sinh”.

Để quá trình bàn giao mặt bằng được thực hiện thuận lợi, địa phương chú trọng phối hợp, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình các hộ tháo dỡ, di chuyển tài sản. Những trường hợp chủ động thực hiện trước thời hạn cũng được tạo điều kiện để hoàn thành công việc nhanh chóng, an toàn.

Các lực lượng hỗ trợ tháo dỡ và di dời tài sản, công trình - Ảnh: H.Tr

“Chúng tôi tăng cường bám sát địa bàn, tuyên truyền, vận động bà con nghiêm túc chấp hành chủ trương cấp trên; đồng thời, gặp gỡ đối thoại với các trường hợp cụ thể, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, khó khăn vướng mắc của bà con để phối hợp hỗ trợ giải quyết trong công tác di dời. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động xin ý kiến chỉ đạo lãnh đạo phường, cử các lực lượng, như: Công an, quân sự, biên phòng và cán bộ, nhân viên Trung tâm DVTH phường giúp đỡ bà con trong công tác tháo dỡ, di dời tài sản.

Đối với trường hợp khó khăn về nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất, chúng tôi sẽ ưu tiên phối hợp tích cực hỗ trợ để đạt tiến độ cấp trên giao. Một số trường hợp chưa, chậm thực hiện, chúng tôi tiếp tục vận động, tuyên truyền, giải thích để bà con nghiêm túc chấp hành. Đối với trường hợp chây ì, cố tình không chấp hành, sẽ tham mưu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Đặng Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm DVTH phường Đồng Hới cho biết.

Với tinh thần chia sẻ, đồng hành và vì lợi ích lâu dài, sự tự giác của mỗi hộ kinh doanh đang góp phần cùng địa phương từng bước trả lại diện mạo xanh, sạch, thông thoáng, văn minh cho biển Nhật Lệ. Đây cũng là cơ sở để phường Đồng Hới tiếp tục triển khai các phần việc chỉnh trang, hoàn thiện cảnh quan, hướng tới xây dựng không gian ven biển sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, sẵn sàng đón người dân và du khách trong Năm Du lịch quốc gia-Quảng Trị 2027.