Đồng thuận từ sức dân, tháo gỡ điểm nghẽn công trình giao thông
Tại phường Vĩnh Tuy, với phương châm lấy người dân làm trung tâm, công tác dân vận đang được triển khai bằng nhiều cách làm linh hoạt, gần dân, sát dân. Từ tuyên truyền, đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng đến trực tiếp tháo gỡ những vướng mắc, qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ hai dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dong-thuan-tu-suc-dan-thao-go-diem-nghen-cong-trinh-giao-thong-246261112090136305.htm