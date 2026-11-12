Đồng thuận từ sức dân, tháo gỡ điểm nghẽn công trình giao thông

Truyền thông Nhật Bản tiếp tục đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Nhật Bản, trong đó có buổi gặp gỡ các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, triển lãm điêu khắc nhỏ “Đối thoại” tại thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa và nhiều hoạt động quan trọng khác.