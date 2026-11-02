Đồng thuận từ những việc làm thiết thực

Đồng chí Phạm Đức Đại, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Trung Tâm cho biết: “Thôn hiện có 906 hộ với 4.180 nhân khẩu, Chi bộ có 112 đảng viên. Xác định đổi mới sinh hoạt là phương thức quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, Chi bộ tập trung lựa chọn những nội dung sát với đời sống Nhân dân. Từ phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, vệ sinh môi trường đến đời sống văn hóa đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất giải pháp lãnh đạo, tổ chức thực hiện”.

Tuyến đường từ ngã ba xóm Thanh Bình đi đường Vành đai 4 được mở rộng lên hơn 7m.

Minh chứng rõ nét là việc mở rộng tuyến đường từ ngã ba xóm Thanh Bình đi đường Vành đai 4. Trước đây, đường chỉ rộng 2,5-3 m gây khó khăn cho đi lại, vận chuyển nông sản. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, địa phương có chủ trương vận động các hộ dân 2 bên đường hiến đất để mở rộng tuyến đường lên hơn 7m. Chi bộ, Ban quản lý thôn tổ chức họp với các hộ liên quan, công khai chủ trương, lắng nghe ý kiến, phân tích lợi ích lâu dài khi mở rộng đường. Đảng viên, các đoàn thể trực tiếp vận động, giải đáp băn khoăn, vướng mắc của người dân.

Gia đình ông Tạ Huy Sửa là một trong những hộ tiên phong. Ông Sửa chia sẻ: “Lúc đầu gia đình tôi cũng băn khoăn bởi đất đai là tài sản lớn, nhưng nghĩ đến lợi ích chung, đường rộng hơn thì việc đi lại, giao thương thuận lợi, quê hương có điều kiện phát triển nên tôi đồng tình”. Cũng như gia đình ông Sửa, 33/33 hộ đồng thuận hiến 1.213 m² đất ở, tháo dỡ 1.113 m² tường rào, 242 m² công trình phụ trợ; 25 hộ hiến 750 m² đất nông nghiệp cho địa phương. Đến nay, tuyến đường đã hoàn thành, tạo sự phấn khởi trong Nhân dân. Cùng với đó, thôn vận động 8 hộ dân hiến hơn 220 m2 đất thổ cư mở rộng 2 ngõ xóm từ 2,5 m lên 3,7 m.

Năm 2025, do ảnh hưởng của bão số 10 và số 11, chùa của thôn bị đổ sập. Người dân trong thôn đã chung tay đóng góp hàng tỷ đồng; con em quê hương đang sinh sống, làm việc xa quê ủng hộ thêm 700 triệu đồng để xây dựng lại công trình.

Cùng với vận động người dân xây dựng hạ tầng, Chi bộ ra nghị quyết lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu từ năm 2021, thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm. 13 năm liên tục thôn đạt danh hiệu làng văn hóa. Chi bộ thôn 5 năm liền được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực tiễn ở thôn Trung Tâm cho thấy, nghị quyết chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi xuất phát từ những vấn đề người dân quan tâm và đáp ứng lợi ích chung của cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để củng cố niềm tin của Nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh.