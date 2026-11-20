Thôn Long Khám có 836 hộ với hơn 3.300 nhân khẩu, Chi bộ có 73 đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chi ủy xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, phân công từng chi ủy viên theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Chi bộ sinh hoạt định kỳ vào ngày 3 hằng tháng, tỷ lệ đảng viên tham dự bình quân đạt 91%.

Chi ủy Chi bộ thôn Long Khám bàn bạc, thống nhất các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Tại các buổi sinh hoạt, đảng viên đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, thảo luận những vấn đề thiết thực như phát triển sản xuất, xây dựng công trình phúc lợi, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự. Trên cơ sở ý kiến của đảng viên, Chi bộ thống nhất nhiệm vụ, giải pháp, phân công người phụ trách, phối hợp với Ban quản lý thôn, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể vận động Nhân dân thực hiện. Kết quả từng nhiệm vụ được xem xét tại kỳ sinh hoạt tiếp theo để làm rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được giao việc.

Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thôn công khai các chủ trương, công trình liên quan đến cộng đồng để người dân bàn bạc trước khi triển khai. Nhờ đó, Nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng và hơn 1.000 ngày công xây dựng đình làng, đường giao thông, sân chơi thể thao. Các công trình đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đi lại và sản xuất của người dân, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Cùng với xây dựng công trình phúc lợi, Chi bộ chú trọng lãnh đạo phát triển kinh tế. Toàn thôn duy trì 87 ha gieo trồng, gồm 75 ha lúa và 12 ha cây màu. Các nghề cơ khí, vận tải, xây dựng, buôn bán nhỏ cùng việc làm tại doanh nghiệp tạo thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 70 triệu đồng/năm, toàn thôn còn 1 hộ nghèo. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được duy trì nền nếp, Long Khám có 10 năm liên tục giữ vững danh hiệu “Làng văn hóa”. Hệ thống camera tại khu vực trung tâm và đình làng góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

Thực tiễn ở Long Khám cho thấy, dân chủ là cơ sở tạo nên sự thống nhất trong Chi bộ và đồng thuận trong Nhân dân. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo, tập hợp sức mạnh cộng đồng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.