Đồng thuận từ cơ sở, tạo động lực phát triển vùng cao

Trưởng xóm Kim Sơn, xã Thần Sa Hoàng Thị Mỹ Linh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân

Tại xóm Kim Sơn, xã Thần Sa, với hơn 300 hộ dân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng quê hương được chú trọng.

Là Trưởng xóm, bà Hoàng Thị Mỹ Linh thường xuyên đến từng hộ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, thông tin các chủ trương, chính sách và vận động bà con tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Từ giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đường làng, ngõ xóm đến phát triển sản xuất, những việc làm thiết thực góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Bà Hoàng Thị Mỹ Linh chia sẻ: "Sau khi sáp nhập, địa bàn xóm rộng hơn, dân cư đông hơn, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý. Tuy nhiên, với mục tiêu sớm ổn định khu dân cư, bản thân tôi và lãnh đạo xóm luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Tại xóm Bài Kịnh, xã Yên Trạch, sự đồng thuận của người dân được thể hiện qua việc triển khai các công trình dân sinh. Chủ trương mở rộng tuyến đường nội xóm từ 3m lên 6m được đưa ra bàn bạc công khai, tạo sự thống nhất trước khi thực hiện. Nhận thấy lợi ích thiết thực đối với việc đi lại, giao thương và phát triển kinh tế, người dân đã tích cực hưởng ứng, tự nguyện hiến đất mở rộng đường.

Người dân xóm Bài Kịnh, xã Yên Trạch đồng thuận hiến đất làm đường

Ông Nguyễn Quốc Toản, Trưởng xóm Bài Kịnh, xã Yên Trạch, cho biết: "Sự đồng thuận trong cộng đồng tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các công trình thiết thực, từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Thực tế cho thấy, khi người dân được tham gia bàn bạc và hiểu rõ lợi ích, việc huy động sức dân sẽ thuận lợi hơn".

Sáp nhập đơn vị hành chính không chỉ đặt ra yêu cầu sắp xếp tổ chức, ổn định hoạt động của bộ máy mà còn đòi hỏi chính quyền cơ sở nâng cao chất lượng phục vụ. Đặc biệt tại các địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn, việc nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực có ý nghĩa quan trọng.

Chính quyền cơ sở cần tiếp tục phát huy vai trò gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến từ thôn, xóm; đồng thời, ưu tiên các công trình thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Qua đó, các chính sách phát triển kinh tế - xã hội được triển khai thiết thực, hiệu quả hơn.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thần Sa, thông tin: Sau sáp nhập, xã hiện còn 6 xóm, địa bàn rộng, dân cư không tập trung. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của các bí thư chi bộ, trưởng xóm và Ban Công tác Mặt trận, đến nay, các xóm trên địa bàn đã đi vào ổn định.

Những chuyển biến tại Kim Sơn, Bài Kịnh cho thấy vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ cơ sở và sự đồng thuận trong nhân dân. Từ việc ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết đến xây dựng hạ tầng, các địa phương đang từng bước tạo nền tảng cho phát triển.

Sau sáp nhập, hiệu quả của việc đổi mới tổ chức bộ máy cần được thể hiện bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống. Khi người dân được lắng nghe, các công trình dân sinh được quan tâm và sản xuất có thêm điều kiện phát triển, vùng cao sẽ có thêm động lực nâng cao chất lượng cuộc sống, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa bàn.