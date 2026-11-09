Đồng thuận từ cơ sở, gắn kết lòng dân

Khi cán bộ gần dân

Ở thôn Nam Hà Thượng, xã Gio Linh, tuyến đường Mạc Đỉnh Chi khang trang hơn sau khi được đầu tư mở rộng từ 2,5m lên 4m. Con đường rộng rãi, sạch đẹp không chỉ giúp việc đi lại của người dân thuận tiện, an toàn hơn mà còn là minh chứng cho sự đồng lòng ở một khu dân cư.

Người dân xã Hiếu Giang ra quân làm vệ sinh môi trường chung tay xây dựng nông thôn mới - Ảnh: M.H

Để có được công trình này, cán bộ thôn đã đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu ý nghĩa của việc hiến đất, cùng Nhà nước đầu tư xây dựng công trình phục vụ chính cuộc sống của mình. Đây cũng là một trong 3 tuyến đường giao thông của thôn được đầu tư làm mới trong năm 2026.

Theo anh Lê Nhật Minh, Trưởng thôn Nam Hà Thượng, xã Gio Linh, muốn vận động được người dân thì trước hết bản thân người cán bộ phải gần dân, hiểu dân, nói đi đôi với làm và đặc biệt phải công khai, minh bạch trong mọi công việc.

Không chỉ vận động người dân đóng góp xây dựng hạ tầng, anh Minh cùng Chi bộ, Ban cán sự thôn còn quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Sơn sửa nhà cho hộ khó khăn” đã kết nối các nguồn lực trong cộng đồng, giúp nhiều gia đình có điều kiện cải thiện nơi ở. Trước thời điểm sáp nhập, thôn đã hỗ trợ sơn sửa nhà cho 6 hộ khó khăn; riêng giai đoạn 2023-2026, tổng số tiền vận động cho các hoạt động ở thôn đạt gần 400 triệu đồng.

Với bà Hoàng Thị Hường, một hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, sự hỗ trợ ấy đến đúng lúc căn nhà đã xuống cấp, mái nhà không còn đủ sức che chắn mỗi khi mưa gió. Từ sự kết nối, vận động của trưởng thôn và bà con, hơn 20 triệu đồng được huy động để lợp lại mái nhà cho bà Hường. Đây là sự sẻ chia thiết thực, giúp bà có thêm điểm tựa để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Cùng với đó, những hoạt động khác như hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục đất đai, giải đáp những vướng mắc trong đời sống, hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến cũng được cán bộ thôn quan tâm thực hiện.

Người dân đồng thuận, đoàn kết

Sự đồng thuận trong Nhân dân không chỉ có ý nghĩa đối với những công việc ở một thôn, một khu dân cư mà còn là điều kiện quan trọng để triển khai các chủ trương, dự án phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đại diện lãnh đạo xã Nam Cửa Việt động viên các lực lượng giúp dân giải phóng mặt bằng - Ảnh: M.H

Tại xã Nam Cửa Việt, trong quá trình triển khai các dự án quan trọng của tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng luôn cần sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đặc biệt là sự đồng thuận của người dân.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Cửa Tùng-Cửa Việt, xã Nam Cửa Việt đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tích cực tuyên truyền, vận động và tháo gỡ khó khăn cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, sự chung tay của lực lượng Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng trong hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, tài sản đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết quân dân, tạo thêm niềm tin và sự đồng thuận trong quá trình triển khai dự án.

Với người dân, khi chủ trương được giải thích thấu đáo, quyền lợi và những khó khăn của người dân được quan tâm, chia sẻ, sự đồng thuận cũng được củng cố từ những hành động cụ thể.

Anh Dương Văn Hùng ở thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt chia sẻ: “Gia đình tôi rất cảm ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ nhiệt tình của các lực lượng quân sự, công an, Bộ đội Biên phòng trong quá trình di dời nhà cửa, tài sản. Nhờ vậy, gia đình giảm bớt khó khăn, vất vả. Chúng tôi đồng tình, ủng hộ chủ trương thực hiện dự án và mong công trình sớm hoàn thành”.

Ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: “Lắng nghe Nhân dân không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận ý kiến mà phải nhận diện đúng vấn đề, xác định rõ trách nhiệm, đề ra giải pháp và tạo chuyển biến cụ thể trong thực tế. Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền phải sâu sát cơ sở, cán bộ gần dân, hiểu dân; Mặt trận phát huy tốt vai trò tập hợp, phản ánh và giám sát việc giải quyết những vấn đề người dân quan tâm.

Từ tinh thần đó, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại và giám sát. Đặc biệt, cần quan tâm củng cố hoạt động của Ban công tác Mặt trận, đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố; tạo điều kiện để người dân thực sự được tham gia bàn bạc, đóng góp ý kiến và giám sát những công việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình”.

Khi ý Đảng hợp với lòng dân, sự đồng thuận sẽ trở thành sức mạnh, tạo nền tảng vững chắc để các địa phương thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển, xây dựng những khu dân cư đoàn kết, văn minh và ngày càng đáng sống.