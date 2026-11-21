Phường Mường Thanh họp triển khai công tác GPMB dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 đến người dân bản Bó Hóng.

Tại phường Mường Thanh, công tác GPMB dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 đang được cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung triển khai. Ngay từ đầu tháng 10, UBND phường đã tổ chức các cuộc họp phổ biến chủ trương đầu tư, thông tin phạm vi ảnh hưởng, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời hướng dẫn người dân kê khai đất đai, tài sản.

Phường phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức đo đạc, quy chủ, kiểm đếm, rà soát hiện trạng từng thửa đất; trao đổi, làm rõ những vướng mắc về diện tích chồng lấn, tài sản trên đất và quyền lợi của các hộ bị ảnh hưởng. Ngày 12/11, UBND phường làm việc với các đơn vị liên quan và hộ dân bản Pú Tỉu để tháo gỡ những vướng mắc về nguồn gốc, quản lý, sử dụng đất, tài sản và cây trồng. Theo báo cáo của phường, toàn bộ công tác đo đạc quy chủ mốc đã hoàn thành trên toàn bộ 31,81ha thuộc phạm vi dự án. Địa phương đã xác minh nguồn gốc đất đối với 128/143 hộ và một tổ chức; kiểm đếm 84 hộ với tổng diện tích hơn 186.271m². Phương án bồi thường tạm tính sơ bộ được lập đối với 83 hộ, tổng giá trị hơn 24,5 tỷ đồng.

Cơ quan chuyên môn rà soát hiện trạng từng thửa đất cho người dân bản Bó Hóng, phường Mường Thanh.

Gia đình ông Quàng Văn Minh và bà Quàng Thị Xiên bản Pú Tửu có 744,1m² đất trồng cây hằng năm khác, thuộc diện thu hồi. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ dự kiến của gia đình hơn 115,5 triệu đồng, gồm tiền bồi thường đất, tài sản, cây trồng và hỗ trợ chuyển đổi nghề. Qua quá trình kê khai, kiểm đếm và xác định quyền lợi, gia đình đã thống nhất với kết quả kiểm đếm.

Tại xã Mường Lạn, nơi có tuyến cao tốc dài khoảng 17km đi qua, công tác GPMB được triển khai gắn với tuyên truyền, vận động và giải quyết những vấn đề cụ thể của từng hộ dân. Xã phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, tài sản trên đất; đồng thời thông tin về chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân nắm rõ và phối hợp thực hiện.

UBND xã Mường Lạn phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh thông tin về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đến người dân các bản Món Hà, Lao, Pí.

Đến thời điểm hiện tại hai điểm tái định cư Món Hà và Lịch Cang, xã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chi trả tiền tạm ứng cho các hộ dân thuộc diện GPMB. Cụ thể, đã chi trả tiền tạm ứng cho 74 hộ; còn 4 hộ chưa thực hiện do vướng mắc liên quan đến nhà ở, phần mái lấn chiếm diện tích đất đã giải phóng mặt bằng. Đối với tuyến chính, đơn vị tư vấn đã phối hợp đo đạc 490 hộ; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp kiểm đếm 153 hộ.

Ông Nguyễn Thế Trung, Chủ tịch UBND xã Mường Lạn, cho biết: “Xã đang phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị chuyên môn để đẩy nhanh đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất; đồng thời trực tiếp tuyên truyền, giải thích những nội dung người dân còn băn khoăn. Những trường hợp phát sinh vướng mắc về đất đai, tài sản được rà soát cụ thể, phối hợp tháo gỡ, không để ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các hộ dân”.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Mường Lạn đối thoại với người dân bản Lao về những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dựu án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1.

Tại xã Mường Phăng, công tác GPMB cũng đang được triển khai đồng bộ, tập trung vào các điểm tái định cư và phạm vi tuyến chính. Theo báo cáo đến ngày 12/11, hai điểm tái định cư bản Lọng Luông và bản Xôm đã bàn giao 100% mặt bằng, tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai thi công. Đối với tuyến cao tốc, địa phương đã đo đạc, xác minh nguồn gốc đất được 230/430 hộ dân và một tổ chức.

Gia đình ông Cầm Văn Ánh, bản Yên, xã Mường Phăng có hơn 2.000m² đất, gồm nhà ở cấp 4, đất ở liền kề, ao cá và ruộng, thuộc diện bị ảnh hưởng, phải di dời, bố trí tái định cư. Việc thu hồi đất tác động trực tiếp đến nơi ở và hoạt động sản xuất của gia đình. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, giải thích về chủ trương, chính sách bồi thường và phương án bố trí tái định cư, gia đình ông đã đồng ý với phương án bồi thường.

Ông Cầm Văn Ánh chia sẻ: “Đất đai, nhà cửa là tài sản gắn bó với gia đình, nên khi biết thuộc diện phải thu hồi, chúng tôi cũng có những băn khoăn. Tuy nhiên, được cán bộ Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh giải thích cụ thể về chủ trương, chính sách bồi thường và nơi ở mới, gia đình đã hiểu, đồng thuận với phương án. Chúng tôi mong khu tái định cư sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án”.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh phối hợp tuyên truyền vận động người dân bản Yên, xã Mường Phăng đồng thuận với phương án hỗ trợ bồi thường.

Dự án cao tốc Sơn La - Điện Biên - Cửa khẩu Tây Trang, giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 48,3km, đi qua 6 xã, phường của tỉnh Điện Biên, với tổng mức đầu tư 23.252 tỷ đồng. Đây là dự án giao thông có quy mô lớn, phạm vi GPMB rộng, liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản và sinh kế của nhiều hộ dân. Đòi hỏi sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh, đến ngày 12/11, công tác GPMB đã đạt được những kết quả bước đầu. Tại Mường Lạn đã hoàn thành kiểm đếm, xác minh và lập phương án đối với các hộ thuộc hai điểm tái định cư; Mường Phăng hoàn thành bàn giao mặt bằng hai điểm tái định cư. Tại phường Mường Thanh, công tác đo đạc, quy chủ mốc đã hoàn thành trên toàn bộ diện tích 31,81ha; đang xác minh, kiểm đếm và hoàn thiện phương án bồi thường.

UBND xã Mường Lạn, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh, tuyên truyền vận động nhân dân tạm ứng tiền đền bù GPMB sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Ông Ngô Cương Quyết, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên, cho biết: “Ban đã thành lập các tổ công tác theo địa bàn, trực tiếp phối hợp với chính quyền các xã, phường trong triển khai GPMB. Cán bộ của Ban cùng địa phương tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân kê khai, đo đạc, kiểm đếm và xác minh nguồn gốc đất; kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn phát sinh, bảo đảm thực hiện đúng quy định”.

Thời gian tới, các địa phương, cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ trong xác minh nguồn gốc đất, hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm, xây dựng và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, tập trung tháo gỡ những trường hợp có vướng mắc về thừa kế, chuyển nhượng, đất chồng lấn, tài sản và cây trồng trên đất theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.