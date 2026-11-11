Đồng thuận trong điều chỉnh địa giới Vườn quốc gia Cát Tiên

Một góc xã Cát Tiên 3, thuộc vùng lõi và vùng đệm của phân khu Cát Lộc (khu vực bảo vệ loài tê giác một sừng trước đây và bảo tồn hệ sinh thái rừng) nằm trong tổng thể Vườn quốc gia Cát Tiên

Tỷ lệ đồng thuận cao

Tại các địa bàn liên quan, người dân đã được thông tin, giải thích kỹ lưỡng và tham gia đóng góp ý kiến về phương án điều chỉnh phần diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Lâm Đồng về thành phố Đồng Nai quản lý. Trong đợt lấy ý kiến từ ngày 23 - 25/10/2026, sự đồng thuận được ghi nhận ở mức rất cao. Cụ thể, toàn tỉnh Lâm Đồng có 802.682/922.175 hộ tham gia (đạt 87,04%), với tỷ lệ đồng ý đạt 98,09%.

Thông tin trên báo Đồng Nai, tại thành phố này, số hộ tham gia đạt 96,83%, tỷ lệ đồng ý đạt 95,85%. Riêng xã Phước Sơn, địa bàn trực tiếp tiếp nhận phần diện tích điều chỉnh ghi nhận 98% hộ tham gia với toàn bộ phiếu hợp lệ đều thống nhất.

Bên cạnh tỷ lệ tán thành lớn, quá trình lấy ý kiến của người dân còn giúp chính quyền nhận diện những vấn đề thiết thực mà người dân quan tâm. Ông Nguyễn Đình Thi, người dân sinh sống tại xã Cát Tiên 2 cho biết, các hộ dân đều được nhận phiếu lấy ý kiến và cơ bản đều thống nhất với định hướng của Nhà nước. Tuy nhiên, theo ông, khi thực hiện điều chỉnh địa giới, các cơ quan chức năng cần quan tâm đặc biệt đến điều kiện sống của những hộ dân ở gần rừng, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số và các hộ đang tham gia nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng.

Ông cũng mong muốn các cấp, các ngành tính toán thấu đáo yếu tố khoảng cách địa lý, địa hình để người dân vùng đệm, vùng lõi thuận lợi hơn trong đi lại, tiếp cận các dịch vụ hành chính và phát triển kinh tế.

Cùng quan điểm, anh Phạm Minh Tuấn (xã Cát Tiên) kỳ vọng sau khi điều chỉnh, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục quan tâm thiết thực đến đời sống của cộng đồng gắn bó lâu đời với rừng.

Nhiều ý kiến từ cơ sở cũng đánh giá cao tính minh bạch trong công tác lấy ý kiến Nhân dân. Đồng thời, các hộ dân sinh sống ven sông Đồng Nai cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc phân định ranh giới cụ thể và những tác động có thể phát sinh đối với hoạt động sản xuất, canh tác, từ đó mong muốn cơ quan chức năng thông tin rõ ràng để yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.

Cùng với việc gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa, cộng đồng các dân tộc thiểu số vùng đệm Vườn quốc gia Cát Tiên thời gian qua cũng đồng hành tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

Điều chỉnh địa giới gắn với yêu cầu quản lý thống nhất

Vườn quốc gia Cát Tiên có diện tích rộng lớn, trải dài trên nhiều địa bàn. Do đó, công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ rừng đòi hỏi tính liên kết, đồng bộ cao trong tổ chức thực thi.

Nhằm thống nhất đầu mối quản lý, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 188/NQ-CP chuyển giao nguyên trạng Vườn quốc gia về UBND thành phố Đồng Nai. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2058/QĐ-TTg ngày 27/10/2026 chính thức xác lập bước chuyển quan trọng này. Lễ công bố đã được tổ chức tại Vườn quốc gia Cát Tiên vào ngày 6/11/2026.

Tại Lâm Đồng, chủ trương này đã được triển khai chặt chẽ qua quy trình các bước. Tại Hội nghị lần thứ 16 (22/10/2026) và lần thứ 17 (28/10/2026) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét tờ trình chuyển giao cùng kết quả lấy ý kiến Nhân dân.

Trong khi đó, việc điều chỉnh địa giới hành chính vẫn đang được thực hiện theo trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định.

Theo phương án đang được xem xét, phần diện tích 272,603 km² của Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc địa bàn Lâm Đồng (theo Quyết định số 1375/QĐ-BNN-TCLN ngày 1/4/2021) dự kiến được đưa vào đồng bộ trong không gian hành chính của thành phố Đồng Nai. Việc xác định rõ ràng phạm vi, ranh giới và trách nhiệm quản lý tạo cơ sở pháp lý vững chắc để tổ chức thực hiện thống nhất, hạn chế tối đa những vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý địa bàn, bảo vệ tài nguyên rừng và ổn định sinh hoạt của người dân.

Các chuyên gia quốc tế nghiên cứu đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh do Vườn quốc gia Cát Tiên cung cấp

Gắn kết quản lý nhà nước với quyền lợi người dân

Vườn quốc gia Cát Tiên là khu rừng đặc dụng có giá trị đặc biệt lớn về đa dạng sinh học cấp quốc tế. Nơi đây còn gắn bó máu thịt với đời sống của nhiều cộng đồng dân cư ở khu vực lân cận. Vì vậy, hiệu quả của việc sắp xếp không chỉ đo bằng việc hoàn tất thủ tục hay lập đầu mối quản lý mới, mà cốt lõi là công tác bảo tồn được nâng tầm đi đôi với bảo đảm đời sống người dân.

Những kiến nghị, phản hồi thiết thực của người dân về điều kiện sản xuất, sinh kế và các hoạt động gắn liền với không gian rừng cũng cần được các cấp, các ngành ghi nhận, tiếp thu và rà soát kỹ lưỡng trong quá trình triển khai thực tế.

Với diện tích rộng hơn 82.000 ha, Vườn quốc gia Cát Tiên vừa là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới, Di tích Quốc gia đặc biệt, vừa là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam gia nhập Danh lục Xanh toàn cầu của IUCN.