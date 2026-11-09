Đồng thuận tháo dỡ hàng quán lấn chiếm, trả lại không gian bãi biển Lăng Cô

Liên quan đến tình trạng hàng quán lấn chiếm không gian bãi biển Lăng Cô (xã Chân Mây - Lăng Cô, Tp.Huế) mà Người Đưa Tin đã phản ánh, ngày 8/11, ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô cho biết, hiện chính quyền địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân tháo dỡ các công trình vi phạm, từng bước trả lại không gian tự nhiên và lập lại trật tự tại các bãi tắm cộng đồng.

Theo đó, hiện có 4 hàng quán tại khu vực bãi biển Lăng Cô đang triển khai tháo dỡ. Trong đó, quán Bé Lài đã hoàn thành khoảng 99% khối lượng công việc, quán Huy Hoàng đạt khoảng 70% và dự kiến hoàn tất vào cuối tuần sau.

Tại quán Bé Ngọc, lực lượng chức năng huy động phương tiện cơ giới để phá dỡ các trụ bê tông, gờ chắn gây cản trở lối xuống biển. Các quán Ngọc Anh và Hương Biển cũng đang được triển khai giải tỏa, di dời theo kế hoạch.

Người dân tháo dỡ, dọn dẹp nhiều hàng quán lấn chiếm .

Để đẩy nhanh tiến độ, nhiều ngày qua, UBND xã Chân Mây – Lăng Cô đã tăng cường lực lượng dân quân, phối hợp hỗ trợ người dân trong quá trình tháo dỡ. Đối với những hạng mục có kết cấu kiên cố, địa phương kết hợp phương tiện cơ giới và nhân lực thủ công nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.

Trước đó, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành việc giải tỏa trong tháng 10, trên cơ sở các hộ kinh doanh cam kết tự tháo dỡ, di dời toàn bộ tài sản và vật kiến trúc trước ngày 31/10. Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn, nhiều công trình có hệ thống trụ bê tông và kết cấu xây dựng kiên cố nên quá trình tháo dỡ phát sinh khó khăn, phải kéo dài sang tháng 11.

Hình ảnh hàng quán lấn chiếm bãi biển Lăng Cô trước đó.

Liên quan đến việc xử lý tình trạng lấn chiếm này, như Người Đưa Tin đã đưa, trước khi triển khai tháo dỡ, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô đã tổ chức làm việc với các hộ kinh doanh tại những khu vực Bình An, Loan Lý và Đông Dương.

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng, ban chuyên môn đã thông tin về hiện trạng các công trình, hàng quán nằm trong hành lang bờ biển và trên các tuyến đường dẫn ra bãi tắm cộng đồng. Chính quyền địa phương cũng phân tích những quy định liên quan đến quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hành lang bảo vệ bờ biển và yêu cầu bảo đảm không gian công cộng phục vụ người dân, du khách.

Qua trao đổi, đa số hộ kinh doanh bày tỏ sự đồng thuận, cam kết tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng theo yêu cầu của địa phương. Đây được xem là yếu tố thuận lợi để quá trình giải tỏa được triển khai trên tinh thần hợp tác, hạn chế phát sinh vướng mắc.

Để tạo điều kiện cho người dân, UBND xã dự kiến hỗ trợ một phần phương tiện, trong đó có xe múc, phục vụ phá dỡ các hạng mục kiên cố và vận chuyển vật kiến trúc. Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các hộ hoàn thành việc tháo dỡ theo đúng tiến độ.

Theo ông Đinh Ngọc Hùng, việc giải tỏa không chỉ nhằm xử lý các công trình lấn chiếm mà còn hướng đến khôi phục cảnh quan, tạo diện mạo xanh, sạch, đẹp, thông thoáng cho các bãi tắm cộng đồng. Qua đó, bảo đảm không gian ven biển được sử dụng đúng mục đích, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, tắm biển của người dân và du khách.

Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô nhấn mạnh, sau khi hoàn thành công tác tháo dỡ, địa phương sẽ tăng cường quản lý, kiên quyết không để phát sinh hàng quán, công trình mới lấn chiếm hành lang bờ biển, các tuyến đường xuống bãi tắm và không gian công cộng.