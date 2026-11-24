Do trình độ dân trí không đồng đều, cuộc sống của người dân chủ yếu là làm ruộng, làm vườn nên việc tiếp cận các thông tin pháp luật còn nhiều hạn chế. Để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chung sức cùng bộ đội và chính quyền xây dựng địa bàn ổn định, phát triển, Đồn Biên phòng Tống Lê Chân chủ động lồng ghép nội dung phổ biến kiến thức pháp luật vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, cuộc họp ở địa phương hay trong những cuộc trò chuyện thân mật, gần gũi với bà con nhân dân; phối hợp triển khai nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tống Lê Chân tuyên truyền pháp luật cho nhân dân địa phương.

Trung tá Nguyễn Tấn Đạt, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tống Lê Chân cho biết: Bám sát đặc thù địa bàn và đặc điểm của đồng bào khu vực biên giới, cấp ủy, chỉ huy Đồn còn thực hiện tốt việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình trên khu vực biên giới và cử đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ ấp để nắm tình hình, làm cầu nối vững chắc và chỗ dựa tin cậy của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; giúp bà con hiểu rõ quyền lợi gắn liền với nghĩa vụ bảo vệ từng tấc đất biên cương, từ đó tin tưởng, nghe và làm theo bộ đội.

Theo đó, mỗi khi thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tống Lê Chân lại đến tận nhà ân cần, niềm nở, thân thiện hướng dẫn, tỉ mỉ giải thích rõ từng nội dung phù hợp với nhận thức và nhu cầu tiếp thu của bà con; kết hợp trao những món quà nhỏ để tăng cường tình cảm gắn kết. Đơn vị chủ động phối hợp với Công an xã Tân Hòa tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm ma túy; phối hợp với Ban CHQS xã triển khai mô hình “Hòm thư điện tử ẩn danh” để tiếp nhận thông tin tố giác, tin báo về tội phạm; tích cực thực hiện các chương trình, mô hình như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, “Mỗi tuần một địa chỉ”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”... Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã trao hàng trăm suất quà, học bổng, thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, người nghèo và trao con giống tạo sinh kế cho người có uy tín.

Theo đồng chí Lý Trung Đông, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa: Chính sự đồng hành bền bỉ và những sẻ chia, động viên cả về vật chất lẫn tinh thần của Đồn Biên phòng Tống Lê Chân đã vun đắp tình đoàn kết quân dân thêm keo sơn gắn bó. Nhờ vậy, bà con luôn đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ bộ đội, chung sức tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng vùng biên an toàn, no ấm.