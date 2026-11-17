Hơn 400 ngôi mộ đang được khẩn trương di dời, bảo đảm tiến độ thực hiện

Dự án Khu dân cư Tân Việt, phường Vạn Xuân.

Từ thấu hiểu đến chung tay

Trước yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Tân Việt tại phường Vạn Xuân (Dự án), thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, yêu cầu địa phương và các đơn vị liên quan rà soát từng trường hợp, làm rõ nguyên nhân vướng mắc để có phương án xử lý phù hợp. Cùng với đó, công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động được tăng cường nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, phấn đấu sớm hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ di dời các phần mộ theo quy định.

Rạng sáng 12-11, tại khu vực Nghĩa trang Đại Kim, phường Vạn Xuân, hàng trăm người dân cùng cán bộ chính quyền, lực lượng dân quân tự vệ và quân sự địa phương có mặt từ sớm, mỗi người một việc, chung tay di chuyển các phần mộ, phục vụ công tác GPMB Dự án. Công việc diễn ra khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm sự cẩn trọng, chu đáo. Từ khâu chuẩn bị, tổ chức di chuyển đến hỗ trợ các gia đình đều được phối hợp thực hiện chặt chẽ, thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất và những giá trị tâm linh của mỗi gia đình.

Chính quyền thường xuyên đồng hành, hỗ trợ người dân trong quá trình tổ chức di dời các phần mộ tại Nghĩa trang Đại Kim, phường Vạn Xuân.

Theo thống kê, có gần 400 ngôi mộ của 121 hộ gia đình thuộc diện phải di dời để phục vụ Dự án. Sau quá trình tuyên truyền, giải thích và vận động, chưa đầy 2 tuần, 100% số hộ dân trong phạm vi triển khai đã thống nhất, đồng thuận với chủ trương. Việc di chuyển các phần mộ được thực hiện với mục tiêu hoàn thành trước ngày 15-10 Âm lịch.

Ông Nguyễn Văn Kha, tổ dân phố Đại Kim, chia sẻ: Lãnh đạo các cấp đã quan tâm, chuẩn bị nơi an nghỉ mới cho những người đã khuất của các hộ dân tổ dân phố Đại Kim một cách chu đáo, đồng thời luôn lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân. Chính vì vậy, chúng tôi đồng thuận và nhất trí với chủ trương này.

Chị Tạ Thị Tiền, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường Vạn Xuân, cho biết: Lực lượng dân quân đã tham gia hỗ trợ tại Nghĩa trang được hai ngày. Mọi công việc đều diễn ra thuận lợi. Khi bà con có nhu cầu hỗ trợ, lực lượng dân quân luôn sẵn sàng phối hợp, giúp đỡ để bà con di chuyển phần mộ được thuận lợi, an toàn và nhanh chóng nhất.

Chu đáo nơi an nghỉ mới

Song song với việc tổ chức di dời tại Nghĩa trang Đại Kim, công tác chuẩn bị địa điểm an táng mới được chính quyền phường Vạn Xuân đặc biệt quan tâm. Tại khu vực nghĩa địa Đồng Sảnh, thuộc tổ dân phố Thanh Xuân Nam, hệ thống hạ tầng đã được cải tạo, chỉnh trang khang trang, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp nhận và bố trí các phần mộ di chuyển từ Nghĩa trang Đại Kim.

Ông Nguyễn Văn Lâm, tổ dân phố Đại Kim, phường Vạn Xuân, bày tỏ: Mỗi công đoạn đều được thực hiện cẩn trọng, chu đáo, thể hiện sự quan tâm của địa phương đối với nguyện vọng chính đáng của người dân.

Sự yên tâm của người dân là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm tiến độ di dời. Khi những băn khoăn được giải đáp, nguyện vọng chính đáng được quan tâm và nơi an nghỉ mới được chuẩn bị chu đáo, người dân không chỉ hiểu mà còn chủ động chia sẻ, ủng hộ chủ trương chung. Công tác GPMB vì thế từng bước chuyển từ nhiệm vụ của chính quyền thành sự chung sức của cộng đồng dân cư.

Thực tế tại phường Vạn Xuân cho thấy, đối với những dự án liên quan trực tiếp đến đất đai, tài sản và các yếu tố tâm linh, công tác GPMB không thể chỉ dựa vào các biện pháp hành chính. Muốn tạo được chuyển biến, điều quan trọng là phải giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách, cảm nhận được sự tôn trọng và thấy được quyền lợi chính đáng của mình được bảo đảm.

Nhận thức rõ điều đó, cấp ủy, chính quyền phường Vạn Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Cán bộ, đảng viên được phân công bám sát địa bàn, trực tiếp gặp gỡ từng hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách; đồng thời lắng nghe, nắm bắt và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng phát sinh trong quá trình thực hiện.

Việc di dời mộ được thực hiện khẩn trương, được người dân đồng thuận.

Các chế độ, chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ cũng được thông tin công khai, minh bạch, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình. Phương châm gần dân, sát dân, tôn trọng nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân được quán triệt trong từng khâu triển khai.

Ông Trần Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy phường Vạn Xuân cho biết: Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội đã vào cuộc quyết liệt, trực tiếp tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân và toàn thể nhân dân. Khi người dân đã hiểu, đồng thuận và ủng hộ chủ trương, các chế độ, chính sách của Nhà nước cũng được triển khai bảo đảm công khai, minh bạch. Điều đó đã tạo nên sự đồng thuận, ủng hộ rộng rãi trong nhân dân, góp phần tạo sức lan tỏa và tạo nên bước chuyển biến mạnh mẽ trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thực tiễn này cũng cho thấy, sự đồng thuận của nhân dân không tự nhiên hình thành mà được vun đắp từ những việc làm cụ thể, thiết thực và cách ứng xử thấu tình, đạt lý của chính quyền. Khi người dân được lắng nghe, tôn trọng và đồng hành, những vấn đề khó khăn, nhạy cảm trong GPMB cũng có thể từng bước được tháo gỡ, tạo nguồn lực để địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển.