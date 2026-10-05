Đồng thuận, nhất quán, đột phá hiện thực hóa các quyết sách chiến lược

Trung tâm dịch vụ hành chính công xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Nhận diện trúng, có giải pháp đúng và tổ chức thực hiện quyết liệt, Trung ương và cấp ủy các cấp đã nhanh chóng biến ý chí, quyết sách thành hành động, đột phá trong giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông mọi nguồn lực phát triển đất nước.

Bài 1: Kiện toàn tổ chức, siết chặt kỷ cương

Quán triệt yêu cầu xuyên suốt là “lựa chọn đúng-triển khai nhanh-làm đến nơi đến chốn-đo lường bằng kết quả”, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV đã được triển khai khẩn trương, quyết liệt. Ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ, nhiều quyết sách chiến lược đã nhanh chóng được hiện thực hóa. Tổ chức thực hiện được xác định là thước đo năng lực lãnh đạo.

Qua các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, Trung ương và Bộ Chính trị đã ban hành hệ thống quyết sách toàn diện, đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ và trong giai đoạn mới; vừa đáp ứng những yêu cầu trước mắt, đồng thời định hướng phát triển lâu dài của đất nước. Trong đó, các quyết sách về xây dựng Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực lãnh đạo được xem là nền tảng để chuyển mạnh sang hành động, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển.

Bám sát thực tiễn, phát triển để ổn định

Lần đầu tiên trong một văn kiện Đại hội Đảng, Chương trình hành động đã lượng hóa, cụ thể hóa và thể hiện sinh động, rõ ràng 12 nhóm nhiệm vụ chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Các phụ lục thể hiện rõ 30 chỉ tiêu chủ yếu của cả nước, 38 chỉ tiêu của các ngành, lĩnh vực, địa phương và 272 nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng, chiến lược giai đoạn 2026-2030. Trong 3 đột phá chiến lược, thể chế và thực thi được xác định là nền tảng. Cùng với nâng cao chất lượng chính sách là yêu cầu tăng cường kỷ luật thực thi, bảo đảm mọi chủ trương đều có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát việc thực hiện.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều cán bộ, đảng viên ghi nhận sự đổi mới quyết liệt của Trung ương khi ban hành các nghị quyết đã đồng thời ban hành ngay chương trình hành động và kế hoạch thực hiện. Các nghị quyết vừa được ký ban hành ngày hôm trước, hội nghị học tập, quán triệt, triển khai được tổ chức ngay ngày hôm sau. Trung ương khẩn trương, địa phương không thể chậm trễ, chần chừ.

Như chiều 7/2, ngay sau khi kết thúc hội nghị của Trung ương, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 1.605 điểm cầu với hơn 1,66 triệu cán bộ, đảng viên tham dự. Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội thể hiện rõ quyết tâm chuyển từ tư duy “triển khai nghị quyết” sang “biến nghị quyết thành kết quả cụ thể, đo đếm được”, lấy chuyển biến rõ rệt trong đời sống kinh tế-xã hội và chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm thước đo.

Từ cách làm quyết liệt, khẩn trương trong tổ chức thực hiện, yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức hành động càng trở nên cấp thiết. Truyền đạt và trao đổi với học viên tham gia Chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Đây là thời điểm phải vừa kiên định, kế thừa, vừa đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hành động để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Điểm mới nổi bật trong tư duy phát triển là đặt phát triển, ổn định và bảo vệ Tổ quốc trong một chỉnh thể thống nhất.

Phương châm phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển và không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân được quán triệt trong từng mục tiêu, nhiệm vụ. Sau một năm triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV đã thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, bất cập về thể chế, phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, về sắp xếp, bố trí, chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyển đổi số và năng lực tổ chức thực hiện. Kết luận số 76-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV được ban hành cùng với Kế hoạch số 06-KH/TW của Bộ Chính trị, xác định 72 nhóm nhiệm vụ chi tiết, phân công trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị chủ trì và lộ trình thực hiện.

Các cán bộ xã Lũng Nặm (Cao Bằng), phường Cẩm Phả (thành phố Quảng Ninh), xã An Nhơn Tây (Thành phố Hồ Chí Minh) có chung nhận xét rằng, Kết luận số 76 với yêu cầu “Trung ương kiến tạo, tỉnh điều phối, xã thực thi” sẽ phát huy tính chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở. Nhiều cán bộ cơ sở ghi nhận việc xác lập vị thế cấp tỉnh là trung tâm trong quản trị và điều phối thực thi, cấp xã là tuyến đầu của quản trị công là đổi mới từ nhận thức đến hành động.

Đồng chí Nông Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lũng Nặm tin tưởng điều này sẽ khắc phục tình trạng thụ động, đùn đẩy của cán bộ cơ sở, hạn chế việc “khoán trắng” cho cơ sở, né tránh nhiệm vụ của cán bộ sở, ngành.

Thực tiễn vận hành mô hình mới cũng cho thấy, tư duy kiến tạo phát triển đòi hỏi phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh để đáp ứng nhiệm vụ thực tế. Trung ương xác định các nhiệm vụ phải triển khai trong nhiệm kỳ là rất lớn, rất khó, chưa có tiền lệ nên trong quá trình tổ chức thực hiện, những vấn đề mới phát sinh phải được nhận diện, tháo gỡ và xử lý kịp thời. Do đó, thực tiễn trở thành căn cứ quan trọng để chuyển đổi trạng thái từ tập trung quản lý sang kiến tạo phát triển.

Nhằm bảo đảm thống nhất với mô hình tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp, tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về mô hình tổ chức đảng trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 về thi hành Điều lệ Đảng, trên cơ sở sửa đổi, bổ sung Quy định 20-QĐ/TW ngày 8/4/2026. Các quy định dù mới ban hành nhưng thực tiễn phát sinh vướng mắc đã được kịp thời điều chỉnh, sửa đổi là biểu hiện sinh động của tính cách mạng sâu sắc trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, tổ chức quyền lực nhà nước và quản trị quốc gia.

Xác lập nguyên tắc và chuẩn mực hành động

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ yêu cầu: Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng không làm thay đổi bản chất, nguyên tắc và phương thức lãnh đạo cơ bản của Đảng, mà làm cho sự lãnh đạo ngày càng đúng, trúng, khoa học, dân chủ, sâu sát và hiệu quả hơn. Năng lực tổ chức thực hiện phải là bộ phận cấu thành chất lượng lãnh đạo, cầm quyền.

Tại Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đã thống nhất cao về 13 nội dung trong chỉnh thể thống nhất giữa xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trước mắt và lâu dài, giữa quyết tâm, mục tiêu chính trị và điều kiện thực hiện. Điểm mới đã được thể hiện ở từng quyết sách và phương pháp lãnh đạo, xác định rõ nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, người chịu trách nhiệm.

Đông đảo cán bộ, đảng viên ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm của Trung ương với phương châm tổ chức thực hiện không chỉ là công việc của hệ thống chính trị, mà phải trở thành hành động của toàn dân. Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, xác lập nguyên tắc gắn công tác tư tưởng với toàn bộ quá trình xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Kết quả thực hiện nghị quyết này không đo bằng số hội nghị đã tổ chức, số văn bản đã ban hành, mà đo bằng ba điều cụ thể là người dân được tiếp cận thông tin đúng, sớm, đủ; những bức xúc ở cơ sở được phát hiện và giải quyết ngay từ nơi phát sinh; niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ được bồi đắp.

Từ thực tiễn cơ sở, đồng chí Nguyễn Ngọc Túy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa chia sẻ: Trung ương xác định gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và giải quyết kịp thời các vấn đề thiết thực ngay tại cơ sở chính là thực hành phương châm “dân là gốc”. Niềm tin và sự đồng thuận của Nhân dân là thước đo cao nhất, người dân từ đối tượng tiếp nhận trở thành chủ thể trung tâm của công tác tư tưởng.

Để sự đồng thuận trở thành nguồn lực được phát huy trong thực tiễn, mỗi cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu biến nhận thức và niềm tin thành hành động cụ thể, tạo chuyển biến từ chủ trương đến kết quả. Đề cao tính hành động, thúc đẩy việc tổ chức thực hiện, quán triệt phương châm mọi việc phải có người chịu trách nhiệm đến cùng, kiên quyết xử lý trì trệ, né tránh, Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới, đã cụ thể hóa nhận thức, bản lĩnh chính trị, sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, thành chuẩn mực hành động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Hiệu quả từ việc cán bộ dám làm, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn ở cơ sở sẽ là minh chứng sinh động, thuyết phục cho hiệu quả của công tác tư tưởng. Kết hợp chặt chẽ giữa đổi mới tư duy với hoàn thiện cơ chế hành động, bảo vệ cán bộ dám hành động vì lợi ích chung và siết chặt kỷ luật kỷ cương sẽ kiến tạo động lực phát triển.

Nghị quyết số 24 với việc thiết lập khung hành động chuẩn mực, được kỳ vọng sẽ giải phóng sức sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên, biến tinh thần dám nghĩ, dám làm trở thành năng lực cốt lõi của hệ thống chính trị. Khi cán bộ được bảo vệ và khuyến khích dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, các cấp ủy, tổ chức đảng sẽ xây dựng môi trường làm việc dân chủ, cởi mở, tôn trọng các ý kiến phản biện sáng tạo, đột phá. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định để chuyển hóa sức mạnh tư tưởng thành kết quả thực chất, hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

(Còn nữa)