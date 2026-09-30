Đồng thuận mở đường cho dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân vận chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh.

Con đường nhỏ dẫn vào nhà chị Phan Thị Thắm, tiếng máy san gạt vọng lại từ nhiều phía. Xung quanh căn nhà cấp 4 của chị nhiều hộ đã di chuyển, để lại những khoảng đất đang được san lấp. Xen trong tiếng máy là tiếng gọi nhau khiêng đồ, tháo mái, chuyển vật liệu.

Bên hiên căn nhà cũ, chị Thắm đang cưa một đoạn tre; chị bảo sẽ mang sang căn nhà vừa thuê ngoài mặt đường để làm chốt cho cánh cửa phía sau chưa khóa chắc chắn. Máy may, quần áo và những đồ dùng nhỏ đã được chuyển dần sang nơi ở tạm; phần còn lại chờ các lực lượng hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển.

Chị Phan Thị Thắm sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị ổn định cuộc sống sau khi bàn giao mặt bằng.

Chị Thắm quê Thái Bình, theo cha mẹ lên Điện Biên từ nhỏ. Năm 1993, sau khi xây dựng gia đình chị về sinh sống trên mảnh đất khoảng 270m² được bố mẹ để lại. Những năm đầu, nơi đây còn thấp trũng, mỗi trận mưa lớn nước lại tràn từ sân vào nhà; có lúc chiếc giường là chỗ cao nhất để chị ngồi chờ nước rút. Đến năm 2010, chị mới xây được căn nhà cấp 4 chắc chắn, nâng nền cao.

Hơn 30 năm, từ khoảng đất còn hoang sơ, chị gây dựng thành khu vườn có xoài, bơ, nhãn, mít và một ao cá. Có những cây chị tự tay gieo từ hạt, chăm đến ngày cho quả. Vì vậy, việc chuyển đi khiến chị có nhiều tâm tư. Chị Thắm là mẹ đơn thân, người con trai duy nhất đi làm ăn xa nên việc chuẩn bị di dời chị phải tự thu xếp. Nhưng khi được chính quyền thông báo các lực lượng sẽ trực tiếp hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển tài sản đến nơi ở tạm, chị đã phần nào yên tâm.

Gia đình chị đã được bố trí đất tái định cư, dự kiến sau Tết này sẽ xây dựng ngôi nhà mới cách nơi ở hiện tại gần 1km. Chị Thắm chia sẻ, khu đất đã nằm trong phạm vi quy hoạch thực hiện dự án, nên nếu tiếp tục ở lại thì việc đầu tư, xây dựng nhà ở kiên cố lâu dài cũng không còn phù hợp. Trên cơ sở quyền lợi được bảo đảm và có nơi tái định cư, chị đồng thuận bàn giao mặt bằng, mong sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Cách nhà chị Thắm không xa, gia đình ông Đỗ Vũ Quang (75 tuổi), cũng đang thu xếp nơi ở đã gắn bó từ năm 1978. Gần nửa thế kỷ, các con ông sinh ra, lớn lên từ mảnh đất này. Toàn bộ diện tích của gia đình thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng nên việc chuyển đi khiến ông bà nhiều tâm tư.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Điện Biên Phủ thăm hỏi, động viên gia đình ông Đỗ Vũ Quang và các lực lượng đang hỗ trợ di dời, bàn giao mặt bằng.

Trong ngày các lực lượng đến hỗ trợ, ông Quang ở căn nhà thuê để tiếp nhận, sắp xếp đồ đạc chuyển tới. Bà Đặng Thị Chuốt, vợ ông ở lại nhà cũ cùng với lực lượng địa phương đóng gói đồ đạc để các lực lượng vận chuyển đến giúp. Ông Đỗ Vũ Quang cho biết, điều gia đình mong muốn là khu tái định cư sớm có đầy đủ điện, nước, hệ thống thoát nước để thuận lợi ổn định cuộc sống.

Tại tổ dân phố Him Lam, gia đình bà Lương Thị Đợi (64 tuổi) cũng đang chuẩn bị bàn giao mặt bằng. Bà cẩn thận gói riêng những bằng khen, giấy khen, Huy hiệu Đảng cùng các kỷ vật của gia đình. Mỗi món đồ gợi nhắc một chặng đời gắn bó với nơi ở cũ.

Bà Lương Thị Đợi cẩn thận thu xếp bằng khen, giấy khen và những kỷ vật trước khi chuyển đến nơi ở mới.

Trong hai ngày nghỉ cuối tuần 26 và 27/9, phường Điện Biên Phủ huy động lực lượng quân sự, công an, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ nhà cửa, vận chuyển tài sản.

Cùng tham gia có cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên. Ngày 28/9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục huy động 65 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ người dân. Tại khu vực giải phóng mặt bằng, các lực lượng chia thành từng nhóm, người tháo mái, tháo cửa, người chuyển vật liệu, khiêng đồ lên xe. Những phần việc nặng được ưu tiên hỗ trợ các gia đình neo người, người cao tuổi hoặc gặp khó khăn trong việc tự di chuyển tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tháo dỡ các hạng mục nhà ở tại khu vực giải phóng mặt bằng.

Thượng tá Nguyễn Văn Lượng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Điện Biên Phủ cho biết, lực lượng được bố trí theo từng hộ, từng phần việc cụ thể, tập trung hỗ trợ tháo dỡ, vận chuyển tài sản an toàn, giúp người dân giảm bớt khó khăn và chủ động bàn giao mặt bằng theo kế hoạch.

Theo hồ sơ được phê duyệt, dự án gồm san đắp mặt bằng, hệ thống giao thông ngoại tuyến dài khoảng 1,2km và hệ thống thoát nước mặt. Diện tích thu hồi thực hiện dự án khoảng 13,58ha. Sau đo đạc, quy chủ, xác định có 230 hộ gia đình, cá nhân và 6 tổ chức bị ảnh hưởng; công tác khảo sát, đo đạc, kiểm đếm đã hoàn thành.

Vừa hoàn tất thủ tục ký xác nhận phương án bồi thường, ông Đỗ Quốc Quân chia sẻ sự đồng thuận cao với chủ trương chung, đồng thời bày tỏ niềm tin vào bước chuyển mình của địa phương: "Gia đình tôi sẵn sàng bàn giao mặt bằng để dự án sớm được triển khai. Tôi mong công trình khi hoàn thành sẽ phát huy tối đa hiệu quả, trở thành điểm nhấn hạ tầng hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu luyện tập thể thao và nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong hạ tầng khu tái định cư sớm đồng bộ kỹ thuật để bà con yên tâm an cư lạc nghiệp, cùng chung tay xây dựng diện mạo đô thị Điện Biên Phủ ngày càng văn minh."

Cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự cùng người dân di chuyển cây cối, tháo dỡ, vận chuyển vật liệu, góp phần giảm bớt khó khăn trong quá trình bàn giao mặt bằng.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Điện Biên Phủ nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng phải đặt quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Địa phương tập trung tuyên truyền, đối thoại, giải thích rõ chính sách, đồng thời huy động các lực lượng trực tiếp hỗ trợ người dân tháo dỡ, di chuyển tài sản. Khi người dân hiểu rõ chủ trương, quyền lợi được bảo đảm và khó khăn được chia sẻ kịp thời, sự đồng thuận sẽ trở thành động lực quan trọng để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tính đến chiều ngày 28/9, đã có 92 hộ gia đình, cá nhân nhận tiền và bàn giao mặt bằng, tổng giá trị hơn 81,6 tỷ đồng; 6/6 tổ chức đã bàn giao đất. Tổng diện tích bàn giao cho đơn vị thi công khoảng 7,3ha. Công tác tái định cư được triển khai song song. 107 hộ đã bốc thăm, trong đó 98 hộ đã được bàn giao đất ngoài thực địa. Kết quả đó cho thấy sự đồng thuận của người dân đang góp phần thúc đẩy giải phóng mặt bằng. Khi quyền lợi được bảo đảm, những băn khoăn được lắng nghe và người dân nhận được sự hỗ trợ thiết thực trong quá trình di dời, mỗi phần mặt bằng được bàn giao sẽ tạo thêm điều kiện để công trình tiếp tục triển khai, đồng thời giúp các gia đình sớm ổn định cuộc sống tại khu tái định cư, góp phần hoàn thiện hạ tầng, chỉnh trang đô thị và phục vụ mục tiêu phát triển chung của tỉnh.