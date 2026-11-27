Gia đình chị Mùa Thị Phếnh, bản Hang Hóc, xã Chiềng Hặc có sân bóng nhân tạo được đầu tư 400 triệu đồng, vườn cây ăn quả và nhà ở thuộc diện dự kiến thu hồi phục vụ Dự án đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (Dự án). Đây đều là những tài sản gia đình tích góp, đầu tư qua nhiều năm. Dù chịu ảnh hưởng trực tiếp, gia đình chị vẫn đồng tình với chủ trương xây dựng tuyến cao tốc, kỳ vọng công trình sẽ tạo thuận lợi cho giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế. Chị Mùa Thị Phếnh, bản Hang Hóc, xã Chiềng Hặc, chia sẻ: Khi có chủ trương làm đường cao tốc, gia đình tôi rất phấn khởi. Chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm, thực hiện bồi thường thỏa đáng để gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo xã Chiềng Hặc kiểm tra diện tích nằm trong diện thu hồi, giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên.

Tại bản Hang Hóc, tuyến cao tốc dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 70 hộ dân, phần lớn có sinh kế dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, công tác rà soát hiện trạng, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất và thực hiện chính sách bồi thường theo quy định được người dân đặc biệt quan tâm. Ngay sau khi có chủ trương triển khai dự án, Ban Công tác Mặt trận bản đã phối hợp tổ chức họp, tuyên truyền đến từng hộ, giúp người dân nắm rõ thông tin, hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của Dự án.

Ông Vàng Lao Lồng, Trưởng ban Công tác Mặt trận bản Hang Hóc, thông tin: Bản có 140 hộ dân, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Ngay khi có chủ trương xây dựng tuyến cao tốc, bản đã tổ chức họp, tuyên truyền đến từng hộ gia đình. Qua đó, người dân nắm rõ thông tin và đồng thuận với chủ trương của Nhà nước. Bà con mong muốn dự án sớm được triển khai, tạo thuận lợi cho giao thương, vận chuyển nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Lãnh đạo xã Chiềng Hặc gặp gỡ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án tại bản Hang Hóc.

Trên cơ sở sự đồng thuận của người dân, xã Chiềng Hặc đang tập trung rà soát, chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Theo thống kê, tuyến cao tốc đi qua địa bàn 7 bản, với chiều dài hơn 20 km, dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 540 hộ dân và tổ chức, tổng diện tích đất khoảng 230 ha. Từ tháng 6/2026, xã Chiềng Hặc đã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Dự án. Địa phương đã rà soát, dự kiến 9 vị trí bãi đổ thải với tổng diện tích khoảng 58 ha. Qua khảo sát, có khoảng 60 hộ dân có nhu cầu bố trí tái định cư tại 3 vị trí, gồm: 2 điểm xen ghép và 1 điểm tập trung. Các phương án bố trí tái định cư đã được xã tổ chức lấy ý kiến, cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân. Hiện nay, các vị trí dự kiến tái định cư đã được giải phóng mặt bằng, sẵn sàng triển khai các bước tiếp theo.

Bản đồ vệ tinh khu vực có công trình Dự án cao tốc đường bộ Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên qua địa phận xã Chiềng Hặc.

Ông Cao Xuân Dũng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Hặc cho biết: Xã tiếp tục thành lập các tổ công tác, phối hợp với cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm đếm cụ thể tại từng bản, từng hộ, triển khai các bước giải phóng mặt bằng theo quy định. Trong quá trình thực hiện, địa phương chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, tập trung xác minh nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản, hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư, tạo điều kiện để các hộ sớm ổn định đời sống, sản xuất.

Khu tái định cư tập trung tại bản Hang Hóc đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, hiện đơn vị thi công đang triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án.

Người dân xã Chiềng Hặc kỳ vọng, khi hoàn thành, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí vận chuyển nông sản, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo điều kiện thu hút đầu tư. Sự đồng thuận của nhân dân cùng với việc chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng là yếu tố quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, tạo sự thống nhất ngay từ cơ sở sẽ góp phần đưa công trình sớm được triển khai, mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La và khu vực Tây Bắc.