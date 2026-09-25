Đồng thuận giải phóng mặt bằng dự án sân bay Gia Bình

Công trường thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án

Tại phường Gia Bình, ngày 30/8, địa phương đã bàn giao khu dân cư cuối cùng tại phường trong vùng dự án hoàn thành di dời, bàn giao mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai dự án trọng điểm quốc gia.

Theo ông Lương Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Gia Bình, thành phố Bắc Ninh cho biết, Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình là dự án trọng điểm quốc gia có tổng diện tích khoảng 1.960 ha; riêng phường Gia Bình chịu ảnh hưởng khoảng 857,43 ha, (bao gồm 124,7 ha giai đoạn 1); diện tích thực hiện giai đoạn 2 trên địa bàn phường khoảng 732,74 ha ở 15/23 thôn, gần 2.500 hộ gia đình phải di dời tái định cư (trong đó có 6 thôn phải di dời toàn bộ), gần 5.000 ngôi mộ, cùng nhiều công trình tâm linh (đình, chùa, nhà thờ họ, 1 nhà thờ công giáo…).

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Đảng ủy phường Gia Bình đã tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng. Các tổ công tác trực tiếp xuống từng hộ dân tuyên truyền, vận động, đối thoại, hỗ trợ di chuyển, giải quyết đơn thư, bảo đảm an ninh trật tự. Cán bộ từ phường đến thôn đã làm việc không kể ngày nghỉ, ngày lễ; có thời điểm hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng hỗ trợ làm việc liên tục từ sáng sớm đến đêm khuya, nhiều tháng gần như không có ngày nghỉ trong nhiều tháng liền để bám cơ sở, đồng hành cùng nhân dân.

Nhờ vậy, chỉ trong 35 ngày, phường đã hoàn thành di chuyển 3.439 ngôi mộ của 914 hộ gia đình trong ranh sân bay (đạt 100%), đồng thời di chuyển thêm khoảng 1.400 ngôi mộ thuộc các dự án liên quan và 233 ngôi mộ vô chủ - một kết quả chưa từng có.

Tiếp đó, đáp ứng yêu cầu di dời nhanh các hộ dân trong phạm vi khu vực có các công trình phục vụ APEC 2027 của vùng dự án, chỉ trong 38 ngày phường đã hoàn thành di chuyển hơn 1.400 hộ dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ.

Để làm được điều đó, theo Chủ tịch UBND phường Gia Bình Lương Trung Hậu, ngay từ tháng 12/2025, địa phương đã phối hợp rà soát hồ sơ, số liệu đất đai; tổ chức kê khai, kiểm đếm, lập và công khai các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Cùng với công tác bồi thường, hỗ trợ, phường Gia Bình tập trung tuyên truyền, vận động người dân chủ động di chuyển, tháo dỡ nhà cửa, tài sản để bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2026.

Nhằm hỗ trợ người dân di dời nhà cửa, tài sản đến nơi tạm cư, phường đã phối hợp với các lực lượng, tổ chức như Đoàn Thanh niên, Quân đội, Công an và lực lượng quân sự huy động hàng chục nghìn lượt người trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 8/2026 tham gia hỗ trợ.

Sự phối hợp của các lực lượng đã góp phần giúp người dân tháo dỡ, vận chuyển tài sản, từng bước ổn định nơi ở, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai dự án.

Ông Nguyễn Văn Kim, Tổ dân phố Xuân Lâm, phường Gia Bình cho biết, phát huy vai trò đảng viên trong tổ dân phố, ông đã tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, họ hàng và người dân trong tổ dân phố hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương và người dân.

"Vì vậy, mỗi gia đình cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thuận với chủ trương chung, chủ động di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi cũng mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm, giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của người dân, nhất là các chính sách hỗ trợ, tái định cư, để bà con sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng được bảo đảm, bàn giao kịp thời cho chủ đầu tư”, ông Kim chia sẻ.

Sớm ổn định cuộc sống cho người dân

Tại phường Lương Tài, địa phương có hơn 1.000 ha diện tích vào Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan của 3.591 hộ gia đình, cá nhân; tổng số mộ cần di chuyển là 7.917 ngôi; trong đó, diện tích đất ở cần thu hồi là 99,4 ha, đất trồng lúa là 529,1 ha, đất nông nghiệp khác là 160,2 ha, còn lại là đất chuyên dùng 224 ha. Địa phương đang tích cực triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, phường Lương Tài đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng đối với đất nông nghiệp, đất công ích, đất trang trại và cơ bản xong phần mộ. Đáng chú ý, Lương Tài đã di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi tạm cư để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Theo ông Phùng Đức Luân, Chủ tịch UBND phường Lương Tài, ngành chức năng đang tích cực phối hợp với các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương thực hiện các bước để công khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, phường đã tổ chức bốc thăm vị trí đất tái định cư, đất giao có thu tiền sử dụng đất cho 591/664 hộ dân có đất bị thu hồi; hỗ trợ người dân chỗ tạm cư và di chuyển tài sản cho người dân khu Tử Nê, Tân Lãng hoàn thành trước 30/8/2026; Phấn đấu bàn giao mặt bằng các khu dân cư thuộc tổ dân phố Bà Khê, Phú Văn vào cuối tháng 9/2026.

Ông Nguyễn Xuân Lãm, khu dân cư Phú Dưới, phường Lương Tài là một trong những hộ tiên phong chủ động di chuyển tài sản, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân. Gia đình có tổng diện tích 575 m², trong đó 300 m² đất ở; trong khi chờ phương án được hoàn thiện, gia đình ông đã thuê nhà tại phường Nhân Thắng với chi phí 8 triệu đồng/tháng và đang tích cực di chuyển tài sản. Ông Lãm cam kết bàn giao mặt bằng theo đúng quy định. Tuy nhiên, ông cũng mong muốn chủ đầu tư sớm hoàn thành, bàn giao khu tái định cư để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Cùng chung ý kiến, ông Nguyễn Văn Dùng, người dân khu dân cư Đỗ Xá, phường Gia Bình cho biết: Gia đình ông có 349 m² đất ở và một ngôi nhà hai tầng. Trong quá trình thực hiện dự án, gia đình đã được các đồng chí lãnh đạo phường, tổ dân phố tuyên truyền về ý nghĩa của Dự án Cảng hàng không quốc gia. Gia đình ông rất ủng hộ chủ trương nên chủ động di dời tài sản sớm bàn giao cho chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Dùng cho biết, gia đình ông hiện có 3 cặp vợ chồng, tổng cộng 12 nhân khẩu cùng sinh sống trên một thửa đất. Vì vậy, ông mong muốn chính quyền các cấp quan tâm, xem xét việc bố trí đất tái định cư phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Đồng thời, đề nghị chính quyền và nhà đầu tư quan tâm hơn đến các chính sách hỗ trợ người dân di dời, bởi nhiều hộ phải thuê nhà ở xa, chi phí cao, gặp không ít khó khăn trong quá trình ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các lực lượng và tinh thần đồng thuận của người dân, công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được triển khai theo kế hoạch. Đây là cơ sở để thành phố Bắc Ninh tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tại các khu dân cư còn lại, hướng tới hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ giai đoạn 2 Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án thành phần trước ngày 30/12/2026.