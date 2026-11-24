Chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất chi trả và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai Khu trung tâm dịch vụ Đá Trắng, mở rộng không gian thương mại, dịch vụ và chỉnh trang đô thị.

Doanh nghiệp sẵn sàng di dời

Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ngày 26-1-1999 với diện tích 16,7 ha. Tiền thân là Khu tiểu thủ công nghiệp Đá Trắng thuộc thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn (tỉnh Bình Định cũ), nơi đây từng góp phần phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Hiện cụm công nghiệp có 48 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động trên diện tích khoảng 8,29 ha, với các ngành nghề như sản xuất nhang, tái chế kim loại, thu mua phế liệu, xay nhựa, sản xuất ống nhựa, bao bì, sửa chữa ô tô và sơ chế nông sản.

Sau hơn 25 năm hoạt động, cùng với quá trình đô thị hóa, cụm công nghiệp đã bộc lộ nhiều bất cập về quy hoạch và môi trường. Một số cơ sở có hoạt động sản xuất tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm; tình trạng tập kết nguyên vật liệu, phế liệu lấn chiếm lòng đường, lề đường, cùng bụi, khí thải, nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất đã ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận.

Sau hơn 25 năm hoạt động, Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng bộc lộ nhiều bất cập về hạ tầng và môi trường. Ảnh: H.P

Trước thực trạng này, ngày 4-2-2025, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND phê duyệt Đề án di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng.

Ngày 22-8-2026, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 3615/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm dịch vụ Đá Trắng.

Gắn bó gần 30 năm tại đây, Công ty TNHH Huỳnh Lưu Ngãi chuyên sản xuất bột nhang, tạo việc làm cho 25 lao động. Công ty được phê duyệt bồi thường, hỗ trợ gần 9 tỷ đồng đối với 2 nhà xưởng có tổng diện tích gần 4.000 m². Khoản kinh phí này tạo điều kiện để công ty thuê đất, đầu tư cơ sở sản xuất mới tại Cụm công nghiệp Tân Đức giai đoạn 2.

Ông Huỳnh Tiến Dũng - Giám đốc công ty - cho biết, đơn vị đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước. “Mức bồi thường, hỗ trợ phù hợp, việc thực hiện rõ ràng nên công ty hoàn toàn chấp thuận” - ông Dũng chia sẻ.

Tương tự, Công ty Thương nghiệp Tổng hợp Dịch vụ Đào Vân được bồi thường, hỗ trợ hơn 2,7 tỷ đồng đối với gần 670 m² nhà xưởng. Dù hoạt động sản xuất ổn định, tạo việc làm cho 15 lao động, công ty vẫn đồng thuận di dời và đã ký hợp đồng thuê đất tại địa điểm mới.

Theo ông Nguyễn Hồng Vân - Giám đốc công ty, nhà xưởng đã hoạt động gần 30 năm, ít nhiều ảnh hưởng đến người dân xung quanh. “Việc di dời là cần thiết, vừa tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất hoạt động tại địa điểm phù hợp, vừa đáp ứng yêu cầu mở rộng không gian dân cư, phát triển đô thị” - ông Vân bày tỏ.

Đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng

Thực hiện đề án di dời, UBND phường An Nhơn phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm đếm hiện trạng, xác minh nguồn gốc đất đai, tài sản; đồng thời tổ chức thẩm định giá trị di dời máy móc, thiết bị để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Theo UBND phường An Nhơn, đến ngày 19-11-2026, cơ quan chức năng đã phê duyệt 6 đợt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 186 tỷ đồng, tương ứng diện tích thu hồi gần 8,22 ha, đạt 99,1% kế hoạch.

Một góc Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng - nơi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuộc diện vận động di dời đến địa điểm phù hợp. Ảnh: H.P

Cụm công nghiệp Tân Đức giai đoạn 2, quy mô 19 ha (ở khu vực xã Nhơn Mỹ cũ), đang được đẩy nhanh đầu tư hạ tầng để tiếp nhận doanh nghiệp di dời từ Cụm công nghiệp Gò Đá Trắng. Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ đã được phê duyệt cho 239/239 hộ dân với tổng kinh phí gần 57,6 tỷ đồng; trong đó 238 hộ đồng thuận, còn 1 hộ chưa thống nhất về nguồn gốc sử dụng đất. Công tác giải phóng mặt bằng đạt 17,3/17,4 ha (99,4% kế hoạch), đã bàn giao cho nhà đầu tư 15,56 ha (89,4% kế hoạch).

Trong tổng số 59 trường hợp thuộc diện di dời (bao gồm các đơn vị có nhiều cơ sở sản xuất), đã có 52 trường hợp đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ.

Địa phương đã chi trả cho 39 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với tổng kinh phí 118 tỷ đồng; các trường hợp còn lại đang tiếp tục được giải quyết, chi trả.

Bên cạnh đó, có 39 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đăng ký di dời, thuê đất tại Cụm công nghiệp Tân Đức (phần mở rộng), với tổng diện tích dự kiến khoảng 12 ha.

Ông Nguyễn Hùng Tân - Chủ tịch UBND phường An Nhơn - cho biết, địa phương đang tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến đất đai, tài sản; phấn đấu hoàn thành phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ còn lại trước ngày 30-11-2026 và chi trả toàn bộ kinh phí trong năm nay.

“Sự đồng thuận của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất là điều kiện thuận lợi để địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất phát triển thương mại, dịch vụ.

Đối với những trường hợp còn vướng mắc, phường tiếp tục đối thoại, vận động, giải quyết theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp” - ông Tân cho biết.