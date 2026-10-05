Đồng thuận đẩy nhanh Dự án Khu công nghiệp Thượng Đình

Trung tâm Quỹ đất Khu vực IV đang thực hiện kiểm đếm tại xóm Ngọc Minh, khu vực GPMB phục vụ Dự án KCN Thượng Đình.

Sau khởi công, yêu cầu đặt ra là phải cụ thể hóa quyết tâm đầu tư bằng tiến độ bàn giao mặt bằng, triển khai hạ tầng và bảo đảm quyền lợi của các hộ dân bị ảnh hưởng. Trong quá trình kiểm đếm, lập phương án bồi thường, sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng.

Anh Dương Đức Thạch, xóm Ngọc Minh, xã Điềm Thụy, cho rằng việc hình thành khu công nghiệp có thể tạo thêm cơ hội việc làm, thu nhập cho thế hệ trẻ. Vì vậy, gia đình anh cùng nhiều hộ dân ủng hộ chủ trương triển khai Dự án.

Cán bộ địa phương và Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực IV đang tiếp tục thống kê, kiểm đếm đất đai, tài sản, xác định nguồn gốc sử dụng đất để hoàn thiện thủ tục bồi thường, hỗ trợ.

Khu công nghiệp Thượng Đình mới được phê duyệt bổ sung có tổng diện tích 128,78ha. Trong đó, trên địa bàn xã Điềm Thụy đã phê duyệt trước đó 105,92ha; còn lại thuộc phường Phổ Yên và Bách Quang.

Phương án bồi thường, hỗ trợ được phê duyệt đối với 269 hộ, diện tích 25,71ha, tổng số tiền 96,1 tỷ đồng; đã chi trả cho 205 hộ, tương ứng 20,1ha, số tiền 78,92 tỷ đồng. Trong 149 ngôi mộ đã kê khai, 141 ngôi đã được phê duyệt phương án và chi trả, với số tiền 4,64 tỷ đồng.

Riêng khu vực ưu tiên 38ha đã được hoàn thành kiểm đếm, có 420 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 51 hộ phải di chuyển chỗ ở. Phương án đã được phê duyệt đối với 211 hộ, diện tích 18,91ha; đã chi trả trên diện tích 15,32ha, số tiền 48,1 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Điềm Thụy Nguyễn Viết Đài khẳng định: Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương nên cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động để tạo đồng thuận. Địa phương cũng kiên quyết xử lý những trường hợp tự ý lắp rào, xây dựng trái quy định để đón đền bù.

Khu tái định cư Thượng Đình có quy mô 7,34ha đang được triển khai song song. Mặt bằng hiện đã hoàn thành 88%.

Cùng với giải phóng mặt bằng, khu tái định cư Thượng Đình được triển khai song song, với quy mô 7,34ha. Đến nay, mặt bằng khu tái định cư đạt 88%, 113/113 hộ đã được kiểm đếm.

Phương án bồi thường được phê duyệt đối với 105 hộ, diện tích 6,28ha, số tiền 25,26 tỷ đồng; đã chi trả cho 101 hộ, diện tích 6,21ha, số tiền 24,44 tỷ đồng. 14 ngôi mộ đã được kê khai, phê duyệt và chi trả. Hạ tầng khu tái định cư dự kiến khởi công trong tháng 10-2026.

Đến nay, chủ đầu tư đã giải phóng được khoảng 25ha và đang tiếp tục phối hợp với chính quyền, Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực IV để hoàn thành kiểm đếm, nhận bàn giao mặt bằng, chuẩn bị nguồn lực triển khai hạ tầng.

Ông Nguyễn Bảo Kiên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển KCN Satvian Thái Nguyên, cho biết: Đơn vị đã giải phóng được 25ha và cố gắng trong giai đoạn tới hoàn thành 35ha, phấn đấu đến Quý II/2027 dự án sẽ mở bán, phục vụ các nhà đầu tư thứ cấp.

Giữ vững đồng thuận, tháo gỡ kịp thời vướng mắc, đề cao trách nhiệm của từng bên sẽ là yếu tố quyết định để Dự án Khu công nghiệp Thượng Đình thành công, mở thêm dư địa thu hút đầu tư, tạo việc làm và động lực phát triển mới cho địa phương.