Đồng thuận cao điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ
Chiều 11/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Theo Tờ trình của Chính phủ, sẽ điều chỉnh hơn 4.000 ha diện tích tự nhiên từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội, trong đó có hơn 2.529 ha thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 1.477 ha vùng đệm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/dong-thuan-cao-dieu-chinh-dia-gioi-don-vi-hanh-chinh-giua-ha-noi-va-phu-tho-246261111181237852.htm