Đồng thuận bàn giao mặt bằng, người dân Phú Quốc nhận nền nhà mới

Lãnh đạo đặc khu Phú Quốc bàn giao nền tái định cư tại khu tái định cư An Thới cho các hộ dân, ngày 1/11. Ảnh: TÂY HỒ

Mảnh đất cũ, nền nhà mới

Dù tuổi cao, đi lại khó khăn, sáng 1/11, ông Võ Tấn Tờn có mặt từ sớm ở khu tái định cư An Thới, đặc khu Phú Quốc. Gia đình ông sống ở Bãi Đất Đỏ từ năm 1997 trên mảnh đất sát biển, nơi đường vào nhà chỉ là con hẻm bê tông nhỏ.

Mang tật ở chân từ năm 4 tuổi, cả đời ông Tờn bám biển nuôi con khôn lớn. Đứng giữa khu tái định cư mới, ông Tờn nói: “Người dân mong chờ ngày hôm nay. Thấy khu tái định cư khang trang, rộng rãi, đường thông, hè thoáng hơn so với nơi ở cũ, tôi mừng lắm”.

Như gia đình ông Tờn, nhiều hộ dân ở đặc khu Phú Quốc đồng thuận bàn giao mặt bằng cho các công trình phục vụ APEC 2027. Theo địa phương, trong 21 dự án có 16 dự án phải giải phóng mặt bằng với tổng diện tích khoảng 1.050ha, trong đó diện tích thu hồi hơn 912ha, ảnh hưởng đến gần 4.000 hộ dân.

Để bố trí chỗ ở cho người dân, đặc khu xây dựng 4 khu tái định cư, gồm An Thới, Hồ Suối Lớn, Hàm Ninh và Cửa Cạn. Khoảng 2.906 hộ đủ điều kiện được bố trí tái định cư, đến nay khoảng 2.600 nền đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc vừa tổ chức lễ bàn giao nền tái định cư tại khu An Thới với 23,87ha, quy mô 1.200 nền, sát đường tỉnh 975, cách nơi ở cũ của người dân hơn 1km. Hơn 200 nền được bàn giao cho các hộ dân trong đợt này.

Cùng xóm cũ với ông Tờn là ông Võ Ngọc Cao. Hơn 20 năm trước, một biến cố khiến hai chân ông bị thương tật, không thể đi lại. Từ đó, chiếc xe ba bánh theo ông khắp các nẻo đường bán vé số, nuôi hai con khôn lớn. Mảnh đất của gia đình ông ở khu 7 Bãi Đất Đỏ nay nằm trong khu vực xây dựng các công trình phục vụ APEC.

Hôm ấy, ông Cao là người đầu tiên được ban tổ chức hỗ trợ lên sân khấu nhận quyết định giao đất. Vừa rời sân khấu, ông khoe giấy tờ với những người hàng xóm cũ đang ngồi chờ đến lượt. Nền đất mới của ông có diện tích hơn 84m², cách nơi ở cũ hơn 1km. Từ đây, ông có thể nhìn về phía Bãi Đất Đỏ, nơi trên nền xóm nhỏ ngày trước, cụm khách sạn phục vụ APEC đang dần hình thành. Ông Cao cho biết: “Về khu tái định cư mọi thứ khang trang, thông thoáng, tiện đi lại và quan trọng là gần chỗ ở cũ”.

Vì việc chung

Dự án hồ chứa nước Dương Đông 2 có tổng diện tích quy hoạch 90,11ha, trong đó có khoảng 75ha là đất của các hộ dân. Dù chưa có phương án đền bù chi tiết về đất, hoa màu hay vật kiến trúc, nhiều hộ tự nguyện bàn giao đất trước để công trình không trễ tiến độ. Trong khoảng 10 hộ còn vướng mắc đến nay có 5 hộ đồng ý bàn giao sớm. Ông Đặng Hữu Tiến cho biết: “Sau khi chính quyền đo đạc và kiểm đếm, gia đình tôi giao mặt bằng trước vì đây không chỉ là công trình phục vụ APEC mà còn phục vụ nước sạch cho người dân trên đảo”.

Ở khu phố Đường Bào Dương Tơ, 25 hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án đường gom song hành dọc đường tỉnh 975 gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo đặc khu Phú Quốc ngày 29/10. Đa số các hộ từng di dời 2 - 3 lần, từ vị trí mặt biển lùi vào vị trí thứ hai rồi vị trí thứ ba, nay tiếp tục bàn giao mặt bằng cho công trình phục vụ APEC.

Thi công hạ tầng khu tái định cư Hàm Ninh. Ảnh: TÂY HỒ

Phát biểu tại lễ bàn giao nền tái định cư ở khu An Thới, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng cảm ơn các hộ dân đã nhường đất cho các dự án phát triển Phú Quốc: “Chúng tôi thấu hiểu rằng rời bỏ ngôi nhà gắn bó lâu năm với bao kỷ niệm, tình làng nghĩa xóm để chuyển đến một nơi ở mới là điều không dễ”.

Theo đồng chí Lê Quang Tùng, ý nghĩa của buổi lễ không chỉ là bàn giao đất mà quan trọng là bảo đảm người dân sớm ổn định cuộc sống, yên tâm xây nhà, phát triển sinh kế. Mục tiêu cuối cùng là sau khi nhận nền, mọi vướng mắc của người dân đều phải được đồng hành tháo gỡ đến cùng.

Sau buổi lễ, các hộ dân theo cán bộ ra thực địa xác định vị trí, ranh giới, mốc giới từng nền và nghe hướng dẫn về đấu nối điện, nước, xây nhà. Với người dân, như đồng chí Lê Quang Tùng nói: “Tái định cư là bước khởi đầu để xây dựng lại mái ấm”.